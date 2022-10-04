Надвигается «Ледниковый период»: Загитова ведущая (да, опять!), Медведева и Милохин в деле, дебют у Синициной и Кацалапова

Новый сезон «Ледникового периода» наконец-то подтвердили официально – съемки стартуют на днях, а значит, и в эфире детище Ильи Авербуха появится в ближайшие недели.
Что уже известно об очередном возвращении?
Когда начало?
Этот сезон «Ледникового периода» – девятый: шоу выходит с 2007 года, правда, нерегулярно. Первые три сезона транслировались с 2007 по 2009-й, потом через четыре года вышли еще три сезона (в 2013-м, 2014-м и 2016-м), а затем вновь последовал перерыв.
«Ледниковый период» вернулся в 2020-м и пока обходится без пауз. Первые съемки намечены на 6 октября – работа пойдет на территории ледового дворца в «Лужниках», где снимали проект в 2020 году.
Очевидно, что решение о производстве принималось Первым каналом сложно (возможно, из-за повестки) – на еще летом намекал Авербух. Даже по срокам произошел сдвиг: подготовка к прошлому сезону началась еще в августе-сентябре, сейчас явно позднее. Но важное решение принято.
Загитова опять будет ведущей?
Да, для нее этот сезон станет третьим подряд в такой роли – предыдущие два она работала в паре с Алексеем Ягудиным. Правда, теперь ее партнер, скорее всего, поменяется – его имя пока не раскрывают.
Вероятный кандидат – Максим Траньков, двукратный олимпийский чемпион, фигурный конферансье с опытом. Всего несколько дней назад их с Алиной дуэт работал на прокатах сборной.
Три сезона в качестве ведущей подряд – не рекорд для проекта. Также три года шоу вела Ирина Слуцкая (с третьего по пятый сезоны), а еще она же была ведущей в первой половине первого сезона.
Ягудин вел «Ледниковый период» дольше всех – с 4 по 7-й сезон подряд. В разное время ведущими отметились Ингеборга Дапкунайте (часть первого сезона), Евгений Плющенко (1-й сезон), Анастасия Заворотнюк (2-й и 3-й сезоны), Марат Башаров (1-й и 2-й сезоны) и Алла Михеева (6-й сезон).
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А кто в жюри?
Прежде всего, заслуженный тренер Татьяна Тарасова.
«На данный момент — да, Татьяна Анатольевна будет. Очень надеемся, что ничего не помешает. Она готовится к съемкам и планирует быть в проекте. Татьяна Анатольевна – неотъемлемая часть проекта. Без Татьяны Анатольевны проект невозможен», – рассказал создатель проекта Илья Авербух.
В каждом сезоне шоу работает несколько бессменных членов жюри (остальные меняются от выпуска к выпуску), но Тарасова – единственная была в жюри вообще во всех сезонах, хотя и пропускала отдельные эпизоды (например – финал восьмого сезона).
Чаще всего в жюри появляются фигуристы и вообще спортсмены (Антон Сихарулидзе, Татьяна Тотьмянина, Екатерина Гордеева, Игорь Бобрин, хоккеисты Павел Буре, Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов), но порой проскакивают певцы и звезды шоу-бизнеса (Алла Пугачева, Филипп Киркоров и другие).
Ожидается что-то новое?
Новый сезон шоу называется «Снова вместе» – выступят герои, которые уже появлялись в «Ледниковом периоде» (даже в первом сезоне 15 лет назад).
Вернется старый формат: пары разделят на две команды, тренерами которых станут Илья Авербух и Александр Жулин.
Такая система работала на проекте до 2014 года, потом противостояние команд убрали – и все номера участникам ставили Авербух, а также Максим Ставиский, Албена Денкова и хореограф Елена Масленникова.
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Кто участвует?
Точно вернется в шоу двукратная чемпионка мира Евгения Медведева – скорее всего, она снова выступит с тиктокером Даней Милохиным.
В прошлом сезоне Медведева и Милохин дошли до финала и заняли третье место, разделив его с Оксаной Домниной – Кириллом Зайцевым и Агатой Муцениеце – Александром Энбертом.
Еще участниками шоу станут олимпийские чемпионы в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов – они взяли паузу в спортивной карьере на полгода, так что пока свободны от соревнований.
Выйдет на лед и пятикратный призер чемпионатов Европы в танцах на льду Иван Букин – он вместе с Александрой Степановой тоже взял паузу из-за травмы партнерши.
А кого еще ждать?
Российские гимнастики Дина и Арина Аверины могли выступить еще в прошлом сезоне – не получилось, но сестры принципиально не против участия.
«Ради интереса мы бы с удовольствием выступили на коньках, сделали бы элементы. В прошлом году мы хотели пойти на «Ледниковый период», в этом году, если позовут, посмотрим, может, и согласимся.
Какого партнера выберем? Трудно сказать, мы ведь даже не знаем кто там будет, из кого выбирать. Нет партнера мечты, главное, чтобы был надежный. Не ронял», – сказали Аверины.
Хочет выступить в шоу и фигуристка Станислава Константинова: «Наверное, я бы очень хотела покататься в «Ледниковом периоде», потому что там много образов за короткий промежуток времени. Я горю этим, но я должна быть в отличной форме. Для начала бы кто позвал».
А еще – чемпион мира в барьерном беге Сергей Шубенков: «Я фигурное катание очень люблю, слежу за ним. Александру Трусову, конечно же, знаю. Мечта моей мамы, чтобы я участвовал в «Ледниковом периоде». И если бы у меня такая возможность была, я на эту мечту готов был бы и поработать».
Задолго до Загитовой «Ледниковый период» вел Плющенко: танцевал танго со Слуцкой, называл Ягудина «дружище»
«Я запел, но через полчаса понял, что это не мое». В 2007-м после «Ледникового периода» Ягудин снялся в клипе Виктории Дайнеко
В тексте использованы цитаты «Чемпионат.com», «Спорт-Экспресс», Sport24.
Фото: VK/ice_1tv; Instagram/azagitova
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