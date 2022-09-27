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Валиева и Трусова в деле, Щербаковой нет, Дэвис и Смолкин заявлены на два этапа (но приедут ли): кто выступит на Гран-при России?

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Фигурное катание Фигурное катание

Федерация фигурного катания России (ФФКР) объявила распределение фигуристов по этапам российского Гран-при в новом сезоне.

Составы пока неполные – распределили только сборников, остальных участников добавят позже, когда региональные федерации подадут списки. Но все же главные лица нашей фигурки при деле – давайте смотреть, кто и где выступит.

Для начала стоит кратко напомнить о самом турнире: это такая замена международной серии Гран-при, даже этапы пройдут в те же сроки. Система схожа – каждый фигурист/пара выступит максимум на двух этапах (из шести), лучшие в итоге отберутся в финал серии.

Правила, в целом, точно такие же – за исключением того, что Россия как бы проигнорировала новые (да и старые тоже) критерии по возрастному цензу. Если в международном Гран-при фигуристки могут выступать только с 15 лет (причем если 15 лет им исполнилось до 1 июля), то в российском аналоге – аж с 14-ти. Хотя это не новинка – во внутренних стартах юниорки и раньше спокойно соревновались со взрослыми.

Те, кто попал в сборную на новый сезон, получили квоты на Гран-при без дополнительного отбора. Остальных доберут через региональные федерации.

Призовые у серии мощные – 500 тысяч рублей за победу, 300 тысяч – за второе место и 200 тысяч – за третье. В финале Гран-при ставки еще выше – миллион, 750 тысяч и 500 тысяч соответственно.

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В женском катании сразу бросается в глаза отсутствие олимпийской чемпионки Анны Щербаковой в составах, хотя это и не удивительно – фигуристка в августе перенесла операцию на колене, и до сих пор неизвестно, насколько затянется восстановление. Говорили даже, что ей до сих пор не ставили программы на сезон, да и к тренировкам на льду она вернулась буквально неделю назад.

Из-за травмы на Гран-при не будет и Алены Косторной, а вот Майя Хромых, видимо, успеет восстановиться – она порезала сухожилия пальцев руки на тренировке.

Александра Трусова выступала на контрольных прокатах с травмой спины, из-за чего снялась с произвольной программы. И вот тут, пожалуй, удивительно, что ее заявили уже на второй этап (28-30 октября) – времени для лечения и восстановления осталось не так много.

Сразу три фигуристки стартуют в дебютном сезоне по взрослым: Аделия Петросян, Софья Мураьева и Софья Самоделкина. К ним добавится Софья Акатьева – она по международным правилам во взрослые выйдет еще не скоро.

Камила Валиева выступит на первом же этапе в Москве и, ожидаемо, на этапе в Казани. Хотя нет гарантии, что Камила вообще выйдет на старт – слушания по ее допинговому делу ожидаются в конце сентября-начале октября, и ее выступления где-либо зависят от решения РУСАДА.

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Главных звезд сборной развели по разным этапам – Камила, Саша и Лиза Туктамышева до финала точно не пересекутся. А вот самым мощным, пожалуй, получится шестой этап в Перми – там выступят сразу 4 сборницы.

У мужчин не встретятся как минимум до финала Михаил Коляда, Марк Кондратюк и Евгений Семененко. А вот участник Пекина-2022 Андрей Мозалев попал на одни этапы с Кондратюком и Семененко – впрочем, разделить всех нереально.

В плане переездов проще всех ситуация у Коляды – у него оба этапа в Москве, далеко ехать не надо.

Вообще, у мужчин в этом году будет самая острая конкуренция – и участников больше, чем в других видах (13 человек уже получили квоты – все, кто катался на контрольных прокатах + Илья Яблоков), и уровень плюс-минус равный.

Но при этом и стабильности у наших парней явно не хватает – поэтому трудно спрогнозировать, кто попадет в шестерку участников финала, это может быть вообще кто-угодно.

В парном катании все лидеры в строю: Евгения Тарасова – Владимир Морозов и Анастасия Мишина – Александр Галлямов уже показали новые программы на контрольных прокатах, но на Гран-при еще вернутся пропустившие прокаты Александра Бойкова – Дмитрий Козловский.

Если все три пары не будут пропускать этапы, то наверняка уверенно выйдут в финал. Остальным будет сложнее – хорошие шансы у Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина (не зря же они решили остаться, хотя думали о завершении карьеры после сезона), а оставшиеся два места в финале разыграют четыре пары (если не вмешается кто-то из регионов, что маловероятно).

Возможно, увидим риск от пар Тамары Москвиной (Мишина – Галлямов, Бойкова – Козловский, Кадырова – Колесов): обещали пробовать четверной выброс и четверную подкрутку.

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Танцы после олимпийского сезона остались без лидеров – Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли паузу в карьере на полгода, Александра Степанова и Иван Букин вроде бы готовились, но неожиданно пропали без объяснений (поговаривают, что их ждут в «Ледниковом периоде»), Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро все не могут справиться с последствиями травм.

Завершили карьеру Анастасия Скпоцова и Кирилл Алешин, а еще – Софья Шевченко и Игорь Еременко.

Ничего не понятно с Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным. Сразу после Олимпиады-2022 в Пекине они уехали тренироваться в США и с тех пор в Россию ни разу не возвращались. В марте они тайно поженились в Лас-Вегасе, а потом появились слухи об их возможном переходе в американскую сборную (у Дианы есть гражданство США).

С тех пор мало что прояснилось – Диана и Глеб не приехали на контрольные прокаты (по их версии – из-за проблем с документами Глеба на выезд), да и вовсе, похоже, не торопятся в Россию. Их заявили на два этапа Гран-при, но выступят ли они там – большой вопрос.

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Пока же лидерами на Гран-при выглядят Елизавета Худайбердиева и Егор Базин – они взяли бронзу на чемпионате России-2022.

Дальше – сложнее. В этом сезоне у нас очень много новых дуэтов: Аннабель Морозова – Дэвид Нарижный (она раньше выступала с Андреем Багиным, он – с Елизаветой Шанаевой), Софья Тютюнина – Андрей Багин (Софья каталась с Александром Шустицким), Елизавета Шанаева – Павел Дрозд (партнер выступал с Анжеликой Абашкиной) – пока не ясно, что от них ожидать.

Добавятся и бывшие юниоры – победители этапов юниорского Гран-при Ирина Хавронина – Дарио Чиризано и Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол.

***

Этапы Гран-при России – только часть сезона. Главным стартом на этот раз будет декабрьский чемпионат России, а потом еще предстоят финал Гран-при, Кубок Первого канала и два новых турнира: чемпионат России по прыжкам и турнир по шоу-программам.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Григорий Сысоев

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