Надвигается «Ледниковый период»: Загитова ведущая (да, опять!), Медведева и Милохин в деле, дебют у Синициной и Кацалапова

Новый сезон «Ледникового периода» наконец-то подтвердили официально – съемки стартуют на днях, а значит, и в эфире детище Ильи Авербуха появится в ближайшие недели.

Что уже известно об очередном возвращении?

Когда начало?

Этот сезон «Ледникового периода» – девятый: шоу выходит с 2007 года, правда, нерегулярно. Первые три сезона транслировались с 2007 по 2009-й, потом через четыре года вышли еще три сезона (в 2013-м, 2014-м и 2016-м), а затем вновь последовал перерыв.

«Ледниковый период» вернулся в 2020-м и пока обходится без пауз. Первые съемки намечены на 6 октября – работа пойдет на территории ледового дворца в «Лужниках», где снимали проект в 2020 году.

Очевидно, что решение о производстве принималось Первым каналом сложно (возможно, из-за повестки) – на еще летом намекал Авербух. Даже по срокам произошел сдвиг: подготовка к прошлому сезону началась еще в августе-сентябре, сейчас явно позднее. Но важное решение принято.

Загитова опять будет ведущей?

Да, для нее этот сезон станет третьим подряд в такой роли – предыдущие два она работала в паре с Алексеем Ягудиным. Правда, теперь ее партнер, скорее всего, поменяется – его имя пока не раскрывают.

Вероятный кандидат – Максим Траньков, двукратный олимпийский чемпион, фигурный конферансье с опытом. Всего несколько дней назад их с Алиной дуэт работал на прокатах сборной.

Три сезона в качестве ведущей подряд – не рекорд для проекта. Также три года шоу вела Ирина Слуцкая (с третьего по пятый сезоны), а еще она же была ведущей в первой половине первого сезона.

Ягудин вел «Ледниковый период» дольше всех – с 4 по 7-й сезон подряд. В разное время ведущими отметились Ингеборга Дапкунайте (часть первого сезона), Евгений Плющенко (1-й сезон), Анастасия Заворотнюк (2-й и 3-й сезоны), Марат Башаров (1-й и 2-й сезоны) и Алла Михеева (6-й сезон).

А кто в жюри?

Прежде всего, заслуженный тренер Татьяна Тарасова.

«На данный момент — да, Татьяна Анатольевна будет. Очень надеемся, что ничего не помешает. Она готовится к съемкам и планирует быть в проекте. Татьяна Анатольевна – неотъемлемая часть проекта. Без Татьяны Анатольевны проект невозможен», – рассказал создатель проекта Илья Авербух.

В каждом сезоне шоу работает несколько бессменных членов жюри (остальные меняются от выпуска к выпуску), но Тарасова – единственная была в жюри вообще во всех сезонах, хотя и пропускала отдельные эпизоды (например – финал восьмого сезона).

Чаще всего в жюри появляются фигуристы и вообще спортсмены (Антон Сихарулидзе, Татьяна Тотьмянина, Екатерина Гордеева, Игорь Бобрин, хоккеисты Павел Буре, Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов), но порой проскакивают певцы и звезды шоу-бизнеса (Алла Пугачева, Филипп Киркоров и другие).

Ожидается что-то новое?

Новый сезон шоу называется «Снова вместе» – выступят герои, которые уже появлялись в «Ледниковом периоде» (даже в первом сезоне 15 лет назад).

Вернется старый формат: пары разделят на две команды, тренерами которых станут Илья Авербух и Александр Жулин.

Такая система работала на проекте до 2014 года, потом противостояние команд убрали – и все номера участникам ставили Авербух, а также Максим Ставиский, Албена Денкова и хореограф Елена Масленникова.

Кто участвует?

Точно вернется в шоу двукратная чемпионка мира Евгения Медведева – скорее всего, она снова выступит с тиктокером Даней Милохиным.

В прошлом сезоне Медведева и Милохин дошли до финала и заняли третье место, разделив его с Оксаной Домниной – Кириллом Зайцевым и Агатой Муцениеце – Александром Энбертом.

Еще участниками шоу станут олимпийские чемпионы в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов – они взяли паузу в спортивной карьере на полгода, так что пока свободны от соревнований.

Выйдет на лед и пятикратный призер чемпионатов Европы в танцах на льду Иван Букин – он вместе с Александрой Степановой тоже взял паузу из-за травмы партнерши.

А кого еще ждать?

Российские гимнастики Дина и Арина Аверины могли выступить еще в прошлом сезоне – не получилось, но сестры принципиально не против участия.

«Ради интереса мы бы с удовольствием выступили на коньках, сделали бы элементы. В прошлом году мы хотели пойти на «Ледниковый период», в этом году, если позовут, посмотрим, может, и согласимся.

Какого партнера выберем? Трудно сказать, мы ведь даже не знаем кто там будет, из кого выбирать. Нет партнера мечты, главное, чтобы был надежный. Не ронял», – сказали Аверины.

Хочет выступить в шоу и фигуристка Станислава Константинова: «Наверное, я бы очень хотела покататься в «Ледниковом периоде», потому что там много образов за короткий промежуток времени. Я горю этим, но я должна быть в отличной форме. Для начала бы кто позвал».

А еще – чемпион мира в барьерном беге Сергей Шубенков: «Я фигурное катание очень люблю, слежу за ним. Александру Трусову, конечно же, знаю. Мечта моей мамы, чтобы я участвовал в «Ледниковом периоде». И если бы у меня такая возможность была, я на эту мечту готов был бы и поработать».

В тексте использованы цитаты «Чемпионат.com», «Спорт-Экспресс», Sport24.

Фото: VK/ice_1tv; Instagram/azagitova