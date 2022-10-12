Фигуристок поделили по шоу: Валиева катает у Навки во время ЧР, Щербакова потеснила Загитову, у Плющенко – комбо с Трусовой

В фигурном катании надвигается время новогодних (и не только) ледовых шоу: билеты уже в продаже, а спортсмены готовятся – пошла волна анонсов.

В этом году проекты привычно поделили три главных организатора-постановщика: Татьяна Навка, Евгений Плющенко и Илья Авербух.

Чего ждать от их концертов и где можно увидеть наших лучших сборников?

Мощнейший набор – у Навки: Валиева в роли Богини, Щербакова заменила Загитову, но и Алина при деле

У Татьяны Навки на этот раз – самый мощный состав: сразу три разных шоу, в каждом – топ-фигуристка.

Камила Валиева выступит в спектакле «Новая сказка Шахерезады» – это свежая постановка.

«Знаменитое и любимое всеми собрание арабских сказок и новелл «Тысяча и одна ночь», обрамленное историей о персидском царе Шахрияре и его жене по имени Шахерезада, предстанет перед зрителями в формате красочного музыкально-театрального шоу на льду, не имеющего аналогов в мире.

Зрители увидят симбиоз фигурного катания, чарующей восточной хореографии и высоких технологий.

Специально для шоу разрабатываются роскошные костюмы, видеопроекции и пишется оригинальная музыка, благодаря которой вы словно оказываетесь на Востоке с его особой эстетикой и как детстве верите в то, что добро и любовь обязательно победят зло, ведь именно любовь дарит свет даже в полной темноте», – говорится в описании.

Камила уже каталась у Навки – этим летом она выступала в «Аленьком цветочке» (в 19 спектаклях). Теперь вот – совершенно новое шоу (ей досталась роль Богини) и гарантия для Валиевой, что в декабре-январе она точно не останется без дела.

С ее допинг-случаем пока ничего не ясно – решения нет, и неизвестно, сможет ли Камила провести полноценный сезон (ведь возможна дисквалификация). Кстати, гастроли «Новой сказки Шахерезады» пройдут с 24 декабря по 7 января в дворце спорта «Мегаспорт» в Москве – как раз во время чемпионата России.

Еще в этом проекте выступят сама Навка, Петр Чернышев, плюс Виктория Синицина и Никита Кацалапов, тоже сотрудничавшие с Навкой летом. Они взяли паузу в спортивной карьере, но с шоу не завязывали.

Действующая олимпийская чемпионка Анна Щербакова тоже в союзе с Навкой – в мюзикле «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Это дебют в шоу Навки – летом Анна каталась у Авербуха.

Раньше в этой сказке выступала Алина Загитова, но теперь роль досталась Анне. Шоу ожидается с 30 декабря по 8 января в дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге – после чемпионата России, так что в теории Щербаковой ничто не мешает выступить на турнире.

Но похоже, что как минимум этот сезон у Анны разгрузочный, хотя и насыщенный в другом смысле – позади операция на колене, на днях состоялся дебют в роли ведущей «Ледникового периода», на горизонте роль в спектакле Навки.

Алина Загитова тоже не осталась без проекта – ее ждут постановки «Аленького цветочка» с 2 по 5 января 2023 года в сочинском «Айсберге».

А до него турне с еще одним шоу Навки – «Русланом и Людмилой», где у Алины главная роль: тур пройдет по Сибири с 2 по 8 ноября.

Вот так сама Навка представляет концепт: «В это непростое время как никогда важно дарить друг другу положительные эмоции и радость. Уверена, что долгожданная встреча с Людмилой – Алиной Загитовой и многими другими так полюбившимися зрителям героями подарит вам хорошее настроение и счастье».

Билеты на «Новую сказку Шахерезады» с Валиевой стоят от 1000 до 60 000 тысяч рублей (это ложа на 15 персон), на «Аленький цветочек» с Загитовой – от 1500 до 30 000 (ложа на 24 персоны), а вот цены на «Спящую красавицу» с Щербаковой гораздо скромнее – от 700 до 3700.

У Плющенко – юбилейный проект, ставка на Трусову + Кондратюка и «огненный прыжковый контент»

Евгений Плющенко сделал ставку на звездную пару – Александру Трусову и Марка Кондратюка. Они выступят сразу в трех шоу Евгения с ноября по январь.

6 и 12 ноября в Санкт-Петербурге и Москве намечен юбилейный цикл – 35 лет Плющенко на льду. Состав впечатляет: помимо Трусовой и Кондратюка там выступят Елизавета Туктамышева, Елена Ильиных, Алена Косторная, Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Александр Самарин, Евгений Семененко, Макар Игнатов, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Александр Плющенко (Гном Гномыч).

Специальными гостями станут Дима Билан, Сергей Полунин и Филипп Киркоров.

Затем – два новогодних спектакля. Сначала сказка на льду с балетом «Снегурочка» с Трусовой и Кондратюком в главных ролях (и, разумеется, с самим Плющенко и его сыном Александром) – с 28 декабря по 3 января на ВТБ Арене в Москве.

И сразу без перерыва (с 4 по 7 января в Ледовом дворце Санкт-Петербурга) – «Лебединое озеро» опять же с Трусовой (Черный лебедь), Кондратюком (Черный маг) и Плющенко (Принц) в центре. Еще там появится Елизавета Нугуманова – в роли Белого лебедя.

Постановщик – легенда Большого театра, народный артист России Сергей Филин.

Супруга Плющенко Яна Рудковская уже пообещала «огненный прыжковый контент от магических Марка и Саши».

Стоимость билетов на юбилейное шоу – от 1500 до 9050 рублей, на «Снегурочку» и «Лебединое озеро» – от 1500 до 3500.

С Авербухом пока только Медведева и Туктамышева (а также ветераны)

У Ильи Авербуха, пожалуй, самый скромный набор – пока заявлено три проекта с короткими гастролями и довольно скудным составом.

15 октября в Минске покажут гала-шоу «Ледниковый период. Чемпионы» с участием Евгении Медведевой, Елизаветы Туктамышевой, Марка Кондратюка, Алексея Ягудина и звезд прошлого.

Потом – перерыв до Нового года. 29 и 30 декабря в Туле пройдет сказка «Морозко» с Иваном Букиным и Екатериной Бобровой в главных ролях, а еще – с Албеной Денковой, Максимом Стависким и Иваном Ригини.

С 3 по 4 января в Перми Авербух покажет «Снежную королеву» – саму королеву сыграет Татьяна Тотьмянина, тролля – Максим Маринин, сказочника – Алексей Ягудин, а в роли Герды покажется Елизавета Туктамышева (в прошлом году Герду играла Медведева).

Если смотреть за пределы «большой тройки» постановщиков, то привлекает внимание шоу «Дракула на льду» от петербургского Ice Vision – там одну из главных ролей сыграет Алена Косторная. Гастроли – с 23 октября по 19 ноября. Но это пока – возможно, выступлений станет больше (рассматривается даже Чехия, хотя и не понятно, насколько это сейчас реально).

Цена билетов на «Морозко» – от 800 до 5000 рублей, на «Снежную королеву» – от 1000 до 3500, на «Дракулу на льду» – от 600 до 8000 в зависимости от города.

Возможно, шоу будет больше (особенно от Авербуха) – просто пока нет анонсов.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня, Владимир Астапкович, Алексей Филиппов, Максим Богодвид