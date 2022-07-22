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Путин лишил гражданства 23-летнюю российскую биатлонистку. Почему?

Дмитрий Васильев Дмитрий Васильев
Владимир Путин Владимир Путин
Лидия Жураускайте
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На официальном портале правовой информации сегодня появилась запись – указ президента России Владимира Путина о приеме нескольких десятков человек в гражданство РФ и лишении гражданства троих.

Одной из лишившихся российского паспорта стала молодая биатлонистка Лидия Жураускайте. Кто она и как так получилось?

1. Жураускайте 23 года, она родилась в Мурманске и выступает за этот регион. В 2020-м она выполнила норматив мастера спорта, но серьезных достижений не устанавливала даже на российском уровне.

Лидия поздно пришла в биатлон – случайно попала в секцию в 14 лет, когда родители послали ее присмотреть за младшим братом.

Сезон-2020/21 стал для нее лучшим – 27-е место в юниорском рейтинге СБР, 8-е место в суперспринте на Первенстве России в Саранске.

По взрослым Жураускайте выступила в паре гонок, лучший результат – 36-е место на одном из этапов Кубка России.

В прошлом сезоне Лидия вообще не выступала в России – говорят, она уже тренируется в Литве.

2. О переходе Жураускайте стало известно еще в октябре 2021-го. Ее цель стандартная – желание выступить на Олимпиаде, чего очень сложно добиться, оставшись в России – конкуренция тут серьезная, даже если не вспоминать про постоянные проблемы с допуском: то из-за допинга, то из-за политики.

«Моя главная цель – Олимпийские игры в Италии. Я не могу выступить на Олимпиаде в Пекине, потому что мы не успеваем получить гражданство. Но мне очень важно, что меня заметили и дали возможность. Я вижу, как президент и тренер федерации стараются сделать так, чтобы я чувствовала себя здесь как можно комфортнее. Я очень благодарна Литве», – говорила Лидия.

Но это – не единственная причина. О другой рассказал бывший тренер спортсменки Александр Косорыгин: «Мурманские спортсмены вообще очень часто «меняют судьбу», переезжая в другие регионы или в страны ближнего зарубежья. Чтобы готовиться, нужны деньги, а в Мурманске их на всех не хватает.

Например, непрерывная реконструкция «Долины Уюта» (спорткомплекса) длится уже 15 лет и все еще не закончилась. Бедная девушка «выросла на стройке» и не захотела на ней же и «умирать».

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3. Почему Жураускайте выбрала именно Литву – понятно уже по фамилии. Ее прадед родился в этой стране, но перебрался в Россию. С получением гражданства проблем нет – Лидия получит его по литовской программе восстановления.

Загвоздка оставалась только одна – чтобы выступать на Олимпиаде, спортсмену нужен паспорт той страны, которую он будет представлять. В Литве с этим строго – двойное гражданство не разрешено, паспорт можно получить только в том случае, если спортсмен откажется от старого.

Лидия так и поступила. Вопрос рассматривал именно Путин – и это тоже не удивительно, так полагается по законам. Жураускайте должна была подать прошение о лишении гражданство напрямую в администрацию президента. Путин это прошение поддержал.

В Литве с конкуренцией все намного проще, но зато есть проблема с квотами – в сезоне-2021/22 на Кубке мира выступала только Габриэле Лесцинскайте, а на Кубке IBU каталась Наталья Кочергина (тоже не чужая нам).

4. В России к переходу Жураускайте отнеслись спокойно – вряд ли на нее кто-то рассчитывал.

Хотя двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает, что потенциал у Лидии есть: «Я про нее знаю. Она подавала надежды, но пока результаты не впечатляющие. Не думаю, что это ощутимая потеря для нас.

Тем более у нас достаточное количество своих спортсменов, которых надо раскрывать. Потенциал у них очень хороший, но, к сожалению, они пока в тени. Есть очень талантливые и девочки, и ребята, с которыми можно работать и доводить их до высочайшего уровня. Поэтому не думаю, что уход Жураускайте сильно отразится на составе сборной команды».

5. Важно еще раз проговорить: уход Жураускайте никак не связан с текущим положением России (тотальный недопуск в международным стартам), он планировался давно. Вообще, после 24 февраля еще никто в биатлоне не сделал публичную попытку и не выразил намерения сменить гражданство. 

Переходов в последние годы много, но это норма для нашего биатлона с его огромной внутренней конкуренцией и выборкой. Относительно свежий пример: Наталья Ушкина перебралась в Румынию (где и так уже наша диаспора), но пока не обыгрывает наших систематически. А некоторые – как Екатерина Бех и Ольга Подчуфарова – даже возвращаются на родину.

Правда, Жураускайте и другие бывшие наши наверняка выступят на Кубке мира-2022/23, а Латыпов, Резцова, Логинов и другие – наверняка нет.

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель; архив Лидии Жураускайте

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