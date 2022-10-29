Когда-то она побеждала Загитову и прыгала четверной, а потом исчезла. Возвращение Рики Кихиры после полутора лет без стартов

На Гран-при Канады в Миссиссаге важный камбэк – спустя полтора года на лед вернулась японка Рика Кихира.

Еще три года назад Рика была главной соперницей для наших фигуристок: ее всерьез опасались, а порой она даже побеждала россиянок.

• В 2018-м (в дебютном сезоне по взрослым) Кихира выиграла финал Гран-при – обошла Алину Загитову и Елизавету Туктамышеву, причем выиграла обе программы. В том сезоне от японки ждали дальнейшего прорыва – она, пожалуй, была единственной, кто мог бы помешать россиянкам забрать золото чемпионата мира.

Четверные в то время на взрослых турнирах еще никто не прыгал (Трусова еще каталась по юниоркам), но Рика все-таки владела ультра-си – делала тройные аксели в обеих программах. Причем годом ранее она стала первой фигуристкой в истории, которой удалось чисто сделать триксель в комбинации с другим тройным прыжком.

Но на чемпионате мира в родной Сайтаме все развалилось – Рика провалилась в короткой, а сильной произвольной не хватило, чтобы дотянуться до медалей.

• В следующем сезоне японка всерьез задумалась об изучении четверного сальхова – из юниорок во взрослые ворвались Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова, так что нужно было рисковать.

На финал Гран-при Рика запланировала серьезный контент (даже по современным меркам): четвертной сальхов и два тройных акселя в произвольной. Первая попытка вышла неудачной – Кихира упала с сальхова (хоть и докрутила его) и ошиблась на одном из акселей.

Но руки японка не опускала, собираясь включать больше четверных в программы: «Сейчас многие фигуристки прыгают разные четверные, так что мне тоже нужно много работать. Конечно, сначала я хочу, чтобы мой сальхов был стабильным, но потом, возможно, попробую четверной тулуп».

Возможно, Рика вновь попробовала бы четверной на чемпионате мира-2020, но вмешалась пандемия – турнир отменили.

• Летом того года Кихира неожиданно сменила тренера – ушла от Миэ Хамады (официально они не расстались, но японка ее больше не тренировала) к канадцу Брайану Орсеру с намерением отточить свой четверной сальхов. Но из-за ограничений в полетах по всему миру Рика так и не смогла перебраться в Канаду – межсезонье она провела у Стефана Ламбьеля в Швейцарии.

В пандемийный сезон до ЧМ-2021 Рика успела выступить только на чемпионате Японии – выиграла золото с первым чистым четверным сальховом в карьере. К чемпионату мира Кихира опять подходила в качестве главной соперницы россиянок и даже обыграла двоих в короткой программе – оставила позади Туктамышеву и Трусову, уступив два балла Щербаковой. Но произвольная развалилась – ошибки, падения (без попыток четверных) и только седьмое место в итоге.

• Осенью-2021 Рика все-таки смогла вылететь в Канаду к Орсеру, но после просто исчезла, снимаясь с одного турнира за другим. Оказалось, что все дело в травме ноги.

Восстановиться японка не успела – весь прошлый сезон она пропустила, в том числе и Олимпиаду в Пекине. Но с травмой спортсменка не разобралась до сих пор.

«Увы, Рика по-прежнему сражается с травмой. У нее непростой случай – перелом правой лодыжки. То есть это даже не стрессовый перелом – а самый настоящий. И она с этим мучается уже больше года. Становится то лучше, то хуже; она еще выступает в шоу – без прыжков, просто катается, деньги же как-то надо зарабатывать. Но нога под постоянной нагрузкой. По-хорошему, ей нужен гипс, полный покой на пару месяцев, чтоб все окончательно зажило.

Я уже не очень понимаю, что мы сможем с ней успеть – никакого тренировочного процесса нет. Над чем-то она пыталась работать весной, когда приезжала в Крикет-клаб. У нее ведь по-прежнему квартира в Торонто, столько планов, ну то есть она как бы с нами – и как бы нет.

Я очень надеюсь, что мы сможем ее собрать – потому что она демонстрирует невероятное катание. Настоящее женское катание – а именно в эту сторону, как мы видим, и движется сегодняшнее женское одиночное. Все изменения в правилах будто бы придуманы под нее. Надо только разобраться со здоровьем», – рассказывал Орсер в этом сентябре интервью Sports.ru.

• Нынешний Skate Canada – ее первое появление на международных турнирах с командного чемпионата мира в апреле 2021-го. Рика выступала под непривычным вторым номером – из-за пропуска сезона в рейтинге ISU она идет на 87-м месте.

Ее короткая программа поставлена на трек The Fire Within Дженнифер Томас, костюм – в языках пламени, в тему песни. Программа не новая, ее Кихира катала еще в сезоне-2020/21.

На льду пока все очень скромно – чистый двойной аксель, тройной сальхов – тройной тулуп (еле устояла на выезде с тулупа), тройной риттбергер (с ошибкой на выезде). В итоге только 59,27 балла за прокат – на подиум попасть будет сложно.

Орсер после проката встретил ученицу с улыбкой и словами Good effort (хорошая попытка), но сама Кихира явно была не особенно довольна:

«Я бы не назвала выступление ни хорошим, ни плохим. Уже во время разминки я почувствовала, что нахожусь не в лучшем состоянии. Это то, что я хочу улучшить перед произвольной программой. Брайан сказал мне, что это только начало. Мы продолжим совершенствоваться. От травмы стопы я восстановилась не на 100%. Мы учитывали это в тренировочном плане, я не выкладывалась полностью и не тренировалась на максимуме»

На тренировке сегодня днем Рика готовила и произвольную, но там тоже пока без суперсложных элементов (даже без каскадов 3-3, хотя в программе они наверняка будут): тройной сальхов – двойной тулуп, двойной аксель – двойной сальхов через ойлер, тройной риттбергер, тройной тулуп, тройной тулуп – двойной тулуп, двойной аксель, тройной сальхов.

Дебютный сезон-2018/19 так остался самым успешным в карьере Кихиры – она больше ни разу не попадала на подиум крупных международных турниров (ЧМ или финалов Гран-при). Сможет ли реабилитировать карьеру в 20 лет?

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Фото: East News/Geoff Robins / AFP, Pierre Emmanuel Deletree/SIPA, AP Photo/Martin Meissner