«Услышала про себя обидную фразу: к Соколовской ушли – значит, ничего не получится». Новый тренер Трусовой – кто она?

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова, похоже, опять уходит от Этери Тутберидзе – на этот раз в ЦСКА к Светлане Соколовской.

Про Соколовскую мало кто слышал до последних двух сезонов, но сейчас у нее подбирается мощная команда – впервые в ее карьере.

Как так вышло и что нужно о ней знать?

Работала с девушками, но без больших достижений. Одна уходила со словами «в России тренировки построены на страхе»

Соколовская была фигуристкой: сначала занималась одиночным катанием под руководством Жанны Громовой, потом перешла в танцы на льду (ее тренировал Юрий Разбегалов). Особых успехов, правда, у Соколовской нет, хотя она и получила звание кандидата в мастера спорта СССР.

После фигурной карьеры Соколовская закончила педагогический институт в Усть-Каменогорске и устроилась тренером.

Долгое время Соколовская работала в основном с девушками. Ее первая относительно именитая ученица – Лилия Биктагирова, которая дважды брала бронзу на чемпионатах России, уступая только Елене Соколовой и Ирине Слуцкой. Но международная карьера у нее не сложилась: 13-е место на чемпионате мира – лучший результат.

Потом шла работа с Ариной Мартыновой – в сезоне-2005/06 та выиграла первенство России и тоже поехала на взрослый ЧМ, где заняла 19-е место (но хотя бы прошла в произвольную программу, в отличие от Катарины Гербольдт – та закончила 26-й).

Мартынова ушла от Соколовской спустя год сотрудничества. Позже в группе появились Яна Смехнова (5-е место на ЧР-2008) и Гербольдт (серебро в финале Кубка России-2009), но обе тоже продержались у нее недолго.

С Анной Овчаровой вышло интереснее – с ней Соколовская работала 4 года (с 2007 по 2011-й): спортсменка попала на подиум этапа юниорского Гран-при и пробилась в финал серии. Но затем замучили травмы, а в 2012-м Овчарова уехала в Швейцарию.

Недавно, кстати, она рассказала, что ее не устраивало в российских тренерах: «В швейцарской системе я впервые столкнулась с тем, что боюсь человека расстроить. Мой тренер ни разу не повышал на меня голос. В России тренировки строятся на страхе. И это абсолютно не та концепция, которая мне подходит психологически.

Я за уважение, осознанность, спокойствие. И я все время ругалась со своими российскими тренерами, не любила, когда на мне выпускают пар. А когда переехала в Швейцарию, поняла, как это все должно работать в плане психологии».

Сколько всего в этом спиче посвящено Соколовской, не понять; но очевидно – это и про нее тоже.

Уже брала ученицу Тутберидзе – с ней тоже ничего не вышло

Трусова – не первая фигуристка, которая решилась сменить Тутберидзе на Соколовскую.

В 2012-м в группу Соколовской перешла одна из самых перспективных юниорок на тот момент – Полина Шелепень. Она почти всю карьеру тренировалась у Тутберидзе, трижды ездила на юниорские чемпионаты мира (хотя медалей так и не завоевала), побеждала на юниорском Гран-при.

Но к выходу во взрослые стала регулярно уступать другой талантливой ученице Этери – Юлии Липницкой. В итоге первый взрослый сезон Шелепень начала под руководством Соколовской.

Вот так о переходе вспоминала сама фигуристка: «Я почувствовала, что тренер не видит во мне интереса. Меня обижало просто все, я постоянно плакала. Помню, что в какой-то момент я сказала, что я больше не хочу. Написала маме и уехала. Разговоры не помогали, ничего уже не помогало, и мне не хотелось продолжать.

Было облегчение, потому что мы больше не будем ругаться. Я устала именно от ругани. Не шла работа, шла ругань за руганью. Пыталась молчать, выслушивать и работать».

Хотя к Соколовской она перешла больше от безысходности: «В Москве не так много мест, куда можно пойти взрослому спортсмену. Тогда по сути было только 2 варианта — «Хрустальный» и ЦСКА. Изначально я пришла к Елене Буяновой, прозанималась у нее неделю. Но она сказала, что не сможет уделять мне должное количество времени — тогда как раз Аделину Сотникову вели к Олимпиаде в Сочи.

Буянова предложила пойти к Светлане Владимировне — я ей понравилась, и она была готова меня взять. Времени терять не хотелось, да и прокаты сборной на носу. К тому же каток ЦСКА был близко к моему дому, и я осталась».

Началось все достойно – Полина выиграла международный турнир Ice Star. Но потом – 10-е место на Гран-при Канады, травма, досрочное завершение сезона и переезд в США. А спустя два года – завершение карьеры.

К Соколовской приходили докатывать – и тренера это обижало

Многие спортсмены, как и Шелепень, переходили к Соколовской от безысходности, просто потому, что других вариантов не оставалось.

В разное время у нее тренировались Элизабет Турсныбаева (в сезоне-2011/12), Мария Сотскова (сезон-2019/20), Жан Буш, Екатерина Александровская и другие.

Но мнение, что к ней приходят докатывать, Соколовскую задевало: «Впервые я столкнулась с этим, можно сказать, случайно. Кто-то сказал: мол, при случае загляни в интернет, почитай, что о тебе пишут. Я заглянула. Узнала, что я, оказывается, уже загубила кучу спортсменов, которых у кого-то до этого забрала.

На катке я тоже как-то услышала достаточно обидную фразу в свой адрес – мол, к Соколовской ушли, значит, ничего не получится. А что не получится? Если спортсменов и так все уже бросили?

Вообще не понимаю, если честно: как можно своего ребенка растить, растить – и бросить, допустить, чтобы он ушел. Полине Шелепень, кстати, не раз говорила, что считаю неправильным ее уход от Этери Тутберидзе. Потому что Этери ее растила много лет».

Характерно, что Соколовская старается сохранять контакты с бывшими учениками – та же Шелепень одно время тренировала детей в ее группе, а Гербольдт работает там до сих пор.

«Поняла, что рядом с Сашкой превращаюсь в тренера»: ее карьеру перезагрузил Самарин

В какой-то момент Соколовская, похоже, смирилась с ролью тренера спортсменов, которые никому не нужны.

Но все изменилось с переходом в ее группу Александра Самарина.

«Я, прежде всего, мать. И к спортсменам стараюсь относиться как мать. Люблю, помогаю, тяну до последнего, пока сам человек готов брать то, что я способна ему дать. До этого как-то так повелось, что ко мне приходили спортсмены, которые вроде как никому уже были не нужны – Никита Михайлов, Полина Шелепень. И каждый раз я говорила: я попробую! Самарин был из этой же серии.

По отношению к нему я тоже поначалу повела себя как мать. И только потом поняла, что рядом с Сашкой превращаюсь в тренера. Он невероятно меня в этом смысле раскрутил. С ним мне захотелось попробовать и это, и то, и другое, и третье», – говорила Соколовская.

С Самариным она работает уже 8 лет – дольше, чем с кем-либо. По ее руководством Александр взял серебро Евро, съездил на ЧМ (12-й на ЧМ-2019), побеждал на Гран-при и 4 раза становился призером чемпионатов России.

«Мы со Светланой Владимировной столько времени выбирались с самого дна, столько раз оступались и снова поднимались и шли вперед... Мне кажется, она никогда меня не бросит. Как и я — ее. То, что тренер в меня верит и всегда подставит плечо, я чувствую постоянно. У нас ведь одна цель», – признавался Самарин.

Кондратюк открыл новый этап в карьере Соколовской: теперь у нее сильная группа

Самарин очень долго считался номером один в группе Соколовской – пока не появился Марк Кондратюк.

Он работает с Соколовской 6 лет, но по-настоящему услышали о нем только пару лет назад. Все дело в том, что Кондратюк почти не катался с 13 до 15 лет из-за синдрома Осгуда-Шляттера, хоть и продолжал тренировки.

Соколовская не бросила ученика и терпеливо ждала – в итоге именно он принес ей главные (пока) награды в карьере: золото на ЧЕ и ЧР и победу в командном турнире Олимпиады.

В личном турнире на Играх получилось неаккуратно (15-е место), и в этом тренер винила не Марка, а себя: «Конечно, это моя вина. Это отсутствие опыта Олимпийских игр. Не подумала. Не хватило и опыта, и желания, и знаний. Все вместе. Это вина не Марка, это только моя вина».

В апреле Соколовской присвоили звание заслуженного тренера России – конечно, из-за Марка.

Именно после успеха Кондратюка тренерская карьера и авторитет Соколовской подскочили – у нее еще никогда не было такой сильной группы.

Теперь к ней стремятся не заканчивающие карьеру фигуристы, а наоборот – молодые и перспективные. В прошлом году из группы Сергея Давыдова к Соколовской перебралась, пожалуй, сильнейшая наша юниорка, которая не тренируется у Тутберидзе – Софья Самоделкина.

Из группы Тутберидзе пришли 12-летний Николай Колесников и 14-летний Эдуард Карартынян. А теперь вот появилась и Саша Трусова – фигуристок такого уровня у Соколовской точно еще не было.

Еще у Соколовской тренируется грузинская спортсменка Алина Урушадзе. Недавно она рассказывала, чем Светлана отличается от других тренеров: «У нее подход отличается еще и тем, что она оценивает будущего ученика как личность. Если он по духу подходит, то она берет.

А набор прыжков в этот момент для Светланы Владимировны не так важен. Помню, я сделала три бабочки, и тренер спокойно, без гнева ушла со льда. В итоге взяла меня в группу».

Сама Соколовская не против, когда к ней приходят спортсмены из других групп, но советует хорошо подумать: «Знаете, я за свою жизнь не позвала к себе ни одного спортсмена. Ни намеками, никак. И если ко мне приходят, прошу подумать только об одном – о правильности этого перехода. Потому что, убегая от себя, все равно никуда не убежишь.

Вот я и даю время, чтобы человек хорошенько подумал, зачем он это делает. Мало ли, накричал на него тренер или поругались из-за чего-то. Все ругаются, даже в семье. А вот если переход осознанный и решение уже созрело, спортсмен все равно уйдет. Не ко мне, так к кому-то другому».

Получится ли с Трусовой?

В тексте использованы цитаты «Чемпионат.com», Р-Спорт, RT, Sport24 и Матч ТВ.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Нина Зотина, Александр Вильф, Владимир Песня