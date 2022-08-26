У Валиевой – главная роль в клипе Вани Дмитриенко: сыграла саму себя, сказала два слова, а ей сделали предложение

Певец Ваня Дмитриенко выпустил клип, в котором снялась Камила Валиева – причем в главной роли, с парой предельно коротких реплик в кадре.

Это мини-фильм!

• Дмитриенко – 16-летний певец и тиктокер. Большую популярность приобрел два года назад, когда выложил припев песни «Венера-Юпитер». За два дня фанаты записали тысячи кавер-версий, а полная версия трека вышла в декабре того же года.

Песня стала хитом: она занимала первые места в чартах «Яндекс. Музыка» и Apple Music Russia, а еще заняла третье место по итогам 2021 года в Apple Music.

Сейчас у трека 20 миллионов просмотров на ютубе, еще 12 миллионов – у клипа. У ютуб-канала Дмитриенко, где вышел клип, почти полмиллиона подписчиков.

Кстати, под «Венера-Юпитер» в шоу уже катались Александра Степанова и Иван Букин.

После Дмитриенко побывал в «Вечернем Урганте», выступил на «Алых парусах» и получил национальную музыкальную премию «Золотой граммофон». В 2022-м он участвовал в шоу «Танцы со звездами» в паре с танцовщицей и хореографом Любиной Кузнецовой.

• Клип на песню «Сила притяжения» снимали несколько дней назад – Валиева выкладывала в телеграме короткие ролики бэкстэйджа. Помимо нее в ролике снялся и ее померанский шипц Лева.

«Классный съемочный день. Спасибо всей команде Вани Дмитриенко за новый опыт. Жду выхода ролика. P. S. Лева тоже поработал на славу», – писала фигуристка.

• В клипе Валиева изображает фанатку Дмитриенко – она следит за певцом в соцсетях и злится, когда там появляются фото с другими девушками.

Камила мечтает о встрече с Ваней и записывает желания в дневник. И этот дневник оказывается волшебным – все, что она туда пишет, сбывается.

Сначала появляется Дмитриенко и дарит девушке цветы («Дарит любимые цветы» – запись в дневнике) – она отвечает «Спасибо», потом поет ей песни, когда Камила завтракает («Он всегда рядом – навечно»).

Но это девушке надоедает и она выставляет певца за дверь, переделывая написанное в дневнике.

Но дальше желания становятся все серьезнее. Сначала Камила выбирает вечернее платье и потом сидит на крыше вместе с Ваней, который показывает ей, что в соцсетях подписан только на нее.

Затем – ужин при свечах и, наконец, предложение руки и сердца. Камила радуется, говорит «да», но тут ее дневник исчезает, а фигуристка остается в одиночестве.

В концовке Камила возвращается домой, но тут к ней неожиданно приходит еще один известный певец – Егор Шип – и тоже дарит цветы. Камила принимает их с той же репликой, что и от Дмитриенко: «Спасибо».

• Похоже, что эта песня – как раз та, которую, по сюжету клипа, Ваня посвятил Камиле. Ведь это явно признание в любви. Вот припев:

Ты моя сила притяжения, Чувство искушения, Между нами напряжение, Ты все мое мышление.

• В ролике Камила точно играет саму себя – там много отсылок к фигурному катанию.

У нее на полке стоит коллекция Бин Дунь Дуней – великих талисманов Олимпиады-2022 в Пекине. А рядом «Девочка на шаре» – образ из одной из самых известных программ Камилы.

На полке под пандами пристроились белые коньки – позже они появляются еще и в прихожей.

На кровати у Камилы – подушка в виде Бин Дунь Дуня и плюшевая панда. А когда Ваня и Камила в кадре листают соцсети – виден настоящий аккаунт Валиевой.

Есть отсылка к спорту и в тексте:

Слишком просто называть меня подросток. О, я подрос так и в голове бардак, Хотя при виде тебя я все тот дурак. Посмотреть в глаза твои – самоубийство, Ведь в твоих глазах собранный «Олимпийский»

Дмитриенко, к слову, не чужой для фигурного катания и лично для Камилы: в феврале он выступал на встрече олимпийских призеров, а в апреле был на дне рождения Валиевой.

Ждем новых клипов?