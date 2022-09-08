Наш биатлон обвиняют в связях с армией, но вот парадокс: Фуркад, Дальмайер, Нойнер – тоже военнослужащие

Международный союз биатлонистов (IBU) на конгрессе 15-18 сентября наверняка продлит отстранение сборной России.

В августе исполком IBU рекомендовал не пускать наших на Кубок мира и Кубок IBU, подчеркнув: «СБР должен четко дистанцироваться от конфликта на Украине и не допустить, чтобы должностные лица или спортсмены были вовлечены в действия российской армии» .

Эдуарда Латыпова вы, конечно, узнали

Юрия Каминского: «Это сто процентов, что Международный союз биатлонистов сейчас говорит не своими словами. Они намекают на связь российских биатлонистов с армией страны. Во всех странах такая ситуация, но абстрагироваться от этого просят именно нас» . Рекомендация удивила тренера мужской сборной: «Это сто процентов, что Международный союз биатлонистов сейчас говорит не своими словами.

Мировой биатлон исторически близок с вооруженными силами, а насколько прочна эта связь сейчас? Не только в России, но и в других странах.

Биатлон возник благодаря военным – развился из гонки патрулей

Немного истории. Биатлон возник как спорт военных – если не углубляться в древние времена (например, в Норвегии находили наскальные рисунки возрастом около 5 тысяч лет, на которых изображены охотники на лыжах).

Первые соревнования, напоминавшие биатлон, проходили на шведско-норвежской границе в 1767 году: участники спускались на лыжах по склону и стреляли в одну цель с 40 шагов.

В XIX веке прообраз биатлона использовался в качестве упражнения для норвежских солдат. А официальные соревнования впервые состоялись на Олимпиаде в Шамони в 1924-м – в виде гонки военных патрулей.

Дальше биатлонные турниры в статусе демонстрационных проходили на Играх в 1928-м, 1936-м и 1948-м, но затем из олимпийской программы исчезли – после Второй мировой вид спорта сочли неуместным.

Первый чемпионат мира по биатлону в более-менее современном варианте прошел в 1958-м в австрийском Зальфельдене – с тех пор этот спорт получил мощное развитие.

А что в России? Почти вся сборная – военнослужащие; Латыпов получил лейтенанта за три бронзы на Олимпиаде

Светлана Ишмуратова и Ольга Зайцева вместе выигрывали олимпийскую эстафету-2006

В России биатлон, как и многие другие виды, формально связан с вооруженными силами – многие спортсмены выступают за ЦСКА и даже имеют воинские звания.

Вот наиболее известные представители ЦСКА среди действующих биатлонистов: Антон Бабиков (старший лейтенант), Татьяна Акимова (прапорщик), Валерия Васнецова, Матвей Елисеев (прапорщик), Ирина Казакевич (прапорщик), Алексей Корнев (прапорщик), Эдуард Латыпов (лейтенант), Александр Логинов (лейтенант), Максим Цветков (старший лейтенант), Ульяна Нигматуллина (прапорщик), Светлана Миронова (прапорщик), Петр Пащенко (прапорщик).

У многих биатлонных звезд прошлого звания посерьезнее: например, Ольга Зайцева и Альбина Ахатова – майоры, Светлана Ишмуратова – подполковник, Владимир Драчев – полковник.

Как правило, звания присваивают за спортивные достижения. К примеру, Латыпов получил лейтенанта после трех бронзовых медалей в Пекине-2022 – он единственный биатлонист, которого повысили после тех Игр.

Вот как о присвоении нового звания вспоминала Екатерина Юрьева: «Алексей Иванович Шадрин, главный тренер ЦСКА по лыжным гонкам и биатлону, неожиданно говорит: привезли новую форму, примерь-ка. Примерила, вроде ничего. А Шадрин не отстает: а теперь давай зайдем к начальнику, там по тебе пришел приказ под крутым номером...

Начальник – это Сергей Валентинович Кущенко. Он пожал руку, и зачитал: «Приказом №777 Министерства обороны Российской Федерации от 2 июля 2007 года спортсмену-инструктору Федерального государственного учреждения «Центральный спортивный клуб Армии» Юрьевой Екатерине Валерьевне присвоено звание старшего лейтенанта». Конечно, я очень обрадовалась! Но не удержалась, спросила: «Почему не сразу майора?» Теперь я – старлей!»

Что дают звания? Повышенную зарплату в ЦСКА, возможность по окончании спортивной карьеры работать в военных организациях и ведомствах, прочие привилегии военнослужащих. Ну а само членство в ЦСКА – это помощь с тренировками, инвентарем, участии в соревнованиях и другие бонусы.

Впрочем, это не только привилегии, но и обязанности . Спортсменов-военнослужащих призывают на сборы в специальные спортивные роты. Там атлеты проходят всю базовую армейскую подготовку: владение оружием, огневая подготовка, обращение с противогазами и средствами индивидуальной защиты, изучение законодательной базу по прохождению военной службы, знакомство с военным бытом.

Такие сборы обычно занимают не больше двух недель. Потом спортсмены возвращаются к привычному графику тренировок и соревнований, но порой все-таки вынуждены проходить инструктажи и посещать дополнительные занятия. Из биатлонистов, к примеру, в спортивной роте в 2013-м побывал Александр Логинов.

А в случае военной угрозы все военнослужащие-спортсмены будут служить в мотострелковых бригадах.

Еще раз, выступление за ЦСКА – это примета не только биатлона, такая же практика и в других олимпийских дисциплинах: российские борцы, пловцы, лыжники, стрелки и другие атлеты (всего – 72 вида), выступающие за ЦСКА, тоже военнослужащие.

В Германии и Австрии то же самое: Бундесвер – базис для биатлонной сборной, Нойнер и Дальмайер даже служили на таможне

Но тесная связь биатлона, армии и вообще олимпийского спорта существует не только в России.

Яркий пример из биатлона – сборная Германии. Большинство немецких биатлонистов служат в Бундесвере и имеют звания, а после карьеры остаются в силовых структурах: Михаэль Грайс, Свен Фишер, Кати Вильхельм, Андреа Хенкель, Магдалена Нойнер, Франциска Хильдебранд, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер – все они носили военную форму, стреляли из боевого оружия, получали воинские звания.

Кати Вильхельм фоткает Андреа Хенкель: они выиграли в биатлоне все, что только можно

Нойнер, к примеру, работала на таможне в звании сержанта, к этой же структуре относились Лаура Дальмайер, Франциска Пройс, Мириам Гесснер.

Вот так о поддержке спорта пишет сайт Бундесвера: «Имея 827 должностей для лучших спортсменов, Бундесвер является одним из крупнейших спонсоров соревновательного немецкого спорта. Нахождение на службе позволяет спортсменам сосредоточиться на своем виде спорта и заниматься им профессионально . Только так Германия сможет сохранить свое лидирующее положение в мировом спорте.

В Бундесвере около 15 групп спортивного продвижения, разбросанных по всей федеральной территории, в которых спортсменам оказывают всю необходимую помощь. В дополнение к 827 военным постам для спортсменов высших достижений Бундесвер уже несколько лет поддерживает спортсменов-паралимпийцев в гражданской сфере».

Хаупт-фельдфебель Кати Вильхельм на службе

Похожая картина и в Австрии – местные вооруженные силы поддерживают спорт, а биатлонисты часто имеют звания.

«Армия является одним из самых важных спонсоров спорта в Австрии . Вооруженные силы на протяжении десятилетий поддерживают австрийский спорт и ежегодно предлагают 300 спортсменам социальную и финансовую основу для их спортивной и профессиональной карьеры.

Помимо заботы о спортсменах в рамках пропаганды спорта высших достижений, Армейский спортивный центр также отвечает за подготовку, повышение квалификации как атлетов, так и спортивных специалистов, а также за поддержку внутренних академий и школ армии по физической подготовке в сотрудничестве с австрийскими федеральными спортивными академиями».

«Благодаря армии у меня есть социальная обеспеченность, пенсионные права и работа»

И во Франции спортсмены связаны с силовыми структурами – не только в формате привилегий, но и обязательств. Например, в мае французские лыжники и биатлонисты проходили подготовку в пожарном подразделении, входящем в состав французской армии.

Лучшие лыжники Франции: Люка Шанава (в центре) и Ришар Жув (справа)

Олимпийский чемпион по биатлону Симон Дестье на полосе препятствий

А 14 июля биатлонисты участвовали в военном параде в Париже по случаю Национального праздника Франции (неофициальное название – День взятия Бастилии). В ходе парада военные маршировали по центральной улице города, демонстрировались военная техника и силы авиации.

Олимпийская чемпионка Анаис Бескон объясняла, какие преимущества дает служба в армии: «В армии прививается дух братства и сплоченности нашей группы. Кроме того за все время сборов, через которые мы прошли, я обнаружила, сколько у нас общих ценностей с армией. Недавно мы ездили на сборы в пожарное подразделение Парижа и почувствовали, что находим себя в преодолении, альтруизме, стойкости. С этими принципами я росла, и они являются частью меня.

Я попала в армию, когда еще не была спортсменом высокого уровня, и меня не бросали в периоды травм и сложных сезонов. Благодаря армии у меня есть социальная обеспеченность, пенсионные права и работа. Нам предназначено представлять армию и Францию на самом высоком спортивном уровне. Это нечто важное».

Пятикратному олимпийскому чемпиону Мартену Фуркаду в 2017-м присвоили звание младшего лейтенанта – погоны вручал начальник Главного штаба Вооруженных сил Франции Франсуа Лекуантр.

В США спорт тоже получает активную поддержку от вооруженных сил. Там даже работает специальная «Программа спортсменов мирового класса армии США» – по ней помощь получают атлеты из олимпийских видов. Например, среди биатлонистов в эту программу входил призер этапа Кубка мира Джереми Тила.

В Норвегии спорт далек от армии – там сильнее прочих недовольны Россией

Но есть страны, в которых спорт и армия держатся на максимальной дистанции друг от друга.

Самый яркий пример – Норвегия. Здесь армия отделена от спорта: никаких званий для атлетов, нет помощи в трудоустройстве .

Возможно, поэтому норвежские спортсмены особенно резко реагируют на связь российского спорта и армии. Так, в мае норвежцы критиковали олимпийского чемпиона по лыжам Алексея Червоткина за фотографию в военной форме рядом с министром обороны России Сергеем Шойгу.

«Мы категорически это не приемлем. Раньше я по таким вещам не высказывался так отчетливо, но в данном случае все просто. Несколько дней назад появилось фото Червоткина в униформе. Я считаю, что это неприятно. Фото выглядит не так круто, как это, возможно, было бы несколько лет назад. Они говорят, что у спорта и политики нет ничего общего, но такое фото демонстрирует противоположное», – ужасался Эмиль Иверсен.

Александра Большунова тоже атаковали – за фото в советской лыжной форме.

Впрочем, никого не смущает, что уже больше 25 лет в мире проходят Всемирные военные игры – и там тоже соревнуются биатлонисты из разных стран.

В последний раз зимние Игры военных проходили в 2017-м в Сочи (в 2021-м их отменили из-за пандемии) – там Россия взяла 4 золота, но интереснее звездные фамилии участников: французы Антонин Гигонна, Колин Варсин и Энора Латюльер, австрийцы Катарина Иннерхофер, Дунья Здоуц, Давид Коматц, Петер Бруннер, словенка Тея Грегорин, болгары Владимир Илиев и Красимир Анев, немец Лукас Фрацшер – люди, которых мы видели на Кубке мира.

А в 2013-м на Военных играх бегали братья Фуркад, Симон Дестье, Беньямин Вегер, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш, Доминик Ландертингер, Эви Захенбахер-Штелле – предельно звездный состав.

Получается, биатлон всегда был тесно связан с вооруженными силами – и вряд ли в ближайшем будущем что-то изменится. И не только в России.

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein ; cska.ru; Министерство обороны РФ; instagram.com; Northern Illinois University Press