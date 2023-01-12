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Наша фигурка собралась в Монголию 😱 Там ждут Валиеву, а первый крытый каток построили два года назад

Олег Матыцин Олег Матыцин
Татьяна Тарасова Татьяна Тарасова
сборная Монголии сборная Монголии
Александр Коган
Гансух Марал-Эрдене
Камила Валиева Камила Валиева
Татьяна Мишина
сборная России сборная России
Фигурное катание Фигурное катание

Весной наши топ-фигуристы поедут в необычное турне – их ждут в Монголии с шоу и мастер-классами. Говорят, в деле даже Камила Валиева.

Но почему именно туда и зачем?

Как возник вариант с Монголией? Все из-за сотрудничества между странами

В июле Россия и Монголия подписали план мероприятий по развитию сотрудничества в области физической культуры и спорта в 2022-2024 годах.

Этот план предусматривает проведение совместных тренировочных и спортивных мероприятий по фигурному катанию, хоккею, дзюдо, боксу, рыболовному спорту (!), спортивной борьбе, студенческому баскетболу, лыжным гонкам.

Министр Олег Матыцин раскрыл подробности: «Россию и Монголию в сфере спорта и физической культуры связывают многолетние отношения, которые продолжаются, несмотря на внешние факторы. Рад, что Монголия поддерживает позицию России, выступая единым фронтом против политизации спорта и дискриминации наших спортсменов, а также участвует во многих соревнованиях в нашей стране.

Осенью российские фигуристы примут участие в масштабном ледовом шоу в Улан-Баторе и проведут серию мастер-классов для монгольских спортсменов. В профессиональном взаимодействии двух стран есть понимание, оно и далее будет служить основой продуктивных отношений между Монголией и Россией в развитии спорта».

Осенью гендиректор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган подтвердил – шоу и правда планируется, причем инициатива идет от Монголии: «Есть предложение с монгольской стороны. Мы будем встречаться с представителями их федерации, чтобы изучить условия. Это состоится в начале октября.

Обсуждение условий и возможностей? Вы же понимаете, что проведение нельзя сразу переложить на площадку неизвестно где. Красиво, может быть, но холодно, это же показательные выступления. 

Должны сначала ознакомиться с условиями, которые там есть, посмотреть, выставить какие-то условия по качеству льда, проживания, и тогда можем говорить более конкретно. Такая работа ведется».

Когда будет шоу и кто на него поедет?

Впрочем, осенью шоу (как и мастер-классы) не состоялось. Скорее всего, стороны просто не успели решить все вопросы, да и сезон у наших фигуристов был на пике. Но похоже, про идею не забыли – монгольские СМИ сообщают, что мероприятие состоится в апреле или в мае.

Ожидается, что российские фигуристы выступят в столице Монголии Улан-Баторе на «Степпе Арена».

Из участников пока известно только одно имя – Камила Валиева.

«Запланированы выступления российских фигуристов-олимпийцев и чемпионов мира по фигурному катанию во главе с Камилой Валиевой», – так говорят источники.

Где выступят? Арена в Монголии только одна

Местом проведения шоу выбрана новенькая «Степпе Арена» – ее построили только в 2021-м.

Возможно, вы удивитесь, но «Степпе Арена» – первый и единственный крытый каток в Монголии. До этого все зимние соревнования в стране проводились на открытых катках на холоде.

О создании крытого катка впервые заговорили в 2018-м, когда в страну приехали представители Международной федерации хоккея (IIHF) – в составе делегации был и Владислав Третьяк. Через год уже заложили фундамент будущей арены.

Для строительства привлекли даже посольство Канады, которое подсказало контакты хороших архитекторов, имеющих опыт строительства таких объектов. Возводили же арену монгольские архитекторы (по советам канадцев) – они отказались от идеи стилизовать дизайн под юрту (национальное жилище в Монголии), хотя изначально такая задумка была.

Главной задачей было построить такую арену, которая выдерживала бы экстремальные перепады температуры, которые свойственны для этой местности – от -40 градусов зимой до +40 летом.

«Степпе Арена» рассчитана на 3600 зрителей, там 5 раздевалок, комнаты для судей, комнаты для собраний, которые вмещают от 80 до 100 человек. Размеры катка стандартные – 60 на 30 метров. Стоимость строительства – 23 миллиарда тугриков (примерно 8 млн долларов).

На арене даже открыли канадскую хоккейную школу – с тренерами и экипировкой также помогало посольство Канады.

Интересно, что хоккей и фигурное катание пришли в Монголию в 1960-е благодаря СССР – в страну тогда приехало множество русских рабочих-строителей, которые и заразили местных новыми видами спорта.

А есть ли фигурное катание в Монголии?

Очевидно, что без крытых катков развивать фигурное катание в стране практически нереально. Теперь фигуристы будут тренироваться на «Степпе Арена», но до 2021-го в Монголии этого спорта практически не существовало.

Самая известная фигуристка – 26-летняя Гансух Марал-Эрдене. Она с пяти лет живет и тренируется в Японии, хотя родилась в Улан-Баторе.

В 2011-м она стала первой монгольской фигуристкой, которая выступила на международных соревнованиях – заняла 16-е место на Азиатских играх.

«Думаю, что откаталась неплохо. Это моя первая в жизни Азиада, я планирую стать олимпийской чемпионкой», – говорила она после соревнований.

Олимпиаду Марал-Эрдене так и не выиграла, но выступает до сих пор. В этом сезоне каталась на двух этапах ISU Challenger – была 20-й и 29-й. Ее личный рекорд по баллам за две программы – 85,03. Примерно столько же наша Софья Акатьева получила только за короткую программу на чемпионате России-2023.

Тренируется Гангсух у Юко Монны и Рины Хорие – у них когда-то готовились многократные чемпионки мира Мао Асада и Мики Андо.

А что говорят у нас?

В России идею о выступлении наших фигуристов в Монголии оценили положительно.

«Любое выступление было бы на пользу. У нас в стране они тоже наверняка будут. Что к Монголии‑то привязались? Монголия – это не страна, что ли? Ну поедут, выступят – хорошо», – сказала Татьяна Тарасова.

«Монголия – необычная страна для фигурного катания, в диковинку. В любом случае интересно было бы выступить там.

Сейчас любой старт, любое выступление дает движение фигуристам, мотивацию. Все наши ученики сейчас в тонусе, готовы кататься. Конечно, было бы интересно съездить в Монголию. Любой старт важен и для опыта, и с эмоциональной точки зрения», – считает Татьяна Мишина.

Ждем весны и необычного шоу в Монголии – российский сезон закончится уже в марте, так что апрель и май у наших фигуристов будут совершенно свободны. Почему бы и не съездить в новую страну?

В тексте использованы цитаты Чемпионат.com, Матч ТВ.

Фото: globallookpress.com/Kalle Parkkinen, eye ubiquitous / hutchison; unsplash.com/Bolatbek Gabiden; pexels.com/ArtHouse Studio; РИА Новости/Максим Богодвид; hdrinc.comtheubposts.com; Twitter/ntoficehockey

14 комментариев

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chespo
Как изящно все перевернули с ног на голову и упустили тот момент, что изначально было приглашение в Монголию персонально Загитовой, встреча в посольстве была с Загитовой, и посольство Монголии разместило информацию об этом на своем сайте. А потом федра и минспорт радостно ухватились за эту возможность и присели на хвост Алине. И кто и когда туда теперь поедет - точно неизвестно, одни только слухи без официального подтверждения.
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Лилибет
По участию Алины так и нет информации? Она же ездила летом в посольство и ее приглашали
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justbored
Ох уж это русское высокомерие. Легко следовать западным трендам (копируя постановки с Нетфликса) - но открывать что-то новое, боже упаси.
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Denkaaaa
так там же ждали Алиночку,нет?ну или как говорится их ожидания из проблемы?ясно.
ну хотя Алинку везде ждут и везде хотят видеть,это ясно.
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RS97
Ответ Ольга Ольгина
В Монголии ждут Алину, а не Валиеву. И именно Алину персонально приглашали в посольство Монголии, где она встретилась с консулом и его женой. Именно Алину хотят видеть на новом катке, именно Алине было сделано предложение. Но шустрый Матыцин уже посадил на хвост Алине целый прицеп. И теперь стали подавать это вранье как горячий бутерброд. Но не у всех память как у моли. Слишком подмена неравнозначная.
Предпоследняя фраза очень неодназначная)
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Константин Б
Ну Северная Корея тоже непротив такого шоу.
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igls54
Исламский хоккей, буддистская фигурка - новые мировые тренды
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шампион
Ответ Ольга Ольгина
В Монголии ждут Алину, а не Валиеву. И именно Алину персонально приглашали в посольство Монголии, где она встретилась с консулом и его женой. Именно Алину хотят видеть на новом катке, именно Алине было сделано предложение. Но шустрый Матыцин уже посадил на хвост Алине целый прицеп. И теперь стали подавать это вранье как горячий бутерброд. Но не у всех память как у моли. Слишком подмена неравнозначная.
Алинка это настоящий посол нашей фигурки - ее рады видеть везде. В отличие от всей этой шушеры, которая только и может, что жаловаться на ужасную Загитову.
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smoky eyes
Ох уж эти споры, кого больше там ждут. Ничего не имею против Монголии, но наверняка для этой страны фигурное катание и его звезды как для нашей... бейсбол, например. Красивая она Монголия, но лучше бы туда попутешествовать, а соревноваться на ЧМ и ЧЕ. Все попытки убедить, что это здорово для наших, ну прямо жалки.
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RS97
Ответ Charliz
Ну, ждали там Алину). Но, видимо их ожидания - их проблемы, говоря языком классика))
Это Аршавин, что ли классик?)
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Charliz
Ну, ждали там Алину). Но, видимо их ожидания - их проблемы, говоря языком классика))
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Ольга Ольгина
В Монголии ждут Алину, а не Валиеву. И именно Алину персонально приглашали в посольство Монголии, где она встретилась с консулом и его женой. Именно Алину хотят видеть на новом катке, именно Алине было сделано предложение. Но шустрый Матыцин уже посадил на хвост Алине целый прицеп. И теперь стали подавать это вранье как горячий бутерброд. Но не у всех память как у моли. Слишком подмена неравнозначная.
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Сейлем Сэйберхеген
Арена в Монголии выглядит круче арены в Гренобле с лужами и ямами. Это все что нужно знать, о так называемых "международных турнирах"😂😂😂 Да и с безопасностью в Монголии в сто раз лучше. Фигурное катание России открывает дорогу в новый мир. Круто если сотрудничество наладится и мы сможем проводить в Монголии этапы гран-при, например.
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Дэн Селедкин
"Наша фигурка" - лучшая в мире! Куда хочет - туда и едет.
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