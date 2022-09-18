Онлайн контрольных прокатов сборной: без Щербаковой и Косторной, зато с премьерами Трусовой, Валиевой и остальных

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Что нужно знать перед прокатами?
24 и 25 сентября в Москве в дворце спорта «Мегаспорт» пройдут контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию.
Билеты на мероприятие стоят от 300 до 1800 рублей (24 сентября) и от 400 до 2500 рублей (25 сентября).
Когда и где смотреть?
Точного расписания еще нет, но известно время начала прокатов как 24, так и 25 числа.
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию
Москва
24 сентября, суббота
Женщины, мужчины, пары, танцы на льду – короткая программа
15:00
25 сентября, воскресенье
Женщины, мужчины, пары, танцы на льду – произвольная программа
14:30
Прямые трансляции покажет официальный сайт Первого канала.
Кто выступит?
Окончательный состав участников станет известен только накануне прокатов. С новыми программами в «Мегаспорте» должны выступить почти все лидеры сборной России.
Состав сборной России на сезон-2022/23
Женщины: Камила Валиева, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова. Резерв – Алена Косторная, Дарья Усачева, Майя Хромых.
Мужчины: Петр Гуменник, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко. Резерв – Дмитрий Алиев, Алексей Ерохов, Макар Игнатов.
Пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Карина Акопова – Никита Рахманин. Резерв – Ясмина Кадырова – Валерий Колесов, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук.
Танцы на льду: Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин, Диана Дэвис – Глеб Смолкин, Аннабель Морозова – Дэвид Нарижный, Ирина Хавронина – Дарио Чиризано, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин. Резерв – Софья Тютюнина – Андрей Багин, Елизавета Шанаева – Александр Шустицкий.
Еще на прокатах выступят юниорки Софья Акатьева и Софья Самоделкина.
Валиева, Щербакова и дочь Тутберидзе в основе сборной России на сезон, Косторная – в резерве. А кого из фигуристов обидели?
Прокаты точно пропустит олимпийская чемпионка-2022 Анна Щербакова – в августе перенесла операцию на колене. Также на прокатах не выступят Майя Хромых (из-за травмы руки) и Алена Косторная (из-за операции на бедре).
По информации Sports.ru, Диана Дэвис и Глеб Смолкин тоже не будут участвовать в прокатах – они сейчас тренируются в США.
По итогам контрольных прокатов будут распределены участники новой российской серии Гран-при, которая пройдет с 21 октября по 5 марта в разных городах России: Москве, Сочи, Казани, Самаре и Перми.
Календарь Гран-при России по фигурному катанию: 1-й этап стартует в октябре в Москве, финал пройдет в Сочи в марте
Музыка для произвольной Валиевой
Еще один инсайд от «Р-Спорта»: в новой произвольной Камила будет кататься под музыку, состоящую из трех частей.
Основную музыкальную линию составит композиция Truman Sleeps из фильма Питера Уира «Шоу Трумана». Также нарезка будет содержать фрагмент из выпуска новостей. В финальной части прозвучит трек китайского композитора Вэй Сяохань, пишущей музыку для аниме.
В короткой – саундтрек к «Интерстеллару».
Все же без Дэвис и Смолкина?
По информации The Skating Lesson (да, того самого Дейва Лиза), Диана и Глеб готовятся к турниру Challenge Cup в американском Ардморе.
Он пройдет с 22 по 25 сентября – одновременно с контрольными прокатами в Москве.
Challenge Cup – квалификационный турнир к чемпионату США.
Известна музыка для программ Трусовой
Стала известна музыка к новым программам серебряного призера Олимпийских игр Александры Трусовой.
Как сообщает «Р-Спорт», в короткой программе она выступит под композицию I Put A Spell On You с женским вокалом.
Произвольная поставлена под музыку из фильма «Нервы на пределе» (High Strung), исполненную на скрипке.
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