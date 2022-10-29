«У Тутберидзе тяжело физически и морально – это не стоит того». Косторная детально объяснила, почему не сработалась с Этери

Чемпионка Европы-2020 Алена Косторная побывала в гостях у трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной на канале «Без воды»: сравнила Тутберидзе и Плющенко, рассказала о травмах, переходах и мечте стать врачом.

Ниже – самое интересное из разговора.

«Мы в какой-то степени бараны: если хотим, то сделаем это»

– Как ты себя чувствуешь? Как твое бедро, как прошла операция?

– Нормально все. Операция прошла хорошо, как и восстановление. Было долго и тяжело, потому что устала сидеть и ничего не делать. Меня поддерживали болельщики, но хотелось бы двигаться.

– Тебя преследуют травмы в последнее время. Сначала ты ломала кисть, потом бедро. Как-то ты сказала, что не хочешь в 18 лет остаться без руки. Это было сказано на эмоциях или задним числом понимаешь, что нужно было перебороть себя и тренироваться с гипсом?

– Нет, оно того не стоило.

– Не стоило тогда выступать на чемпионате России и пытаться попасть в сборную?

– Нет. Это прошло, и я не сожалею об этом. Так произошло – значит, так надо.

– На тот момент это было прямо настолько серьезно?

– Выступать и тренироваться я не могла. Тут разные травмы. Сейчас я не могу даже двинуться, мне больно. А там немножко другие факторы. Например, рука в платье не помещалась, меня перекашивало на один бок из-за гипса.

– А как сломала руку?

– Я пошла тренировать элемент и с прыжка неудачно упала. Это не было на отдыхе, тусовке или вечеринке.

– Что чувствовала, когда смотрела Олимпиаду?

– Я не смотрела. Мне было обидно, что могла там оказаться – поэтому не смотрела.

– Но ты же дружишь с Аней Щербаковой. Ты поздравила ее?

– Да, когда узнала результаты, то поздравила. Даже вырезки ее программы посмотрела. Она достойно откаталась и боролась. Я столько раз видела прокаты Ани, что меня чистый прокат не очень-то удивил.

– Анализировала выступление Трусовой? Если бы Саша не поставила тройной аксель и не упала бы, то…

– Знаю, что Саша от него не отказалась бы. Ее не переубедить. Если она так сказала, то она это сделает.

– Если бы она тогда не упала, то могла бы выиграть?

– Могла. Мы в какой-то степени бараны. Если мы хотим, то мы это сделаем. Вне зависимости от того, что нам скажут. Саше нужно было прыгать тройной аксель, она пошла его прыгать.

– Было такое, что ее упрашивали?

– Думаю, что да. Да и Саша сама все понимала, но ей нужен был сложный контент. Это ее фишка.

– Что бы ты выбрала: пять приземленных четверных или олимпийское золото?

– Здоровые конечности.

– Кто-то может повторить рекорд Саши Трусовой?

– Может быть, но я не знаю кто. Не исключено, что и не сделают.

«Мне кричали, что я такая-сякая, а Туктамышева лучше. Хотя я просто ждала оценок»

– После победного чемпионата Европы ты должна была ехать на чемпионат мира в статусе главного фаворита. Но пандемия и стечение обстоятельств буквально поломали твою карьеру на взлете.

– Не то, чтобы поломали. У меня были проблемы со спиной. Перед чемпионатом Европы я плохо тренировалась. На старых наработках выехала. Дальше было бы тяжело. Потом я лечилась, чемпионат мира отменили. Подумала, что это неплохо.

– Ты правда так думаешь или себя успокаиваешь?

– Нет, я действительно так думаю. Потому что зачем выходить на лед без элементов.

– Почему? Ты же выиграла Европу.

– Нужно было улучшать программу, а я сидела дома и лечила спину.

– А что со спиной?

– Так много травм и диагнозов, которые сначала были серьезными, а потом обострились.

– Какой у тебя любимый и нелюбимый прыжок?

– Любимый – тройной аксель. Нелюбимый – риттбергер, он получается, но неудобный.

– А любимая и нелюбимая программы? И изменилось ли отношение к музыке: например, раньше тебе нравилось лирическое, а сейчас переключилась?

– Нет, я люблю смешивать. Пробовать всегда что-то разное. У меня нет любимых и нелюбимых программ. Есть те, от которых я устаю. Например, «Ангел», которую я катала второй год, всем она нравилась, но было тяжело катать ее так долго.

– Хотела что-то новое?

– Кардинально новое было – Билли Айлиш, ее никто не катал, и она всем понравилась. Каждая программа чуть-чуть отличается. Пытаюсь не повторяться в музыке, кроме «Ромео и Джульетты». Это мой фаворит на все времена.

– Что тебя больше всего шокировало?

– Отношение фан-баз к другим спортсменам удивляет. Есть болельщики Алины и Жени, они между собой ругаются в чатах постоянно. И когда Женя выходит на лед и кто-то кричит, что она лучшая, а кто-то кричит, что Алина лучшая, хотя не она выступает, то недоумеваешь.

– Но на футбольном матче болельщики друг другу кричат обидные кричалки.

– Это другое. У нас выходит один человек. Фигурист катается, это его время, не надо говорить и кричать про других.

– У тебя такое было?

– Было, но я сидела в kiss and cry. Была рада, что откатала программу. И тут кричат, что я такая-сякая, а Лиза Туктамышева лучше. Хотя я просто ждала оценок.

– Лиза Туктамышева в 26 лет готовит четверные прыжки. Ты собираешься их делать?

– У нас с Лизой хорошие данные. Мы маленькие. Это тело у нас останется, мы не станем неожиданно расти. Главное – не набрать лишний вес. Лизе это несложно. Тело позволяет это делать, главное, чтобы было желание.

– И все-таки насчет четверных.

– Буду смотреть, как поведет себя тело. Никаких прогнозов дать не могу.

«Было обидно, когда брали интервью у меня и Тутберидзе. Меня вынуждали говорить, что была не права»

– В августе 2020 года ты ушла от Тутберидзе. Как это ей сказала?

– Говорила с ней два раза. Один раз меня развернули с КПП в Новогорске – мол, у меня нет пропуска. Мне тогда было 16 лет. Все думали, что я передумаю – но нет. У нас в квартире шел ремонт, мы с мамой жили в одной комнате, но тут она уехала, я позвонила Этери Георгиевне и сказала, что хочу работать по-другому. Через пять минут вышел пост в моих соцсетях.

Позвонила мама и спросила: «Это что?» Я ответила, что перешла. Стало легче.

– Тогда была претензия, что ты предъявляешь большие требования, отказываешься тренироваться с другими спортсменами.

– У нас была группа. И к нам прибавляли маленьких спортсменов, но они мешают. У каждого есть свой коридор. Но из-за того, что маленькие спортсмены нарушали его своими падениями, то весь поток нарушался. У нас не три человека на льду, чтобы всех пропускать. И пока ты ездишь по кругу, то ты замерзаешь. Ты забываешь навык, становишься вялым. И на тебя орут, чтобы ты катался.

– Ты одна была в такой ситуации? Никто больше не катался с младшими?

– Я не привыкла к этому. Мне не нравилось то, что у нас на льду не 6 человек, а 12. Это травмоопасно. Кто мне никто не прислушался, поэтому я ушла на другие условия.

– И вернулась.

– Вернулась, чтобы влететь в обойму. Но это не получилось.

– Ты не жалеешь, что тогда психанула и ушла?

– Да, психанула. Но не жалею, что ушла. Может быть, не докаталась бы до этого момента.

– Когда возвращалась, не было чувства стыда?

– Мне было немного обидно, когда брали интервью у меня и Тутберидзе на Первом канале. Сами вопросы вынуждали меня говорить, что была не права.

– Именно в том интервью Этери Георгиевна сказала, что ее дочь Диана уговорила взять тебя обратно.

– Да. Мы часто общались с Дианой. Сейчас нет, потому что у них другой часовой пояс, много тренировок. В один момент были постоянно на связи. Диана в какой-то момент в меня поверила. Очень благодарна ей за то, что поговорила с мамой.

Условия были такими: тройной аксель и перестать отвечать тренерам. Нужно было переступать через свою гордыню. Когда поняла, что не получается попасть в состав, то решила разойтись. А рука позволила это сделать.

– Во второй раз тебе сама Тутберидзе сказала.

– Да, она меня подозвала. Сказала, что у нас ничего не получается и не получится. Они под меня подстраиваться не хотели, и я под них подстраиваться не хотела.

– Что почувствовала тогда?

– Когда у меня болела рука, я сказала маме, что быстро оттуда уйду. Нужно было всегда иметь запасной план, захотела пойти к Буяновой. Мама спросила, почему не к Мишину. Но у Мишина есть Лиза, это Санкт-Петербург, не хотела туда лезть. Не смогла бы там тренироваться.

– Первый переход в «Самбо-70» к Тутберидзе – это мама настояла?

– Попала к ним на разминку, увидела, что они прыгают и смеются. Но это было во время соревнований, не знала, что происходит на тренировках. Между девочками можно посмеяться на тренировке. На тренировке у Тутберидзе тяжело физически и морально. Те ресурсы, которые тратишь на достижения цели, не стоят того.

«Плющенко — харизма, энергетика. Тутберидзе — добыча результата любыми возможными способами»

– Как состоялся переход к Евгению Плющенко?

– Я перешла туда за тренером Розановым. У меня получался тройной аксель, у нас с ним был коннект. Он меня тренировал, поддерживал, ничего заоблачного. Я перешла к нему, потому что выучила с ним тот элемент, который поднял меня на вершину. Думала, что надо повторить. Прогресс был, но потом были травмы, которые усугублялись.

– После возвращения к Тутберидзе многие эксперты писали, что ты растеряла прыжки, растеряла форму из-за неправильной подготовки.

– У меня было много травм. И чем старше ты становишься, тем сложнее они переносятся. Там создали все условия – дали и врачей, и ЛФК. Мне сделали все. Все было бы хорошо, если бы не мои старые травмы.

– А почему ты тогда там не осталась?

– Потому что я думала, что за год собраться было нереально. Может быть, Тутберидзе это бы сделала. Но, как показала практика, здесь вопросы были в первую очередь ко мне, а не к тренерам.

– Плющенко, Тутберидзе, Буянова. Опиши каждого из них тремя словами.

– Плющенко – харизма, энергетика, сила воли. Тутберидзе – грация, строгость, добыча результата любыми возможными способами. Буянова – честность, поддержка, умение направить в нужное русло.

– У тебя был опыт общения с Татьяной Тарасовой. Говорят, она противоположность Этери Тутберидзе.

– Ко мне Татьяна Анатольевна относится строго, но всегда это по делу. Она очень требовательная. Поэтому я не знаю, кто вообще сказал, что она противоположность Тутберидзе.

– А какая тогда?

– Она больше подстраивается под своих спортсменов, старается, чтобы им было удобно. Она создает комфортные условия, но сюсюкаться с тобой никто не будет.

«Не участвую в шоу, потому что меня не зовут»

– Твой идеал мужчины?

– Адекватный, выше меня, галантный и с мозгами. В моем сердце фигурное катание. Мне пишут много в соцсетях. С девчонками смеемся над этим. Кто-то пишет чуть ли не каждый день, и каждый день меняется интонация. Шансы есть у всех, кроме тех, кто пишет с ошибками. Часто с девчонками из тусовки по фигурному катанию обсуждаем это по ночам.

– Ты говорила, что твоя подруга Щербакова была молчаливой на тренировках и никогда не отвечала тренерам.

– Да.

– А как же так получилось, что вы одинаковые по темпераменту, но ты отвечала, а она нет?

– Она просто все в себе держала, а я нет. Аня — очень интеллигентная, она иногда не может себе этого позволить.

– При этом тебе говорили, что ты группу расхолаживаешь, но Щербакову тебе не удалось по кривой дорожке пустить.

– Ну да, и остальных я тоже не испортила – ни Сашу, ни Камилу. В общем, никого.

– Есть какая-то удивительная история в вашей дружбе? Может быть, коньками поделились или едой?

– Едой мы часто делимся. Это нормально.

– Как Аня отнеслась к твоим переходам между группами?

– Она расстраивалась, но мы продолжали поддерживать связь. Иногда тусим вместе.

– Ты ненамного младше Медведевой и Загитовой…

– Нет, с Медведевой у нас 4 года разницы, а с Алиной – год.

– Но они уже закончили и давно не катаются на профессиональном уровне.

– Нет, они не закончили, официального объявления о завершении карьеры не было.

– Но ты же продолжаешь кататься, а девочки участвуют в шоу.

– Я не участвую, потому что меня не зовут. Я не хочу кататься, но в роли ведущей мне было бы интересно себя попробовать. Я говорила об этом своим ребятам, но они сказали, что пока без шансов.

– Если бы тебя пригласили в «Ледниковый период» в качестве участницы, то с кем бы ты хотела кататься?

– Вообще, это очень опасно, потому что если мальчик умеет кататься, а девочка нет, то это нормально. А вот если наоборот, то это гораздо хуже.

– А если брать кого-то из профессиональных спортсменов, то с кем?

– Наверное, Энберт. А если выбирать из танцев, то либо Букин, либо Кацалапов.

«Как только я закончу карьеру, то поступлю в медицинский»

– Ты когда-нибудь думала о переходе в парное катание?

– Да, я небольшого роста, маленький вес. Из меня бы получилась неплохая парница.

– Если бы ты переходила, то в спортивные или в танцевальные пары?

– В спортивные, это прикольно. Просто проблема в том, что туда я уйду практически в любом возрасте, а обратно – уже нет.

– Ты сказала, что хочешь работать журналистом, телеведущей, а как же твоя мечта о нейрохирургии?

– Не получится совмещать спорт и нейрохирургию. И к тому же сейчас поменялись приоритеты на пластическую хирургию.

– Почему появилась мечта стать врачом? Из-за того, что в школе нравилась химия и биология?

– В детстве я смотрела сериалы «Анатомия страсти», «Доктор Хаус». Мне они понравились. Сейчас смотрю «Склифосовского». Все на один лад, но все равно интересно.

– Но на медика нужно очень долго учиться.

– Как только я закончу спортивную карьеру, то поступлю в медицинский.

– Лизе Туктамышевой 26 лет, и она до сих пор катается.

– Я не понимаю, что ею движет. Но, конечно, она любит фигурное катание. Плюс это неплохой заработок.

– Но она до сих пор борется за медали и выступает за сборную.

– Ей за это большой респект. Я ее очень уважаю.

– Но если ты, как и Туктамышева, будешь кататься до 26 лет, что насчет учебы?

– А врачей до 30 лет вообще за операционный стол не пускают. Даже если я буду очень взрослой, я все равно могу пойти учиться.

«Воспитание не позволит мне сняться в откровенной фотосессии»

– Как ты находишь сейчас мотивацию с учетом того, что на международные соревнования наших спортсменов не пускают?

– Хочу доказать, что после всех травм я все равно выйду и сделаю.

– Как ты относишься к ограничениям по возрасту?

– Это необходимо. Взрослые должны соревноваться со взрослыми, юниоры – с юниорами. Думаю, оптимально было бы установить порог с 17-18 лет.

– С какой самой большой подлостью ты столкнулась в своем виде спорта?

– Один раз нас спалили во время взвешивания, и все свалили на меня. Из-за этого я три раза подряд катала произвольную программу.

– Кому из мира фигурного катания ты никогда не подашь руки?

– Не знаю. Таких уж отвратных людей нет. Я такой человек, что даже если кто-то мне что-то сделал плохое, то я ему все равно помогу.

– Сколько ты тратишь в месяц и какая основная статья расходов?

– Больше всего трачу на такси. Мало езжу на общественном транспорте, потому что папа и дедушка говорят, что я доеду до первого столба. Всегда стараюсь рассчитывать свой бюджет на месяц, иногда получается больше, иногда меньше. В среднем 100 тысяч рублей.

– Твоя самая дорогая покупка?

– Собака мальтипу. Больше 200 тысяч рублей.

– По примеру Туктамышевой или Медведевой ты бы была готова сняться в откровенной фотосессии?

– Нет, мое воспитание не позволит мне это сделать.

– Но если бы тебя сильно уговаривали, предложили много денег, то на сколько бы ты согласилась оголиться?

– Шорты и топ, наверное.

– У тебя есть татуировка, которая с латыни переводится как «следуй своему сердцу». Это твой девиз по жизни?

– Да. Тем более это вообще была моя первая татуировка, поэтому я очень долго ее выбирала. Всего у меня их пять.