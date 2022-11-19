Чемпионат России по фигурному катанию – главный старт сезона: без Щербаковой и Коляды, зато с Валиевой и гигантскими призовыми

С 20 по 25 декабря в Красноярске состоится чемпионат России по фигурному катанию-2023.

Кто выступит на турнире и где его смотреть?

Когда и где состоится чемпионат России?

Красноярск однажды уже принимал турнир – это было в декабре 2019-го (чемпионат России-2020), тогда побеждали Анна Щербакова, Дмитрий Алиев, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский и Виктория Синицина – Никита Кацалапов.

20 декабря участники приедут в Красноярск, 21-го там пройдут первые тренировки и жеребьевка.

Соревнования разделили на три дня (а не на два, как этапы нашего Гран-при): ритм-танец в танцах на льду и короткие программы у пар и мужчин 22 декабря (а еще – церемония открытия), произвольный танец, произвольная программа у мужчин и короткая у женщин 23-го, произвольные у пар и женщин 24-го.

25 декабря пройдут награждение и – впервые в сезоне – показательные выступления.

Все трансляции – на сайте Первого канала. В телеэфире в прямой трансляции покажут произвольные программы у пар и женщин, остальное – только в повторе. Комментировать турнир будет Александр Гришин, а вот Алексей Ягудин отказался от работы комментатора из-за плотного графика в новогодних шоу.

Победителям турнира выплатят серьезные призовые: чемпионы получат по 2,5 млн рублей, серебряные медалисты – по 1,5 млн, бронзовые – 1 млн.

Кто выступит?

Полный состав участников чемпионата России-2023

Мужчины: Дмитрий Алиев, Андрей Анисимов, Роман Атояр, Матвей Ветлугин, Петр Гуменник, Артур Даниелян, Алексей Ерохов, Макар Игнатов, Владислав Катичев, Артем Ковалев, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Иван Попов, Александр Самарин, Евгений Семененко, Илья Яблоков.

Действующий чемпион России – Марк Кондратюк. В прошлом году он опередил Михаила Коляду, которого на этот раз не будет на турнире из-за болезни. Зато все остальные соперники Марка на месте. Мужское катание, как и в прошлом году, самый непредсказуемый вид чемпионата России.

Женщины: Софья Акатьева, Камила Валиева, Алина Горбачева, Ксения Гущина, София Захарова, Анастасия Зинина, Агнета Латушкина, Софья Муравьева, Виктория Нестерова, Мария Парамонова, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Ксения Синицына, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Виктория Федянина, Анна Фролова, Вероника Яметова.

Камила Валиева будет защищать титул чемпионки России – год назад она обошла Александру Трусову.

Для Елизаветы Туктамышевой этот чемпионат будет 15-м в карьере – она выигрывала турнир в 2012-м и 4 раза становилась призером.

Пары: Юлия Артемьева – Алексей Брюханов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Дарья Бояринцева – Роман Плешков, Виктория Васильева – Роман Запорожец, Ясмина Кадырова – Валерий Колесов, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук, Варвара Черемных – Даниил Бутенко, Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков.

В строю все призеры прошлого ЧР: Анастасия Мишина и Александр Галлямов тогда взяли золото, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – серебро, а Евгения Тарасова и Владимир Морозов – бронзу.

Танцы на льду: Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов, Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол, Елизавета Кириллова – Марк Чегодаев, Александра Кравченко – Александр Шустицкий, Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев, Яна Матвейшина – Тимофей Субботин, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Влада Павленина – Александр Алексанян, Елизавета Пасечник – Максим Некрасов, Александра Прокопец – Александр Васькович, Софья Тютюнина – Андрей Багин, Полина Усова – Михаил Антонов, Ирина Хавронина – Дарио Чиризано, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Елизавета Шанаева – Павел Дрозд.

В танцах по сравнению с ЧР-2022 самые большие потери – из всех участников прошлогоднего турнира в Красноярске выступят только три дуэта: Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (бронзовые призеры), Екатерина Миронова и Евгений Устенко (10-е место), Влада Павленина и Александр Алексанян (11-е место).

Остальные дуэты либо пропускают чемпионат, либо поменялись партнерами, либо распались.

Кто пропустит турнир?

Точно мимо олимпийская чемпионка Анна Щербакова – в это время она занята в шоу Татьяны Навки. Щербакова не выступала на соревнованиях с начала сезона из-за перенесенной операции на колене.

Проблемы со здоровьем не пустили в сезон и чемпионку Европы-2020 Алену Косторную. Похоже, ее возвращения на старты ждем не раньше следующей осени.

Щербакова – не единственная потеря в группе Этери Тутберидзе: на чемпионате мы не увидим Майю Хромых и Дарью Усачеву.

Михал Коляда не выступит на чемпионате России из-за синусита. Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин тоже пропустят соревнования – партнерша восстанавливается после травмы. Так же, как и Карина Акопова и Никита Рахманин.

В танцах тоже потери – танцевальный дуэт Аннабель Морозов – Девид Нарижный распался, а Диана Дэвис – Глеб Смолкин тренируются в США и пропустили все российские соревнования сезона.

Олимпийские чемпионы Виктория Синицина – Никита Кацалапов, а также чемпионы России-2022 Александра Степанова – Иван Букин взяли паузу в карьере и пропускают как минимум первую половину сезона.

Расписание

Чемпионат России по фигурному катанию-2023

Красноярск

Расписание трансляций

22 декабря, четверг

Танцы на льду, ритм-танец

10:00

Мужчины, короткая программа

12:30

Пары, короткая программа

16:00

23 декабря, пятница

Танцы на льду, произвольный танец

9:30

Мужчины, произвольная программа

12:15

Женщины, короткая программа

15:25

24 декабря, суббота

Пары, произвольная программа

12:30

Женщины, произвольная программа

15:00

25 декабря, воскресенье

Показательные выступления

10:00

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Филиппов, Максим Богодвид