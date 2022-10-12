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Фигуристок поделили по шоу: Валиева катает у Навки во время ЧР, Щербакова потеснила Загитову, у Плющенко – комбо с Трусовой

Макар Игнатов Макар Игнатов
Иван Букин Иван Букин
Гном Гномыч Гном Гномыч
Александр Самарин Александр Самарин
Алена Косторная Алена Косторная
Илья Авербух Илья Авербух
Екатерина Боброва Екатерина Боброва
Евгений Плющенко Евгений Плющенко
ледовые шоу
Елизавета Туктамышева Елизавета Туктамышева
Александра Трусова Александра Трусова
Яна Рудковская Яна Рудковская
Евгений Семененко Евгений Семененко
Елена Ильиных Елена Ильиных
Камила Валиева Камила Валиева
Михаил Коляда Михаил Коляда
Марк Кондратюк Марк Кондратюк
Виктория Синицина Виктория Синицина
Никита Кацалапов Никита Кацалапов
Елизавета Худайбердиева Елизавета Худайбердиева
Евгения Медведева Евгения Медведева
Алексей Ягудин Алексей Ягудин
Елизавета Нугуманова Елизавета Нугуманова
Татьяна Навка Татьяна Навка
Егор Базин Егор Базин
Анна Щербакова Анна Щербакова
Алина Загитова Алина Загитова
Дмитрий Алиев Дмитрий Алиев
Фигурное катание Фигурное катание

В фигурном катании надвигается время новогодних (и не только) ледовых шоу: билеты уже в продаже, а спортсмены готовятся – пошла волна анонсов.

В этом году проекты привычно поделили три главных организатора-постановщика: Татьяна Навка, Евгений Плющенко и Илья Авербух.

Чего ждать от их концертов и где можно увидеть наших лучших сборников?

Мощнейший набор – у Навки: Валиева в роли Богини, Щербакова заменила Загитову, но и Алина при деле

У Татьяны Навки на этот раз – самый мощный состав: сразу три разных шоу, в каждом – топ-фигуристка.

Камила Валиева выступит в спектакле «Новая сказка Шахерезады» – это свежая постановка.

«Знаменитое и любимое всеми собрание арабских сказок и новелл «Тысяча и одна ночь», обрамленное историей о персидском царе Шахрияре и его жене по имени Шахерезада, предстанет перед зрителями в формате красочного музыкально-театрального шоу на льду, не имеющего аналогов в мире.

Зрители увидят симбиоз фигурного катания, чарующей восточной хореографии и высоких технологий.

Специально для шоу разрабатываются роскошные костюмы, видеопроекции и пишется оригинальная музыка, благодаря которой вы словно оказываетесь на Востоке с его особой эстетикой и как детстве верите в то, что добро и любовь обязательно победят зло, ведь именно любовь дарит свет даже в полной темноте», – говорится в описании.

Камила уже каталась у Навки – этим летом она выступала в «Аленьком цветочке» (в 19 спектаклях). Теперь вот – совершенно новое шоу (ей досталась роль Богини) и гарантия для Валиевой, что в декабре-январе она точно не останется без дела.

С ее допинг-случаем пока ничего не ясно – решения нет, и неизвестно, сможет ли Камила провести полноценный сезон (ведь возможна дисквалификация). Кстати, гастроли «Новой сказки Шахерезады» пройдут с 24 декабря по 7 января в дворце спорта «Мегаспорт» в Москве – как раз во время чемпионата России.

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Еще в этом проекте выступят сама Навка, Петр Чернышев, плюс Виктория Синицина и Никита Кацалапов, тоже сотрудничавшие с Навкой летом. Они взяли паузу в спортивной карьере, но с шоу не завязывали.

Действующая олимпийская чемпионка Анна Щербакова тоже в союзе с Навкой – в мюзикле «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Это дебют в шоу Навки – летом Анна каталась у Авербуха.

Раньше в этой сказке выступала Алина Загитова, но теперь роль досталась Анне. Шоу ожидается с 30 декабря по 8 января в дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге – после чемпионата России, так что в теории Щербаковой ничто не мешает выступить на турнире.

Но похоже, что как минимум этот сезон у Анны разгрузочный, хотя и насыщенный в другом смысле – позади операция на колене, на днях состоялся дебют в роли ведущей «Ледникового периода», на горизонте роль в спектакле Навки.

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Алина Загитова тоже не осталась без проекта – ее ждут постановки «Аленького цветочка» с 2 по 5 января 2023 года в сочинском «Айсберге».

А до него турне с еще одним шоу Навки – «Русланом и Людмилой», где у Алины главная роль: тур пройдет по Сибири с 2 по 8 ноября.

Вот так сама Навка представляет концепт: «В это непростое время как никогда важно дарить друг другу положительные эмоции и радость. Уверена, что долгожданная встреча с Людмилой – Алиной Загитовой и многими другими так полюбившимися зрителям героями подарит вам хорошее настроение и счастье».

Билеты на «Новую сказку Шахерезады» с Валиевой стоят от 1000 до 60 000 тысяч рублей (это ложа на 15 персон), на «Аленький цветочек» с Загитовой – от 1500 до 30 000 (ложа на 24 персоны), а вот цены на «Спящую красавицу» с Щербаковой гораздо скромнее – от 700 до 3700. 

У Плющенко – юбилейный проект, ставка на Трусову + Кондратюка и «огненный прыжковый контент»

Евгений Плющенко сделал ставку на звездную пару – Александру Трусову и Марка Кондратюка. Они выступят сразу в трех шоу Евгения с ноября по январь.

6 и 12 ноября в Санкт-Петербурге и Москве намечен юбилейный цикл – 35 лет Плющенко на льду. Состав впечатляет: помимо Трусовой и Кондратюка там выступят Елизавета Туктамышева, Елена Ильиных, Алена Косторная, Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Александр Самарин, Евгений Семененко, Макар Игнатов, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Александр Плющенко (Гном Гномыч).

Специальными гостями станут Дима Билан, Сергей Полунин и Филипп Киркоров.

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Затем – два новогодних спектакля. Сначала сказка на льду с балетом «Снегурочка» с Трусовой и Кондратюком в главных ролях (и, разумеется, с самим Плющенко и его сыном Александром) – с 28 декабря по 3 января на ВТБ Арене в Москве.

И сразу без перерыва (с 4 по 7 января в Ледовом дворце Санкт-Петербурга) – «Лебединое озеро» опять же с Трусовой (Черный лебедь), Кондратюком (Черный маг) и Плющенко (Принц) в центре. Еще там появится Елизавета Нугуманова – в роли Белого лебедя.

Постановщик – легенда Большого театра, народный артист России Сергей Филин.

Супруга Плющенко Яна Рудковская уже пообещала «огненный прыжковый контент от магических Марка и Саши».

Стоимость билетов на юбилейное шоу – от 1500 до 9050 рублей, на «Снегурочку» и «Лебединое озеро» – от 1500 до 3500.

С Авербухом пока только Медведева и Туктамышева (а также ветераны)

У Ильи Авербуха, пожалуй, самый скромный набор – пока заявлено три проекта с короткими гастролями и довольно скудным составом.

15 октября в Минске покажут гала-шоу «Ледниковый период. Чемпионы» с участием Евгении Медведевой, Елизаветы Туктамышевой, Марка Кондратюка, Алексея Ягудина и звезд прошлого.

Потом – перерыв до Нового года. 29 и 30 декабря в Туле пройдет сказка «Морозко» с Иваном Букиным и Екатериной Бобровой в главных ролях, а еще – с Албеной Денковой, Максимом Стависким и Иваном Ригини.

С 3 по 4 января в Перми Авербух покажет «Снежную королеву» – саму королеву сыграет Татьяна Тотьмянина, тролля – Максим Маринин, сказочника – Алексей Ягудин, а в роли Герды покажется Елизавета Туктамышева (в прошлом году Герду играла Медведева).

Если смотреть за пределы «большой тройки» постановщиков, то привлекает внимание шоу «Дракула на льду» от петербургского Ice Vision – там одну из главных ролей сыграет Алена Косторная. Гастроли – с 23 октября по 19 ноября. Но это пока – возможно, выступлений станет больше (рассматривается даже Чехия, хотя и не понятно, насколько это сейчас реально).

Цена билетов на «Морозко» – от 800 до 5000 рублей, на «Снежную королеву» – от 1000 до 3500, на «Дракулу на льду» – от 600 до 8000 в зависимости от города.

Возможно, шоу будет больше (особенно от Авербуха) – просто пока нет анонсов.

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня, Владимир Астапкович, Алексей Филиппов, Максим Богодвид

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