Онлайн контрольных прокатов сборной: без Щербаковой и Косторной, зато с премьерами Трусовой, Валиевой и остальных

24 и 25 сентября в Москве в дворце спорта «Мегаспорт» пройдут контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию.

Билеты на мероприятие стоят от 300 до 1800 рублей (24 сентября) и от 400 до 2500 рублей (25 сентября).

Когда и где смотреть?

Точного расписания еще нет, но известно время начала прокатов как 24, так и 25 числа.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию

Москва

24 сентября, суббота

Женщины, мужчины, пары, танцы на льду – короткая программа

15:00

25 сентября, воскресенье

Женщины, мужчины, пары, танцы на льду – произвольная программа

14:30

Прямые трансляции покажет официальный сайт Первого канала .

Кто выступит?

Окончательный состав участников станет известен только накануне прокатов. С новыми программами в «Мегаспорте» должны выступить почти все лидеры сборной России.

Состав сборной России на сезон-2022/23

Женщины: Камила Валиева, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова. Резерв – Алена Косторная, Дарья Усачева, Майя Хромых.

Мужчины: Петр Гуменник, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко. Резерв – Дмитрий Алиев, Алексей Ерохов, Макар Игнатов.

Пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Карина Акопова – Никита Рахманин. Резерв – Ясмина Кадырова – Валерий Колесов, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук.

Танцы на льду: Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин, Диана Дэвис – Глеб Смолкин, Аннабель Морозова – Дэвид Нарижный, Ирина Хавронина – Дарио Чиризано, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин. Резерв – Софья Тютюнина – Андрей Багин, Елизавета Шанаева – Александр Шустицкий.

Еще на прокатах выступят юниорки Софья Акатьева и Софья Самоделкина.

Валиева, Щербакова и дочь Тутберидзе в основе сборной России на сезон, Косторная – в резерве. А кого из фигуристов обидели?

Прокаты точно пропустит олимпийская чемпионка-2022 Анна Щербакова – в августе перенесла операцию на колене. Также на прокатах не выступят Майя Хромых (из-за травмы руки) и Алена Косторная (из-за операции на бедре).

По информации Sports.ru, Диана Дэвис и Глеб Смолкин тоже не будут участвовать в прокатах – они сейчас тренируются в США.

По итогам контрольных прокатов будут распределены участники новой российской серии Гран-при, которая пройдет с 21 октября по 5 марта в разных городах России: Москве, Сочи, Казани, Самаре и Перми.

Календарь Гран-при России по фигурному катанию: 1-й этап стартует в октябре в Москве, финал пройдет в Сочи в марте