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«Услышала про себя обидную фразу: к Соколовской ушли – значит, ничего не получится». Новый тренер Трусовой – кто она?

Мария Сотскова Мария Сотскова
Марк Кондратюк Марк Кондратюк
Арина Мартынова
женское катание
Алина Урушадзе
Николай Колесников Николай Колесников
Александр Самарин Александр Самарин
Этери Тутберидзе Этери Тутберидзе
Эдуард Карартынян
Катарина Гербольдт
сборная России сборная России
Лилия Биктагирова
Александра Трусова Александра Трусова
Полина Шелепень
мужское катание
Софья Самоделкина Софья Самоделкина
Анна Овчарова
Светлана Соколовская
Фигурное катание Фигурное катание

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова, похоже, опять уходит от Этери Тутберидзе – на этот раз в ЦСКА к Светлане Соколовской.

Про Соколовскую мало кто слышал до последних двух сезонов, но сейчас у нее подбирается мощная команда – впервые в ее карьере. 

Как так вышло и что нужно о ней знать?

Работала с девушками, но без больших достижений. Одна уходила со словами «в России тренировки построены на страхе»

Соколовская была фигуристкой: сначала занималась одиночным катанием под руководством Жанны Громовой, потом перешла в танцы на льду (ее тренировал Юрий Разбегалов). Особых успехов, правда, у Соколовской нет, хотя она и получила звание кандидата в мастера спорта СССР.

После фигурной карьеры Соколовская закончила педагогический институт в Усть-Каменогорске и устроилась тренером.

Долгое время Соколовская работала в основном с девушками. Ее первая относительно именитая ученица – Лилия Биктагирова, которая дважды брала бронзу на чемпионатах России, уступая только Елене Соколовой и Ирине Слуцкой. Но международная карьера у нее не сложилась: 13-е место на чемпионате мира – лучший результат.

Потом шла работа с Ариной Мартыновой – в сезоне-2005/06 та выиграла первенство России и тоже поехала на взрослый ЧМ, где заняла 19-е место (но хотя бы прошла в произвольную программу, в отличие от Катарины Гербольдт – та закончила 26-й).

Мартынова ушла от Соколовской спустя год сотрудничества. Позже в группе появились Яна Смехнова (5-е место на ЧР-2008) и Гербольдт (серебро в финале Кубка России-2009), но обе тоже продержались у нее недолго.

С Анной Овчаровой вышло интереснее – с ней Соколовская работала 4 года (с 2007 по 2011-й): спортсменка попала на подиум этапа юниорского Гран-при и пробилась в финал серии. Но затем замучили травмы, а в 2012-м Овчарова уехала в Швейцарию.

Недавно, кстати, она рассказала, что ее не устраивало в российских тренерах: «В швейцарской системе я впервые столкнулась с тем, что боюсь человека расстроить. Мой тренер ни разу не повышал на меня голос. В России тренировки строятся на страхе. И это абсолютно не та концепция, которая мне подходит психологически.

Я за уважение, осознанность, спокойствие. И я все время ругалась со своими российскими тренерами, не любила, когда на мне выпускают пар. А когда переехала в Швейцарию, поняла, как это все должно работать в плане психологии».

Сколько всего в этом спиче посвящено Соколовской, не понять; но очевидно – это и про нее тоже.

Уже брала ученицу Тутберидзе – с ней тоже ничего не вышло

Трусова – не первая фигуристка, которая решилась сменить Тутберидзе на Соколовскую.

В 2012-м в группу Соколовской перешла одна из самых перспективных юниорок на тот момент – Полина Шелепень. Она почти всю карьеру тренировалась у Тутберидзе, трижды ездила на юниорские чемпионаты мира (хотя медалей так и не завоевала), побеждала на юниорском Гран-при.

Но к выходу во взрослые стала регулярно уступать другой талантливой ученице Этери – Юлии Липницкой. В итоге первый взрослый сезон Шелепень начала под руководством Соколовской.

Вот так о переходе вспоминала сама фигуристка: «Я почувствовала, что тренер не видит во мне интереса. Меня обижало просто все, я постоянно плакала. Помню, что в какой-то момент я сказала, что я больше не хочу. Написала маме и уехала. Разговоры не помогали, ничего уже не помогало, и мне не хотелось продолжать.

Было облегчение, потому что мы больше не будем ругаться. Я устала именно от ругани. Не шла работа, шла ругань за руганью. Пыталась молчать, выслушивать и работать».

Хотя к Соколовской она перешла больше от безысходности: «В Москве не так много мест, куда можно пойти взрослому спортсмену. Тогда по сути было только 2 варианта — «Хрустальный» и ЦСКА. Изначально я пришла к Елене Буяновой, прозанималась у нее неделю. Но она сказала, что не сможет уделять мне должное количество времени — тогда как раз Аделину Сотникову вели к Олимпиаде в Сочи.

Буянова предложила пойти к Светлане Владимировне — я ей понравилась, и она была готова меня взять. Времени терять не хотелось, да и прокаты сборной на носу. К тому же каток ЦСКА был близко к моему дому, и я осталась».

Началось все достойно – Полина выиграла международный турнир Ice Star. Но потом – 10-е место на Гран-при Канады, травма, досрочное завершение сезона и переезд в США. А спустя два года – завершение карьеры.

К Соколовской приходили докатывать – и тренера это обижало

Многие спортсмены, как и Шелепень, переходили к Соколовской от безысходности, просто потому, что других вариантов не оставалось.

В разное время у нее тренировались Элизабет Турсныбаева (в сезоне-2011/12), Мария Сотскова (сезон-2019/20), Жан Буш, Екатерина Александровская и другие.

Но мнение, что к ней приходят докатывать, Соколовскую задевало: «Впервые я столкнулась с этим, можно сказать, случайно. Кто-то сказал: мол, при случае загляни в интернет, почитай, что о тебе пишут. Я заглянула. Узнала, что я, оказывается, уже загубила кучу спортсменов, которых у кого-то до этого забрала.

На катке я тоже как-то услышала достаточно обидную фразу в свой адрес – мол, к Соколовской ушли, значит, ничего не получится. А что не получится? Если спортсменов и так все уже бросили?

Вообще не понимаю, если честно: как можно своего ребенка растить, растить – и бросить, допустить, чтобы он ушел. Полине Шелепень, кстати, не раз говорила, что считаю неправильным ее уход от Этери Тутберидзе. Потому что Этери ее растила много лет».

Характерно, что Соколовская старается сохранять контакты с бывшими учениками – та же Шелепень одно время тренировала детей в ее группе, а Гербольдт работает там до сих пор.

«Поняла, что рядом с Сашкой превращаюсь в тренера»: ее карьеру перезагрузил Самарин

В какой-то момент Соколовская, похоже, смирилась с ролью тренера спортсменов, которые никому не нужны.

Но все изменилось с переходом в ее группу Александра Самарина.

«Я, прежде всего, мать. И к спортсменам стараюсь относиться как мать. Люблю, помогаю, тяну до последнего, пока сам человек готов брать то, что я способна ему дать. До этого как-то так повелось, что ко мне приходили спортсмены, которые вроде как никому уже были не нужны – Никита Михайлов, Полина Шелепень. И каждый раз я говорила: я попробую! Самарин был из этой же серии.

По отношению к нему я тоже поначалу повела себя как мать. И только потом поняла, что рядом с Сашкой превращаюсь в тренера. Он невероятно меня в этом смысле раскрутил. С ним мне захотелось попробовать и это, и то, и другое, и третье», – говорила Соколовская.

Мужское катание в России возглавил Самарин: его короткая – сложнейшая в мире, но 5 лет назад в него не верила даже тренер

С Самариным она работает уже 8 лет – дольше, чем с кем-либо. По ее руководством Александр взял серебро Евро, съездил на ЧМ (12-й на ЧМ-2019), побеждал на Гран-при и 4 раза становился призером чемпионатов России.

«Мы со Светланой Владимировной столько времени выбирались с самого дна, столько раз оступались и снова поднимались и шли вперед... Мне кажется, она никогда меня не бросит. Как и я — ее. То, что тренер в меня верит и всегда подставит плечо, я чувствую постоянно. У нас ведь одна цель», – признавался Самарин.

Кондратюк открыл новый этап в карьере Соколовской: теперь у нее сильная группа

Самарин очень долго считался номером один в группе Соколовской – пока не появился Марк Кондратюк.

Он работает с Соколовской 6 лет, но по-настоящему услышали о нем только пару лет назад. Все дело в том, что Кондратюк почти не катался с 13 до 15 лет из-за синдрома Осгуда-Шляттера, хоть и продолжал тренировки.

Соколовская не бросила ученика и терпеливо ждала – в итоге именно он принес ей главные (пока) награды в карьере: золото на ЧЕ и ЧР и победу в командном турнире Олимпиады.

В личном турнире на Играх получилось неаккуратно (15-е место), и в этом тренер винила не Марка, а себя: «Конечно, это моя вина. Это отсутствие опыта Олимпийских игр. Не подумала. Не хватило и опыта, и желания, и знаний. Все вместе. Это вина не Марка, это только моя вина».

В апреле Соколовской присвоили звание заслуженного тренера России – конечно, из-за Марка.

Новая сила в фигурном катании: раньше к Соколовской приходили заканчивать, но благодаря Кондратюку (и Самоделкиной?) все изменилось

Именно после успеха Кондратюка тренерская карьера и авторитет Соколовской подскочили – у нее еще никогда не было такой сильной группы.

Теперь к ней стремятся не заканчивающие карьеру фигуристы, а наоборот – молодые и перспективные. В прошлом году из группы Сергея Давыдова к Соколовской перебралась, пожалуй, сильнейшая наша юниорка, которая не тренируется у Тутберидзе – Софья Самоделкина.

Из группы Тутберидзе пришли 12-летний Николай Колесников и 14-летний Эдуард Карартынян. А теперь вот появилась и Саша Трусова – фигуристок такого уровня у Соколовской точно еще не было.

Еще у Соколовской тренируется грузинская спортсменка Алина Урушадзе. Недавно она рассказывала, чем Светлана отличается от других тренеров: «У нее подход отличается еще и тем, что она оценивает будущего ученика как личность. Если он по духу подходит, то она берет.

А набор прыжков в этот момент для Светланы Владимировны не так важен. Помню, я сделала три бабочки, и тренер спокойно, без гнева ушла со льда. В итоге взяла меня в группу».

Сама Соколовская не против, когда к ней приходят спортсмены из других групп, но советует хорошо подумать: «Знаете, я за свою жизнь не позвала к себе ни одного спортсмена. Ни намеками, никак. И если ко мне приходят, прошу подумать только об одном – о правильности этого перехода. Потому что, убегая от себя, все равно никуда не убежишь.

Вот я и даю время, чтобы человек хорошенько подумал, зачем он это делает. Мало ли, накричал на него тренер или поругались из-за чего-то. Все ругаются, даже в семье. А вот если переход осознанный и решение уже созрело, спортсмен все равно уйдет. Не ко мне, так к кому-то другому».

Получится ли с Трусовой?

😱 Трусова 2-й (!) раз уходит от Тутберидзе: будет тренироваться в ЦСКА – со своим парнем и суперюниоркой Самоделкиной

В тексте использованы цитаты «Чемпионат.com», Р-Спорт, RT, Sport24 и Матч ТВ.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Нина Зотина, Александр Вильф, Владимир Песня

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