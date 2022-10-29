У Трусовой каждый сезон новый тренер: с Тутберидзе – объятия и истерика, с Плющенко – палец вниз, с Соколовской прижались головами
Александра Трусова впервые появилась на соревнованиях с новым тренером – на Гран-при России в Сочи спортсменку вывела Светлана Соколовская.
Этот сезон для Трусовой – уже четвертый в карьере по взрослым. И каждый она встречает переходом: поработала с Этери Тутберидзе, Евгением Плющенко, потом вернулась к Тутберидзе, а теперь перешла к Соколовской.
Посмотрим на историю тренеров Трусовой в фотографиях.
Этери Тутберидзе (сезон-2019/20, первый по взрослым)
Саша вышла во взрослые в составе мощной тройки ТЩК: Трусова, Щербакова, Косторная. Все тренировались у Тутберидзе с юниорок и больше соперничали друг с другом, чем с остальными – у них просто не находилось конкурентов.
Контрольные прокаты-2019
Гран-при России-2019
Несмотря на мировые рекорды и обилие четверных, Саша ни разу не обыграла Анну и Алену: уступила им в финале Гран-при, на чемпионате России и на Евро. Чемпионата мира в том сезоне не случилось – его отменили из-за пандемии.
Гран-при России-2019
Похоже, Трусовой не хватало внимания тренеров – те как будто фокусировались на более стабильных Косторной и Щербаковой, так что сразу после сезона (еще в мае) Саша решилась не переход, отправившись в академию Евгения Плющенко, которая тогда только набирала вес.
Чемпионат России-2020
Вот так Саша объяснила переход: «Я считаю, что это нормально – тренироваться у разных тренеров. Почему-то я же не могу откатать чисто! Поэтому мы решили, что надо попробовать у Евгения Викторовича. Он сам катал с четверными, и, может быть, он знает, как это сделать, чтобы чисто кататься, именно каждый раз, стабильно».
Евгений Плющенко (сезон-2020/21)
Тем же летом к Плющенко перешла и Косторная. Но если Алена преимущественно работала с Сергеем Розановым, то Сашей Евгений занялся лично (в паре с Дмитрием Михайловым).
Количество четверных у Трусовой только увеличилось (до четырех в одной программе), но вот стабильности все равно не проявилось, да и тройной аксель тоже не покорялся.
Второй этап Кубка России-2020
Второй этап Кубка России-2020
Плющенко на соревнованиях сидел с Сашей в КиКе и часто устраивал шоу: негодовал от оценок за короткую на Гран-при России (Трусова тогда проиграла Косторной и Туктамышевой, а тренер показал палец вниз), напевал что-то под нос и нахваливал Сашу («бам-барам-барым-бумба» – вы же помните?).
Концерт Плющенко после проката Трусовой: пел, издавал странные звуки, смущал Сашу комплиментами
Гран-при России-2020
Чемпионат России-2021
На чемпионате России Трусова опять взяла бронзу, но отобралась на чемпионат мира. Из-за ковидных ограничений на ЧМ с Сашей полетел только Плющенко, Михайлова не взяли, и это очень расстроило Трусову – похоже, Дмитрий как тренер значил для нее больше.
На ЧМ Трусова завалила короткую, но заявила пять четверных в произвольной (чисто сделала только два), за счет чего выгрызла бронзу, чему вряд ли была довольна. Но заверила, что менять тренера не собирается.
Чемпионат мира-2021
А в мае все-таки ушла от Плющенко обратно к Тутберидзе.
«Мое решение о смене тренера? Я всегда принимаю решения сама, ни о чем не жалею. Считаю, что мне больше подходит Этери Георгиевна».
Этери Тутберидзе (сезон-2021/22)
Перезапуск карьеры у Тутберидзе начался мощно: на контрольных прокатах Трусова вновь заявила пять четверных, но на этот раз сделала все. По ее признанию, прыгнуть такой контент – цель и на Олимпиаду в Пекине.
Но на первом же турнире после прокатов сорвала 4 четверных из 5, потом травмировала ногу, но все равно поехала на Гран-при США. Говорили, что Саша выступает с переломом стопы (но официально это не подтвердилось) – она выиграла этап с облегченным контентом, но вот на Гран-при Японии уже не попала.
Чемпионат России-2022
На чемпионате России Трусова наконец-то поднялась выше третьей ступени: стала второй, хотя все равно проиграла другой ученице Тутберидзе – Камиле Валиевой. Но зато обошла Щербакову – этого ей не удавалось сделать два года.
Стабильность так и не прорезалась – тройной аксель не удавался (но Трусова упорно пыталась), с четверными тоже не шло.
Чемпионат России-2022
На Олимпиаде Саша рискнула с трикселем в короткой и привычно упала, откатившись на 4-е место. В произвольной сбылась ее мечта – пять четверных (хоть и не без ошибок), но затем разыгралась драма.
Пекин-2022
Пекин-2022
Трусова проиграла Щербаковой с двумя четверными и закатила истерику в прямом эфире: «Я ненавижу! Это невозможно, так нельзя! Так нельзя. У всех есть золотая медаль, у всех, а у меня нет!»
Тутберидзе пыталась успокоить и обнять Сашу, но досталось и ей: «Не надо, не надо, пожалуйста! Вы все знали, все знали!»
Оказывается, это было их последнее (пока) совместное соревнование.
«Ненавижу всех! Не хочу больше ничего делать в фигурке!» Истерика Трусовой, которая осталась без золота на Олимпиаде
Пекин-2022
Пекин-2022
Светлана Соколовская (сезон-2022/23)
Со временем эмоции улеглись, Саша выступила в показательных, но шрам остался. После Игр Трусова отдыхала в паре возлюбленным – Марком Кондратюком. В группе Тутберидзе ей поставили новые программы – короткую Саша презентовала на контрольных прокатах в сентябре, с произвольной снялась.
Но в октябре опять громыхнул переход – на этот раз к шефу Кондратюка Светлане Соколовской.
«Услышала про себя обидную фразу: к Соколовской ушли – значит, ничего не получится». Новый тренер Трусовой – кто она?
Ни Саша, ни новый тренер, ни Этери ничего не комментировали: по слухам, Трусову перестал устраивать тяжелый режим тренировок у Тутберидзе, но вряд ли дело только в этом.
На Гран-при России в Сочи Саша дебютировала с новым тренером: в программе получилось не все – она обошлась без тройного акселя и сделала степ-аут на каскаде.
Соколовская подбадривала Трусову за бортиком – встретила с улыбкой и прижалась голова к голове.
А после Саша впервые сказала журналистам о том, почему снова рассталась с Этери: «Уход от Тутберидзе? Это была моя инициатива. Никто не был против. Это получилось быстро. Не вижу смысла что-то комментировать. У меня все хорошо и с предыдущими тренерами и с нынешними. Конфликтов нет. Был ли букет? Этери Георгиевна не любит цветы».
Тутберидзе тоже была на катке – она приехала с Аделией Петросян, которая выступала сразу после Трусовой. Операторы специально поймали отличный кадр: Саша на фоне бывшего и нового тренеров.
Впереди – произвольная программа на этапе, да и весь сезон: Саша только осваивается у Соколовской.
Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
2-й этап
«Бархатный сезон»
Сочи
Женщины
Короткая программа
1. Аделия Петросян – 78,92
2. Александра Трусова – 70,20
3. Вероника Яметова – 68,03
4. София Захарова – 67,55
5. Софья Самоделкина – 63,66
Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Владимир Песня, Нина Зотина, Алексей Даничев, Григорий Сысоев, Максим Богодвид; East News/The Yomiuri Shimbun via AP Images, Nikolay Muratkin / Anadolu Agency, AP Photo/David J. Phillip; globallookpress.com/Yohei Osada/AFLO
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