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У Трусовой каждый сезон новый тренер: с Тутберидзе – объятия и истерика, с Плющенко – палец вниз, с Соколовской прижались головами

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Александра Трусова впервые появилась на соревнованиях с новым тренером – на Гран-при России в Сочи спортсменку вывела Светлана Соколовская.

Этот сезон для Трусовой – уже четвертый в карьере по взрослым. И каждый она встречает переходом: поработала с Этери Тутберидзе, Евгением Плющенко, потом вернулась к Тутберидзе, а теперь перешла к Соколовской.

Посмотрим на историю тренеров Трусовой в фотографиях.

Этери Тутберидзе (сезон-2019/20, первый по взрослым)

Саша вышла во взрослые в составе мощной тройки ТЩК: Трусова, Щербакова, Косторная. Все тренировались у Тутберидзе с юниорок и больше соперничали друг с другом, чем с остальными – у них просто не находилось конкурентов.

Контрольные прокаты-2019

Гран-при России-2019

Несмотря на мировые рекорды и обилие четверных, Саша ни разу не обыграла Анну и Алену: уступила им в финале Гран-при, на чемпионате России и на Евро. Чемпионата мира в том сезоне не случилось – его отменили из-за пандемии.

Гран-при России-2019

Похоже, Трусовой не хватало внимания тренеров – те как будто фокусировались на более стабильных Косторной и Щербаковой, так что сразу после сезона (еще в мае) Саша решилась не переход, отправившись в академию Евгения Плющенко, которая тогда только набирала вес.

Чемпионат России-2020

Вот так Саша объяснила переход: «Я считаю, что это нормально – тренироваться у разных тренеров. Почему-то я же не могу откатать чисто! Поэтому мы решили, что надо попробовать у Евгения Викторовича. Он сам катал с четверными, и, может быть, он знает, как это сделать, чтобы чисто кататься, именно каждый раз, стабильно».

Евгений Плющенко (сезон-2020/21)

Тем же летом к Плющенко перешла и Косторная. Но если Алена преимущественно работала с Сергеем Розановым, то Сашей Евгений занялся лично (в паре с Дмитрием Михайловым).

Количество четверных у Трусовой только увеличилось (до четырех в одной программе), но вот стабильности все равно не проявилось, да и тройной аксель тоже не покорялся.

Второй этап Кубка России-2020

Второй этап Кубка России-2020

Плющенко на соревнованиях сидел с Сашей в КиКе и часто устраивал шоу: негодовал от оценок за короткую на Гран-при России (Трусова тогда проиграла Косторной и Туктамышевой, а тренер показал палец вниз), напевал что-то под нос и нахваливал Сашу («бам-барам-барым-бумба» – вы же помните?).

Концерт Плющенко после проката Трусовой: пел, издавал странные звуки, смущал Сашу комплиментами

Гран-при России-2020

Чемпионат России-2021

На чемпионате России Трусова опять взяла бронзу, но отобралась на чемпионат мира. Из-за ковидных ограничений на ЧМ с Сашей полетел только Плющенко, Михайлова не взяли, и это очень расстроило Трусову – похоже, Дмитрий как тренер значил для нее больше.

На ЧМ Трусова завалила короткую, но заявила пять четверных в произвольной (чисто сделала только два), за счет чего выгрызла бронзу, чему вряд ли была довольна. Но заверила, что менять тренера не собирается.

Чемпионат мира-2021

А в мае все-таки ушла от Плющенко обратно к Тутберидзе.

«Мое решение о смене тренера? Я всегда принимаю решения сама, ни о чем не жалею. Считаю, что мне больше подходит Этери Георгиевна».

Этери Тутберидзе (сезон-2021/22)

Перезапуск карьеры у Тутберидзе начался мощно: на контрольных прокатах Трусова вновь заявила пять четверных, но на этот раз сделала все. По ее признанию, прыгнуть такой контент – цель и на Олимпиаду в Пекине.

Но на первом же турнире после прокатов сорвала 4 четверных из 5, потом травмировала ногу, но все равно поехала на Гран-при США. Говорили, что Саша выступает с переломом стопы (но официально это не подтвердилось) – она выиграла этап с облегченным контентом, но вот на Гран-при Японии уже не попала.

Чемпионат России-2022

На чемпионате России Трусова наконец-то поднялась выше третьей ступени: стала второй, хотя все равно проиграла другой ученице Тутберидзе – Камиле Валиевой. Но зато обошла Щербакову – этого ей не удавалось сделать два года.

Стабильность так и не прорезалась – тройной аксель не удавался (но Трусова упорно пыталась), с четверными тоже не шло.

Чемпионат России-2022

На Олимпиаде Саша рискнула с трикселем в короткой и привычно упала, откатившись на 4-е место. В произвольной сбылась ее мечта – пять четверных (хоть и не без ошибок), но затем разыгралась драма.

Пекин-2022

Пекин-2022

Трусова проиграла Щербаковой с двумя четверными и закатила истерику в прямом эфире: «Я ненавижу! Это невозможно, так нельзя! Так нельзя. У всех есть золотая медаль, у всех, а у меня нет!»

Тутберидзе пыталась успокоить и обнять Сашу, но досталось и ей: «Не надо, не надо, пожалуйста! Вы все знали, все знали!»

Оказывается, это было их последнее (пока) совместное соревнование.

«Ненавижу всех! Не хочу больше ничего делать в фигурке!» Истерика Трусовой, которая осталась без золота на Олимпиаде

Пекин-2022

Пекин-2022

Светлана Соколовская (сезон-2022/23)

Со временем эмоции улеглись, Саша выступила в показательных, но шрам остался. После Игр Трусова отдыхала в паре возлюбленным – Марком Кондратюком. В группе Тутберидзе ей поставили новые программы – короткую Саша презентовала на контрольных прокатах в сентябре, с произвольной снялась.

Но в октябре опять громыхнул переход – на этот раз к шефу Кондратюка Светлане Соколовской.

«Услышала про себя обидную фразу: к Соколовской ушли – значит, ничего не получится». Новый тренер Трусовой – кто она?

Ни Саша, ни новый тренер, ни Этери ничего не комментировали: по слухам, Трусову перестал устраивать тяжелый режим тренировок у Тутберидзе, но вряд ли дело только в этом.

На Гран-при России в Сочи Саша дебютировала с новым тренером: в программе получилось не все – она обошлась без тройного акселя и сделала степ-аут на каскаде.

Соколовская подбадривала Трусову за бортиком – встретила с улыбкой и прижалась голова к голове.

А после Саша впервые сказала журналистам о том, почему снова рассталась с Этери: «Уход от Тутберидзе? Это была моя инициатива. Никто не был против. Это получилось быстро. Не вижу смысла что-то комментировать. У меня все хорошо и с предыдущими тренерами и с нынешними. Конфликтов нет. Был ли букет? Этери Георгиевна не любит цветы».

Тутберидзе тоже была на катке – она приехала с Аделией Петросян, которая выступала сразу после Трусовой. Операторы специально поймали отличный кадр: Саша на фоне бывшего и нового тренеров.

Впереди – произвольная программа на этапе, да и весь сезон: Саша только осваивается у Соколовской.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

2-й этап

«Бархатный сезон»

Сочи

Женщины

Короткая программа

1. Аделия Петросян – 78,92

2. Александра Трусова – 70,20

3. Вероника Яметова – 68,03

4. София Захарова – 67,55

5. Софья Самоделкина – 63,66

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Владимир Песня, Нина Зотина, Алексей Даничев, Григорий Сысоев, Максим Богодвид; East News/The Yomiuri Shimbun via AP Images, Nikolay Muratkin / Anadolu Agency, AP Photo/David J. Phillip; globallookpress.com/Yohei Osada/AFLO

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