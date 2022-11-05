Уникальный турнир фигуристов: Тутберидзе против Плющенко, Трусова снялась, а Туктик готовит прыжок в историю

Особый турнир для особого сезона в фигурке – чемпионат России по прыжкам – 3 и 4 декабря в Санкт-Петербурге.

Интересный мостик между завершившейся серией Гран-при (финал только в марте) и чемпионатом страны, который ждет в последние выходные года. За несколько дней до старта ясности с составом нет! Но мы, опираясь на критерии отбора, прикидываем хотя бы примерно.

Так что это за турнир и кого там ждать?

Формат прощупывали на Кубках Первого канала – прыжки были придатком к шоу-турниру; теперь это отдельный старт

Чемпионат России по прыжковым элементам (это официальное название турнира) пройдет впервые в истории, хотя подобный формат уже пробовали – дважды на Кубке Первого канала .

В феврале 2021-го, когда Кубок Первого канала только появился, в прыжковом фестивале участвовали женская и мужская команды – они соревновались друг против друга. В первом раунде каждая команда прыгала четыре разных элемента, во втором участники представляли свои самые сложные прыжки, в третьем каждый фигурист исполнял каскад из пяти прыжков. Победили девушки – команда Камилы Валиевой, Александры Трусовой, Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой.

Потенциал у новейшего турнира просматривался, но первая попытка все же получилась сырой.

Год спустя прыжковый фестиваль вернулся на Кубке Первого канала, но с измененным форматом: снова команды, но уже смешанные; два раунда вместо трех (один прыжок в первом и каскад во втором) и дополнительный решающий раунд для двух лучших фигуристов с каждой стороны.

Выиграла команда Анны Щербаковой, опередив команду Марка Кондратюка.

Но и тогда прыжковый турнир смотрелся скорее придатком к основным соревнованиям – да, за него заплатили неплохие призовые (3 млн рублей победителям и 2 млн – проигравшим), но в плане зрелищности само прыжковое шоу не впечатлило .

«Если говорить о прыжковом турнире, мне как зрителю хотелось бы видеть какую-то красивую обертку. Чтобы, когда объявляют спортсмена, они прыгали не в тишине, а играла бы какая-то нагнетающая или, наоборот, мотивирующая музыка, быть может, барабанная дробь для внушительности. А то выходят – и получается немного балаган и суета, хотелось бы, чтобы было прямо «вау». Есть куда работать именно в оформлении прыжкового турнира. Его можно и нужно делать интереснее и зрелищнее», – сформулировала Бетина Попова.

И вот впервые прыжковый турнир выделен в отдельное соревнование со статусом чемпионата России.

А что с форматом? Личный турнир + соревнования команд, раунды плей-офф

Формат опять поменяли – теперь он куда сложнее и больше напоминает настоящий турнир, а не часть коммерческого шоу.

Соревнование разделили на личные (женщины и мужчины отдельно) и командный турниры. В личном – только одиночники, в командном выступят и пары.

В первый день чемпионата пройдет отборочный этап мужского и женского личных турниров. По итогам жеребьевки фигуристов распределят по сетке: в каждом раунде плей-офф соревнуются двое – они исполняют по два сольных прыжка на выбор. Спортсмен, получивший наибольшую сумму баллов, проходит в следующую стадию.

Финал личного турнира состоится на следующий день в том же формате. Члены сборной России допускаются до основной сетки без предварительного отбора. Судя по сетке из регламента, в финале личных турниров выступят по 16 фигуристов (а всего 4 раунда плей-офф: 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал) .

4 декабря стартует турнир команд – каждая из них представит по одной паре и по 6 одиночников. Соревнования состоят из пяти раундов: в первом участвуют пары – они исполнят подкрут, сольный прыжок и по два выброса.

Далее в раундах выступают по два одиночника от каждой команды: во втором раунде они должны сделать любой тройной прыжок, в 3-м – любой четверной, в 4-м – любой каскад или комбинацию из двух или трех прыжков, в 5-м – любой каскад или комбинацию из не более чем пяти прыжков.

Составы на 2-й, 3-й и 4-й раунды определяются заранее, а вот в 5-м могут выступить любые два фигуриста от команды.

У одиночников в каждом раунде по две попытки на исполнение элемента, обе идут в зачет.

Чемпионат России по прыжкам-2022

Санкт-Петербург

Расписание трансляций

3 декабря, суббота

Личный турнир, отборочный раунд

12:30

Жеребьевка

17:00

4 декабря, воскресенье

Командный турнир

14:00

Личный турнир, финал

16:45

Общий призовой фонд турнира – 10 млн рублей . На прыжковом чемпионате фигуристы получат рейтинговые баллы, как и на остальных главных соревнованиях сезона – итоговые победитель и призеры рейтинга в каждом виде заработают серьезные призовые (5 млн рублей за первое место, 2,5 млн рублей – за второе, 1 млн рублей – за третье).

Плюс к призовым победители добавят и титул чемпиона России по прыжкам.

Загитову и Медведеву не взяли бы – критерии допуска слишком строгие

В командном турнире на лед выйдут команды Алексея Мишина, Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко, но состоять они могут их любых спортсменов (а не только тех, которые тренируются в их группах). Впрочем, пока непонятно, как сформируют составы.

С личным турниром вообще мало что понятно. Прописаны только критерии участия:

• К турниру допускаются фигуристы 2009 года рождения и старше (месяц рождения не важен).

• Участницы женского турнира должны владеть одним из прыжков ультра-си (тройной аксель, четверные тулуп, сальхов, риттбергер, флип и лутц).

• Мужчины должны прыгать минимум два разных четверных прыжка (тулуп, сальхов, риттбергер, флип, лутц).

• Все эти прыжки исполнялись на соревнованиях с положительной оценкой GOE (за качество исполнения). Хотя в правилах не написано – в этом сезоне или вообще хоть когда-то, но, скорее всего, речь про карьеру в целом – иначе список участников заметно уменьшится.

Федерация до сих пор не опубликовала составы, но давайте по этим критериям (и по другим факторам) попробуем понять, кого же ждать на турнире.

У женщин недобор: многие выбыли из-за травм, Трусова снялась – придется добирать юниорками?

По правилам, члены сборной России допускаются к финальному раунду без отбора. В этом сезоне в сборную входят Камила Валиева, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова.

Петросян недавно получила травму и рискует пропустить старт (хотя пока к нему готовится), Трусова снялась с прыжкового чемпионата, да и Щербакову на турнире ждать не стоит – она в этом сезоне вообще не выступала.

Туктамышева, Муравьева и Валиева подходят – все владеют ультра-си (правда, у Камилы они остались в прошлом сезоне). Лиза, кстати, готовит к турниру четверной тулуп – на соревнованиях она его еще не исполняла . Если получится, то это будет историческое выступление – никто из фигуристок старше 20 пока не приземлял четверные на стартах. Сама Туктамышева пробовала на чемпионате России три года назад, но упала.

Дарья Усачева, Майя Хромых и Алена Косторная в резерве сборной, но тоже, видимо, пропустят прыжковый ЧР из-за травм.

Из участников Гран-при России под критерии подходят Софья Самоделкина, Софья Акатьева, Анастасия Зинина и Алина Горбачева (у всех были удачные заходы на ультра-си). А вот Вероника Яметова и Ксения Синицына мимо, хотя и держатся в топ-10 рейтинга Гран-при – обе учат ультра-си, но на соревнованиях еще не прыгали чисто.

Остальных участниц придется добирать из юниорок: подходят Алиса Двоеглазова, Мария Гордеева, Вероника Жилина, Софья Титова, Любовь Рубцова и Мария Мазур.

Итого 14 человек – пока это максимум . В регламенте турнира указана сетка финального этапа на 16 участниц – столько не набирается, а ведь есть еще и предварительный этап. Но зачем он нужен, если в финал и так проходят все? Видимо, формат все же пересмотрят.

У мужчин очередь: подходит даже Коляда

Из основного мужского состава сборной под критерии попадают все: Петр Гуменник, Михаил Коляда (несмотря на проблемы в сезоне – только один чистый четверной на Гран-при), Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин и Евгений Семененко.

Из резерва добавляются Дмитрий Алиев, Макар Игнатов и Алексей Ерохов.

Из участников Гран-при подходят Глеб Лутфуллин, Илья Яблоков, Артур Даниелян, Артем Ковалев, Андрей Анисимов, Даниил Самсонов.

Еще двумя четверными владеют Никита Сарновский, Николай Колесников (но у него проблемы со здоровьем), Арсений Федотов и Лев Лазарев.

Здесь выбор куда больше – есть смысл и в предварительном раунде, если, конечно, пригласить сразу всех .

С составами пар куда проще – в каждой команде по одному дуэту. Почти наверняка пригласят всех олимпийцев (благо, никто не приостановил карьеру): Анастасию Мишину и Александра Галлямова, Александру Бойкову и Дмитрия Козловского, Евгению Тарасову и Владимира Морозова.

Ну а официальные составы на прыжковый чемпионат России узнаем уже скоро.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Григорий Сысоев