Иранская шахматистка сыграла без хиджаба. Из-за реакции на родине пришлось бежать в Испанию

Одна из лучших иранских шахматисток Сара Хадем, похоже, больше не сыграет за родную страну – это из-за отказа надевать хиджаб.

Как так вышло?

• Хадем – 25 лет, она родилась в Тегеране и с 8 лет представляет Иран на международных соревнованиях.

В конце декабря 2022-го Хадем выступила на чемпионате мира по рапиду и блицу, который проходил в Казахстане. Результатами не впечатлила – стала 34-й в рапиде и 22-й в блице, зато спровоцировала скандал.

Сара решила выступать на чемпионате без хиджаба – обязательного головного убора для иранских женщин, который те должны носить даже за пределами родной страны. Причем речь идет не об одной партии – Хадем не надевала хиджаб на протяжении всего турнира, показывая яркий маникюр и серьги.

• В действиях Сары сразу усмотрели протест. Хотя сама шахматистка никак это не комментировала – напротив, отказалась от общения с журналистами после турнира.

Другие иранцы, которые выступали на чемпионате, признались, что не ожидали от нее таких действий – многие знали Сару с детства.

Как раз в это время в Иране шумели протесты после того, как в полиции Тегерана умерла 22-летняя Махса Амини – ее арестовали за то, что она надела хиджаб не в соответствии с исламскими нормами. По слухам, в полиции девушку избили, из-за чего она скончалась. Власти же сообщили, что у Амини случился сердечный приступ.

Норвежский шахматист иранского происхождения Арьян Тари предположил, что Сара не играла в хиджабе из-за солидарности с протестующими.

• Сразу после турнира посыпались тревожные сигналы. Иранские власти вроде как угрожали родственникам Хадем, а самой шахматистке говорили, что ей лучше не возвращаться на родину. Саре поступали звонки с неизвестных номеров – звонившие либо угрожали, либо, наоборот, говорили, что нужно быстрее прилететь в Иран – и там ей помогут «решить проблему».

Хадем сообщила о звонках организаторам турнира, и ей даже выделили четверку охранников.

• В Казахстан Сара приехала вместе мужем и 10-месячным сыном. Ее супруг – автор документальных фильмов (в том числе о жизни иранцев в США), из-за которых его на три месяца отправляли в тюрьму.

Местные медиа предполагают, что мужа Хадем посадили за документалку о популярной (и не запрещенной) иранской гангста-рэп группе Zedbazi. Правда, оговариваются, что обстоятельства ареста не вполне понятны.

Сару и ее семью на пути в аэропорт Алматы сопровождала охрана. Но шахматистка не села в самолет до Тегерана, а отправилась в Испанию.

Испанские СМИ сообщают, что незадолго до турнира Сара купила в стране дом и возвращаться в Иран не планирует.

• Сара Хадем – не первая иранская шахматистка, которая отказалась играть в хиджабе.

В 2017-м Федерация шахмат Ирана отстранила Дорсу Дераксхани за то, что та не надела хиджаб на соревнованиях в Гибралтаре. Сразу после этого Дорса уехала в США.

В 2020-м Митру Хеджазипур отстранили по той же причине во время чемпионата мира по рапиду и блицу в Москве. В то время Митра жила и училась во Франции – после инцидента она не вернулась в Иран.

В том же году судья Шохрех Байят случайно попала на фото во время женского чемпионата мира по шахматам в Китае – на снимке хиджаб висел у нее на шее. Шохрех испугалась последствий и переехала в Великобританию.

Фото: Instagram/saraa_khadem, ardeshirahmadi, mitrahejazipour