Бан российского биатлона продлен: за нас только две страны, зато против выступила Бразилия, а Бах предложил нейтральный статус

В австрийском Зальцбурге прошел конгресс Международного союза биатлонистов (IBU), на котором опять решали вопрос об отстранении российских спортсменов.

Отстранение продлили (ожидаемо), но, пожалуй, все могло быть хуже.

1. Наших биатлонистов отстранили еще в марте – сразу после начала СВО на Украине. Сборная пропустила все послеолимпийские этапы Кубка мира и юниорский ЧМ (с которого команду выгнали прямо по ходу турнира). С тех пор отстранение только продлевали.

В августе исполком IBU рекомендовал в очередной раз продлить отстранение, а заодно предложил СБР «четко дистанцироваться от конфликта на Украине и не допустить, чтобы должностные лица или спортсмены были вовлечены в действия российской армии». Эту формулировку никто не детализировал, и СБР во главе с Виктором Майгуровым еще предстоит понять, что именно от них требуют.

Последнее слово оставалось за конгрессом – решение по России принималось обычным голосованием. Дальше – некоторые детали заседания (в том числе из телеграм-канала главы медиа-службы СБР Сергея Аверьянова).

2. Конгресс стартовал с речи главы МОК Томаса Баха – его показали по видео.

Разумеется, главной темой речи был российский вопрос – Бах опять объяснил, почему рекомендовал отстранить всех наших спортсменов (защитные меры), но отметил, что, вообще-то, вариант с выступлением в нейтральном статусе тоже приемлем, а решение остается за федерациями .

«Я призываю всех вас в IBU работать вместе с нами во имя лучшего и более спокойного мира с помощью спорта. В этом олимпийском духе желаю вам плодотворных дискуссий и очень успешного конгресса», – вот так Бах закончил речь.

По сути, это напоминает жест МОК в ситуации с трансгендерами: Бах уже не дает четких рекомендаций, а пробует переложить ответственность и все решения на федерации.

3. После речи Баха слово взял глава юридического департамента IBU – он призвал конгресс оставить в силе решение исполкома об отстранении наших спортсменов. Интересно, что в обсуждении поучаствовал только делегат от Бразилии – он поддержал отстранение России и Беларуси.

Следом по видеосвязи выступили президент СБР Виктор Майгуров и глава Белорусской федерации биатлона (БВФ) Андриан Цибульский – оба рассказали о том, почему российских и белорусских спортсменов нужно вновь допустить до стартов. Кстати, выяснилось, что перед конгрессом IBU разослал во все национальные федерации письмо от СБР, в котором говорилось примерно все то же самое.

После Майгурова выступал представитель Украины – около 8 минут он объяснял, почему россиян нельзя возвращать в спорт. Его поддержали представители Норвегии и Польши.

4. Когда с речами закончили, стартовало голосование – оно было не электронным, как уже привычно, а на стандартных бланках.

Голосование ожидаемо закончилось не в пользу России – 39 человек высказались за отстранение, двое против, пятеро воздержались . Представители России и Беларуси, конечно, не голосовали.

5. Отстранение вновь продлили, но есть и хорошие новости – снять его могут в любой момент. Все потому, что на конгрессе устроили еще одно голосование – на тему того, стоит ли делегировать исполкому IBU право на снятие отстранения. Вообще, этот вопрос мог решать только конгресс, но его следующее заседание пройдет только через два года – в таком случае мы бы гарантированно пропускали два сезона.

40 человек проголосовали за поправку, один – против, четверо воздержалось. Один бюллетень оказался неправильно заполнен, этот голос не учитывался. Так что теперь исполком IBU имеет право вернуть россиян на соревнования когда угодно – для этого не надо ждать следующего конгресса .

6. Приостановку членства СБР и БФБ тоже продлили, хотя совершенно непонятно, на что это влияет.

Причем критерии для возвращения тоже расплывчаты: «Конгресс IBU принял предложение исполкома приостановить членство российской и белорусской федераций до тех пор, пока они не продемонстрируют полную приверженность поддержке и продвижению целей и принципов IBU».

Возможно, речь опять же о дистанцировании от российской армии, но реализовать такое нереально, потому что многие спортсмены из нашей сборной выступают за ЦСКА и являются военнослужащими. Впрочем, такая ситуация во многих иностранных сборных. Майгуров касался и этой темы:

«Спортсмены Германии, Франции являются военнослужащими. Если нашим спортсменам скажут, что для допуска на соревнования спортсмены России не должны быть военнослужащими в армии, в «Динамо», то я больше чем уверен: 99% завтра уволится, чтобы выступать на международных соревнованиях».

7. А вообще, Майгуров, несмотря на продление отстранения, видит в ситуации некий позитив: «Я бы не сказал, что ситуация налаживается, но тенденция к этому есть. Диалог есть, от него никто не уходит, все готовы обсуждать. Наша позиция такова, что во всей этой истории спортсмены не должны страдать. Пусть там руководство никуда не ездит, но спортсмены точно ни при чем.

На следующей неделе мы планируем с Андрианом Цыбульским направить запрос в IBU c просьбой детализировать их позицию, чтобы понимать, что значит не быть причастным к спецоперации. Это все‑таки образные слова, а мы бы хотели получить конкретику.

Мне понравилось выступление Андриана о том, что IBU, говоря о биатлонной семье, за последние шесть месяцев ни разу не вышел на общение с Федерацией биатлона Беларуси. Я не могу также сказать про СБР, но, наверное, это возможно благодаря моему личному общению с членами исполкома.

Опять же, чтобы никому не навредить, не буду называть их имена, но у нас было общение . И мы реально обсуждали с членами с исполкома и кандидатов по выборам, и в принципе ситуацию, как дальше действовать. Поддержка с той стороны есть» (Матч ТВ).

8. А в России очередное отстранение восприняли остро.

Анфиса Резцова в ярости: «Просто сволочи, что я еще могу еще сказать. Так и напишите. Похоже, они наших спортсменов просто боятся как соперников, потому что мы сильнейшая держава. Хотелось бы, чтобы они видели и чувствовали своих соперников. Но, видимо, они нас боятся» (Р-Спорт).

Владимир Драчев обвинял во всем политику: «Понятно, что все эти отстранения были плановыми, никто не собирался и не собирается делать нам никаких поблажек. Это один из методов борьбы против России, на нас действуют через спорт, через культуру, через дипломатию. Все это маленькая часть войны против России.

Откажись от России – тогда мы тебя отпустим, но кто откажется? Кто готов родину предать? Пора перестать ждать и надеяться, сильных не воспринимают, и нас никогда не воспринимали, плюс руководство СБР полностью изничтожило себя. У них было уже формально принято решение, они послушали нас на одном конгрессе, потом на другом и озвучили заранее принятое решение» (Матч ТВ).

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А в Раубичах (под Минском) завтра продолжится второй этап Кубка Содружества – возможно, главного турнира для наших спортсменов в этом сезоне.

Впрочем, время до начала Кубка мира еще есть.

Фото: Gettyimages.ru/Mark Metcalf; РИА Новости/Александр Вильф, Рамиль Ситдиков, Алексей Никольский