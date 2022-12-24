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«Температура 39,4 – ночью вызвали врача». Вал снятий на фигурном чемпионате России

Василиса Кагановская Василиса Кагановская
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Чемпионат России-2023 по фигурному катанию потерял много звезд еще в начале осени: по разным причинам турнир (да и всю первую половину сезона) пропускают Анна Щербакова, Алена Косторная, Майя Хромых, Дарья Усачева, Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Александра Степанова / Иван Букин, Диана Дэвис / Глеб Смолкин и другие.

Но даже из тех, кто выжил после олимпийского сезона, не все смогли полноценно выступить – в первые же дни чемпионата вал отказов.

Что происходит?

 

Михаил Коляда (синусит)

Коляда – первая потеря этого чемпионата России. До турнира он даже не доехал, объявил о снятии еще за неделю. Причина для Михаила не новая – синусит (воспаление слизистой оболочки одной или нескольких придаточных пазух носа).

От синусита Коляда страдает как минимум с 2018-го – тогда болезнь тоже навалилась накануне чемпионата России, но Михаил не снялся. Потом были рецидивы в следующих сезонах и даже операция, которая, видимо, проблему окончательно не решила.

На этот раз синусит появился как осложнение гриппа (это версия самого Коляды). Сезон у Михаила вообще не задается – постоянные провалы в прыжках и только 10-е место в зачете Гран-при России.

Марк Кондратюк (травма)

Он не только приехал на ЧР, но даже выступил в короткой программе – правда, делать этого, судя по всему, не стоило: Кондратюк завалил программу (степ-аут на четверном сальхове, падение в каскаде) и занял 12-е место.

Марка в этом сезоне беспокоит травма спины. После этапа Гран-при в Самаре в конце ноября он угодил в больницу на реабилитацию, из-за чего пропустил чемпионат России по прыжкам.

«Бывает, просыпаешься и не можешь пошевелиться», – признавался Марк после выступления в Самаре.

После реабилитации дела пошли получше, но все же полноценного восстановления не произошло.

После короткой Кондратюк рассказал, что до последнего момента сомневался, стоит ли выступать: «Лучше со спиной, чем было. Пока еще, к сожалению, боль присутствует довольно сильная. Чуть больше недели назад был в сомнениях, выступать или не выступать. Первый четверной прыжок после травмы сделал вчера. Но решил, что лучше выступить. Хуже, чем в Самаре, уже не будет.

Конечно, это – авантюра, но так же интереснее. Просто мне очень хотелось. Когда смотрел прыжковый чемпионат из больницы, жалко было, что не выступаю и ничего поделать не могу. Решил, что если смогу хоть что-то прыгать, то поеду».

Но с произвольной все-таки снялся – решил не рисковать. Без него мужской турнир получил историческую развязку.

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Александра Трусова (болезнь)

Она покинула чемпионат России на следующий день после снятия Кондратюка – прямо перед короткой программой.

Дело не в травме – Саша провела все предварительные тренировки, но в день соревнований у нее подскочила температура до 39,4. Врач сборной настоял на том, чтобы Трусова снялась с чемпионата – выступать в таком состоянии невозможно и опасно для здоровья.

«В данный момент я бессильна – у нее температура 39,4. Ночью вызывали врача. Все, что необходимо для лечения, делается, врачи все время рядом. Спасибо за поддержку», – рассказала тренер Светлана Соколовская.

До этого она пропустила прыжковый ЧР – правда, причины не объясняла.

Трусовой не будет на чемпионате России впервые за пять лет – последние сезоны  она стабильно попадала на подиум (была дважды второй и дважды третьей).

Ирина Хавронина / Дарио Чиризано (болезнь)

В этом году танцевальный турнир на чемпионате России очень скудный – большинство участников прошлогоднего ЧР и все лидеры сборной до него не доехали: кто-то сделал паузу в карьере (Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Александра Степанова / Иван Букин), Диана Дэвис / Глеб Смолкин не особо стремятся выехать из США, а некоторые дуэты распались.

Но и так не обошлось без снятий – Ирина Хавронина и Дарио Чиризано неплохо справились с ритм-танцем (5-е место), но отказались от произвольного.

Все дело в том, что партнерша перед отъездом на ЧР заболела гриппом с высокой температурой – последствия болезни сказываются до сих пор. После ритм-танца Хавронина почувствовала себя плохо и не вышла общаться с журналистами.

А Наталья Бестемьянова считает, что фигуристам еще и занизили оценки: «Танцы – это грусть. Я не понимаю, как происходит судейство, просто не понимаю. Хавронина и Чиризано на пятом месте, хотя для меня они сегодня в крайнем случае вторыми были – пара с такой индивидуальностью, партнерша – балерина, женственная, партнер с бешеным темпераментом. Да, были недочеты, но есть главное, что хочется видеть в танцах».

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Василиса Кагановская / Валерий Ангелопол (болезнь)

Еще одни претенденты на медали ЧР в танцах Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол объявили о снятии в первый день соревнований – еще до ритм-танца.

Причина та же – болезнь партнерши.

«Мы вернулись из больницы – сделали анализы, ждем результата. Самое главное, что компьютерная томография в порядке, но у Василисы второй день высокая температура и сильная слабость, сейчас она практически не встает.

Мы еще не определились с отлетом домой, это будет зависеть от ее состояния. Что дальше? Будем лечиться и готовиться, чтобы достойно выступить в финале российского Гран-при», – рассказала тренер дуэта Анжелика Крылова.

***

ЧР-2023 из-за массовых снятий потерял в зрелищности почти во всех видах – пока держится только парное катание, где в строю даже все участники Олимпиады-2022.

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф

5 комментариев

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Van Doren
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Ответ Paulinochka
Это тут причём? Сейчас в России эпидемия свиного гриппа, инфекционные больницы переполнены. Тут дело не в шапке, скорее полезней было бы им привиться.
Вакцина от свиного A(H3N2) гриппа даже официально имеет околонулевую эффективность. Даже википедия это признаёт. А фактически она имеет отрицательную эффективность из-за антигенного импринтинга.
https://scitechdaily.com/fast-spreading-mutation-helps-common-flu-subtype-evade-immune-response-and-vaccines/

Принимайте лучше витамин Д, промывайте нос, полощите горло антисептиком (повидон-йод и подобные).
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Milorada K
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Ответ Храбрая виолончелистка
А потому, что головные уборы надо носить зимой, тем более в Сибири. Всем здоровья.
Шапка - защитный барьер от микробов?
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Anatiana
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С красными крестами напротив списка - перебор.
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Paulinochka
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Ответ Храбрая виолончелистка
А потому, что головные уборы надо носить зимой, тем более в Сибири. Всем здоровья.
Это тут причём? Сейчас в России эпидемия свиного гриппа, инфекционные больницы переполнены. Тут дело не в шапке, скорее полезней было бы им привиться.
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Храбрая виолончелистка
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А потому, что головные уборы надо носить зимой, тем более в Сибири. Всем здоровья.
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