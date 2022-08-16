За Россию заступился сам Макларен – главный обвинитель нашего спорта. Его слова на что-то повлияют?

Канадский юрист Ричард Макларен уже 6 лет считается одним из главных врагов российского спорта – именно его доклады запустили допинговый скандал, из которого Россия не может выпутаться до сих пор.

Последствия: баны отдельных федерация (легкая атлетика), отсутствие флага и гимна уже на нескольких Олимпиадах подряд.

Но теперь Макларен выступил с поддержкой наших спортсменов: «С ними обращаются несправедливо. Спортсмены не начинали этот конфликт и не несут ответственности за его ход . Это две веские причины, чтобы позволить им снова участвовать в международных соревнованиях. Если CAS примет решение в пользу спортсменов, федерации будут вынуждены разрешить им выступать».

С чего такие перемены? И может ли позиция Макларена что-то реально изменить?

Почему Макларен такой авторитет в спорте?

Ричард Макларен – канадский юрист, специализирующийся в спортивном праве. Он начал карьеру еще в 1979 году – тогда был профессором Юридического университета Западного Онтарио.

Макларен – член CAS еще с конца 90-х. Его карьера в качестве спортивного юриста развивалась стремительно, а началось все с 2000 года, когда ему поручили расследовать данные о применении американскими спортсменами стероидов во время Олимпиады-2000.

Тогда, кстати, расследование особенно ни к чему не привело, но позже несколько американских атлетов (в том числе Мэрион Джонс, которая взяла в Сиднее три золота и две бронзы) признались в использовании допинга и потеряли медали.

В 2006-м Макларен возглавлял панель арбитров, которая выносило решение по делу американского спринтера Джастина Гэтлина – юрист настаивал на 8-летней дисквалификации. Позже срок отстранения сократили до 4 лет, но уже не усилиями Ричарда.

В 2007-м Макларен вновь возглавил расследование по поводу допинга в американском спорте. На этот раз проблема была в Главной лиге бейсбола (MLB), а именно – массовое употребление стероидов и гормонов роста. Макларен предоставил имена 89 замешанных в применении допинга игроков – расследование вышло успешным.

Затем Макларен создал компанию McLaren Global Sport Solutions, которая консультировала спортивные организации по вопросам этики. А еще он входил в специальное подразделение CAS на пяти Олимпиадах, где рассматривал споры, касающиеся борьбы с допингом, прав спортсменов и прав на интеллектуальную собственность.

У Ричарда отличное резюме и прекрасная репутация – его мнению и опыту действительно верят.

Доклад по российскому допингу – пожалуй, дело всей жизни Макларена

Но главную известность Макларен приобрел в 2016-м, когда опубликовал двухчастный доклад о российской допинговой системе на Олимпиаде в Сочи-2014.

Расследование Макларену заказало Всемирное антидопинговое агентство (WADA) – сам юрист позже признался, что с предложением на него вышли еще в декабре 2014-го (меньше, чем через год после Игр), но плотно занялся делом он только в январе 2015-го.

Родченков, допинг-система, царапины на пробирках, соль в пробах, дырка в стене лаборатории, люди из ФСБ в Сочи – да-да, эти (уже привычные) понятия и образы пришли из доклада Макларена.

Доклад взорвал спортивный мир и привел к мощным последствиям. В списке Макларена оказались более 1000 российских спортсменов, которые, по мнению юриста, могли быть причастны к допинг-системе, спонсируемой государством.

С тех пор множество атлетов из этого списка были дисквалифицированы и лишены наград, причем решения по их делам приходят до сих пор – спустя 6 лет после публикации доклада (первой части).

Со многих спортсменов вину сняли, а их дела закрыли. За это Макларена неоднократно критиковали в России, но сам Ричард всегда говорил, что его целью не было выявить вину конкретных людей, а лишь доказать существование допинговой системы в принципе. Список спортсменов, скорее, был приложением и информацией для размышления, а не обвинительным приговором для каждого.

«В своем докладе я не утверждал, что определенные россияне участвовали в допинг-схеме. Только сказал, что они могли участвовать. Это не значит, что они нарушили антидопинговые правила», – признавался Макларен.

Доклад Макларена запустил процесс, с которым Россия до сих пор не справилась: выступления под нейтральным флагом на трех Олимпиадах подряд, отстранения РУСАДА, скандал с подменой базы данных Московской лаборатории – все это последствия расследования канадского юриста.

В России доклад так и не признали

В России Ричард быстро превратился в главного врага российского спорта наравне с Родченковым. Доклад называли «бредом» и «фантастикой», а самого Макларена обвиняли в сговоре с WADA и МОК.

В WADA же выводы Ричарда считали убедительными. «Достоверность доклада Макларена сомнений не вызывает, доказательная база достаточно основательная. Информация открыта, и с ней могут ознакомиться все желающие», – говорил тогдашний президент агентства Крэйг Риди.

Главной темой 2016-2018 годов стал вопрос принятия выводов доклада Макларена Россией. Наши чиновники всячески отвергали выводы юриста, а международные спортивные организации настаивали на признании результатов расследования.

Согласие с выводами из доклада было одним из основных критериев для восстановления РУСАДА в правах. В итоге российская сторона косвенно признала факты в письме министра спорта Павла Колобкова (он тогда занимал эту должность) в WADA. Правда, позже Колобков заявил, что в том письме ничего не говорится о согласии с докладом, но WADA хватило и этого – они уже устали от российской эпопеи.

РУСАДА в 2018-м все-таки восстановили, хотя сам Макларен выступал против: «WADA утратило все возможные козыри в ситуации с Россией. Они поторопились с решением, о котором могут очень скоро пожалеть. Как минимум русские должны были сначала забрать свои иски из судов. Почему WADA их об этом не просило? Много еще вопросов не решено. Чувствую ли я, что WADA меня предало? В какой-то мере – да.

В компромиссе, который WADA предложило России, очень много дыр, благодаря которым русские в итоге могут ничего не сделать из того, что обещали. Рад, что федерации легкой атлетики, биатлона и лыжных гонок все еще расследуют допинговые дела русских на основании моего доклада. Это многое значит. Потому что никто еще не предоставил доказательств того, что я был не прав про допинг в России».

Макларен и правда был против России?

Вообще, Макларен никогда не призывал к массовому отстранению российских спортсменов или к другим серьезным коллективным санкциям. Он очень ревностно относился к выводам из своего доклада и был уверен в них, а еще – ждал грамотной реакции от международных организаций. В том числе – от МОК.

«Чем именно я разочарован? Я сделал свой доклад очень быстро, а реакция на него слишком медленная. Вот почему я разочарован. МОК и спортивные федерации должны работать быстрее.

Что касается реакции России на доклад, то я думаю, что они восприняли его серьезно и сделали некоторые активные шаги. Ни одно из официальных лиц, упомянутых в моем докладе, больше не работает на прежней должности. Многие из них уволены. Еще мне очень интересно посмотреть на новый российский антидопинговый кодекс, который пока в разработке.

Кто ответственен за такую медленную реакцию на доклад? Не думаю, что это какой-то определенный человек или организация. Это все спортивные федерации, которые получили от меня информацию, но ничего по ней не сделали. МОК действует очень медленно и вообще не поддерживает мой доклад так, как должен был», – говорил юрист.

Хотя в России многие, кого затронул доклад, грозились подать на Макларена в суд. В итоге Ричард дождался только пары исков (ему передали их лично в руки) – от российских велогонщиков и гребцов, которых не пустили в Рио-2016.

Иск велогонщиков рассматривали в суде Онтарио, и Макларен то дело выиграл. По делу гребцов заседания до сих пор не было, но вряд ли результат окажется иным.

Кристоф Вишеманн, адвокат олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Легкова, считал, что Макларен получил заказ на исключение России из международного спорта: «Профессора Ричарда Макларена называют независимым человеком, но он, по всей видимости, не был независим. Очевидно, что он изначально преследовал цель исключить весь ОКР из олимпийского движения».

Примерно то же самое сообщали хакеры из группировки Fancy Bears: «По словам директора по правовым вопросам МОК Говарда Ступпа, Ричарду Макларену от WADA был дан четкий политический заказ изгнания российской команды из Игр и дискредитации МОК и всего олимпийского движения».

Но никаких доказательств подобным заявлениям не нашлось.

Сам же Макларен говорил, что ему угрожали люди из России: «Это были психически больные люди. Я получал письма и звонки с угрозами. Кроме того, были попытки запугать людей, работавших на меня.

Чем бы я ни занимался и где бы я ни был, я всегда максимально внимателен. Также я слежу за тем, как я говорю с людьми и что я им говорю. Для нашей защиты ввели множество протоколов безопасности. Но никакой реальной угрозы для жизни членов моей команды не было».

Чем он занимался после скандала с Сочи-2014?

После сочинского скандала Макларен не отошел от дел и брался за другие резонансные расследования.

• В 2017-м он проверил российский футбол – по его мнению, там тоже всплывали факты применения допинга и сокрытия допинг-проб. Но в этом случае его выводы ни к чему не привели – в ФИФА посчитали, что юрист предоставил слишком мало доказательств.

• В 2020-м Ричард стал ответственным сотрудником Международной федерации баскетбола (ФИБА) по по борьбе с негативными явлениями. Позже он расследовал систематические сексуальные домогательства в Федерации баскетбола Мали, но это дело тоже закрыли из-за нехватки доказательств.

• В том же 2020-м канадский юрист завершил расследование в отношении нарушений в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Макларен выяснил, что IWF скрыла как минимум 40 положительных допинг-тестов спортсменов из разных стран, чтобы эти атлеты смогли выступить на чемпионатах мира и завоевать там медали. А еще обвинил президента организации Тамаша Аяна в коррупции в крупных размерах.

В итоге Аян ушел с поста, а тяжелую атлетику из-за скандала чуть не исключили из программы Олимпиад.

Кстати, глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов очень лестно высказывался о Макларене: «Можно говорить о том, что мы вернули доверие к ФТАР со стороны спонсоров и мирового сообщества. Крайне полезным в этом плане было и остается сотрудничество с автором антикоррупционного доклада Ричардом Маклареном, который дал нам полное понимание того, почему провалилась антидопинг-программа IWF».

А юрист Артем Пацев даже сообщил, что Макларен поддержал сторону России на заседании в CAS летом 2021-го – там рассматривали отстранение Агапитова от Токио-2020: «В этом деле нам колоссальную поддержку оказал профессор Ричард Макларен, который представил свое мнение, как это часто бывало при подобных рассмотрениях дел перед Рио-де-Жанейро.

Но в тех случаях профессор Макларен, как правило, представлял достаточно негативные мнения по поводу тех или иных российских спортсменов. В этот раз его сугубо положительный отзыв нам очень помог и оказал большое впечатление на арбитров».

• Осенью 2021-го Макларен прошелся по боксу – опубликовал 149-страничный доклад о коррупции в любительском спорте.

Юрист объявил о существовании коррупционной сети функционеров и судей, а еще о том, что до 11 боев на Олимпиаде-2016 могли быть договорными. В частности – поединки россиянина Владимира Никитина (бронзовая медаль до 56 кг) и Евгения Тищенко (золотая медаль до 91 кг).

• Не так давно Макларен сделал доклад о проблемах канадского футбола – но здесь размах получился совсем уж локальным.

На что повлияют слова Макларена?

Скорее всего – ни на что.

Макларен всегда считался независимым экспертом и никогда напрямую не работал ни на WADA, ни на МОК. Сейчас возвращение российских спортсменов в международный спорт зависит в основном от Томаса Баха, но в МОК вряд ли прислушаются к позиции Макларена.

В России уже считают, что слова канадского юриста – первый показатель изменения общественного мнения в мире.

Например, депутат Госдумы по спорту Борис Пайкин оптимистичен: «Ричард Макларен напомнил мировой общественности, что спорт вне политики, а отстранение российских спортсменов – это ущемление их профессиональных прав. Он призвал допустить российских спортсменов к международным соревнованиям. Думаю, началась подготовка общественного мнения к возврату России на мировую арену».

А кто еще высказался?

• Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина: «Он случайно ничего не выпил такого странного? Может быть, допинг употребил и на него прозрение взошло? Решил реабилитироваться?

Сейчас он абсолютно прав, потому что отстранять за нарушение – это нормально. В спорте есть много форм наказаний: удаления с поля, занижение оценки и так далее, что, повторюсь, нормально. Сейчас же все просто непонятно, идет какой‑то психоз».

• Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер: «Считаю, что это очень положительная подвижка. Макларен известен своим строгим, принципиальным характером, который был очень жесток и строг по отношению к России.

Он не считался нашим соратником. Приятно, что он все это высказал. Это греет душу, что такой человек выступил в защиту наших спортсменов».

• Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова: «Приятно, что такой человек поддержал наших спортсменов. Возможно, его мнение как-то повлияет на наше возвращение на мировую арену.

Я думаю, на Западе стали понимать, что соревнования без российских спортсменов неинтересны и неполноценны».

• Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов: «Я уже говорил неоднократно, что они придут к тому, что россиян необходимо допускать до международных соревнований. Это телевидение, это конкуренция. Кто может составить конкуренцию на международной арене? Россия!

Они придут и еще приползут на коленях! Нам будут открыты все двери, а они еще будут извиняться! Я бы еще вдобавок подал в суд на те федерации, которые решили отстранить россиян. И не надо этого стесняться!»

Но эти слова поддержки от Макларена – все-таки мнение отдельного взятого человека не при исполнении, они точно не отражают ситуацию в целом и не влияют на нее. Никто не поручал Макларену установить, справедливо отстранили Россию или нет.

Да и маловероятно, что МОК вообще будет опираться на чье-то мнение, даже если с призывом вернуть Россию в спорт выступят сразу многие люди, в том числе и известные.

Фото: East News/AFP PHOTO / VASILY MAXIMOV, STEFAN WERMUTH/AFP; Gettyimages.ru/Richard Heathcote, Dean Mouhtaropoulos, David Ramos; globallookpress.com/Chris So/ZUMAPRESS.com, Maurizio Gambarini/dpa