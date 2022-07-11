Спорт отторгает трансгендеров? Женщины против соревнований с «мужчинами» и давят на федерации

Видимо, вопрос с трансгендерами в спорте решен (или близок к этому) – первой на жесткие меры решилась Международная федерация плавания (FINA), а за ней уже следуют остальные.

Трансперсонам не позволят выступать в женских турнирах и создадут для них отдельную категорию (об этом давно мечтали в Госдуме). Как же так получилось?

Трансгендеры ломали женские соревнования, отбирая у соперниц трофеи, призовые и внимание

Решение по спортсменам-трансгендерам назревало, причем с каждым годом ситуация обострялась – все из-за общей политики инклюзивности в мире и волны толерантности.

Людей с гендерной дисфорией (это те, кто ощущают себя словно в чужом теле) хватало всегда, но массово раскрываться они начали только в последние несколько лет. Гормональные терапии и операции по смене пола стали доступнее, понимания и поддержки в обществе тоже прибавилось. Это затронуло и спорт – появилось множество атлетов-трансгендеров, но никто не знал, что с ними делать.

Очевидно, что больше всего споров велось о трансгендерах-женщинах – то есть о мужчинах, перешедших в женскую категорию. Мужчины (пусть и после гормональной терапии) в женском спорте – крайне сложный и деликатный вопрос; но поскольку внятного решения по атлетам-трансгендерам еще не родилось, то их, как правило, допускали к соревнованиям с женщинами.

И каждый раз такие спортсмены встречались с критикой и скандалами.

Примеров достаточно, они во многом схожи:

1) Лиа Томас (раньше ее звали Уилл) рвет всех в женском студенческом плавании в США и хочет отобраться на Олимпиаду. Родители спортсменок-соперниц уже писали анонимки в Национальную ассоциацию студенческого спорта (NCAA), но это не помогло.

Трехкратная чемпионка NCAA по плаванию Джери Шанто резко выступила против таких как Томас: «Нас настолько застыдили, что мы все время молчим и боимся, что когда мы заговорим, то получим в ответ негативную реакцию. Ужасно, когда идея о мужчине, соревнующегося с женщинами, становится нормальной. Это настолько деморализует, что трудно уложить это в голове».

Даже американские журналисты уничтожали Федерацию плавания США и говорили об убийстве женского спорта, но Томас до сих пор выступает среди девушек.

2) Британец Зак Бриджес бил мужские юниорские рекорды в велоспорте, а в 2020-м сменил пол и теперь под именем Эмили хочет в женские соревнования. Ее чуть было не допустили до Игр Содружества в женской категории, но Международный союз велосипедистов (UCI), сославшись на проблемы с документами, все-таки поставил блок.

Возможный переход Бриджес разозлил именитых британок. Некоторые пригрозили своей федерации, что бойкотируют национальный чемпионат, если Эмили разрешат выступать. Бегунья Элли Бэйкер уверена, что для трансгендеров нужны радикальные решения:

«С женским спортом можно попрощаться прямо сейчас, если не создать отдельную категорию для трансгендеров. Я бы отказалась участвовать в гонках и надеялась, что другие женщины поддержат меня в этом. Это совершенно несправедливо. Преимущества, которые трансженщины получили от полового созревания от мальчика до мужчины, невозможно отменить».

3) Пару недель назад 29-летний трансгендер Риччи Трес выиграл соревнования по скейтборду в США, опередив 13-летнюю спортсменку. Как оказалось, Трес далеко не единственный трансгендер в скейтборде – такие атлеты выкашивают все турниры в США.

Американская скейтбордистка Тэйлор Сильверман посетовала, что на последних трех стартах дважды финишировала второй, уступая скейтбордистам-трансгендерам: «В общей сложности они выиграли 5000 долларов, которые предназначались для женщин», – сказала Сильверман.

Австралийская спортсменка Саша Джейн Лоуэрсон стала первой женщиной-трансгендером, победившей в соревнованиях по серфингу на профессиональном уровне.

До 2020-го 44-летняя Лоурэсон была мужчиной по имени Райан Иган, причем побеждала на крупных турнирах в Австралии.

Не стоит забывать и про первого в истории олимпийского-атлета трансгендера – Лорел Хаббард из Новой Зеландии выступила в тяжелой атлетике в Токио-2020. Правда, медалей не взяла.

А раньше их переходам препятствовали?

Не сказать, что трансгендеры в спорте выступали совсем уж без ограничений. Во многих видах для перехода в женские соревнования требовалось понижать уровень тестостерона до определенных значений.

И это частично работало – легко понять на примере той же велогонщицы Бриджес. Она поучаствовала в исследовании после того, как начала принимать препараты, снижающие тестостерон. Результаты наглядные: в мужской категории Эмили начала занимать последние места на соревнованиях, а порой и вообще не доезжала до финиша.

Но еще раз, речь про мужские соревнования. А что будет, если такой спортсмен посоревнуется с женщинами? Да, уровень тестостерона сыграет роль, но есть еще один крайне важный фактор – у атлетов-трансгендеров большую часть жизни тело развивалось по мужскому типу, и это уже никак не изменить.

Именно по этой причине биологические женщины были крайне недовольны трансгендерами в своей категории. У таких спортсменок сформировано природное преимущество – его сложно оценить/измерить, но и отрицать бессмысленно.

МОК ушел от ответственности, переложив ее на федерации. Непонятно только – почему тянули так долго?

Раньше политика МОК в отношении трансгендеров сводилась к примитивной схеме: понижай уровень тестостерона и можешь участвовать в любых соревнованиях по выбору. Больше МОК этим вопросом не занимался – возможно, просто потому, что он не был настолько актуальным.

Когда же ситуация обострилась и от МОК потребовали решения, возникла дилемма. С одной стороны, нужно и дальше следовать политике инклюзивности и равноправия, с другой – разбираться с гневом спортсменок со всего мира. Есть ли вариант, который никого не обидит?

Такого варианта не нашлось. Тогда МОК пошел по самому простому пути – максимально тактично ко всем сторонам объявил, что решение должны принимать международные федерации. Логика такая: виды спорта очень разные, МОК не придумал универсальное решение, но готов дать рекомендации. Проще говоря – МОК снял с себя ответственность, переложив ее на других.

«Позиция МОК такая – нет единого решения. Думаю, все согласны с тем, что речь идет о создании честной конкуренции. На любительском уровне спорт должен быть инклюзивным, у всех должен быть доступ к соревнованиям. Нужно отдельно анализировать каждый вид спорта, дисциплину, чтобы понять, есть ли несправедливое преимущество.

Нельзя сравнивать конника и тяжелоатлета, метателя молота и бегуна на 5000 метров. Поэтому МОК составил рекомендации о том, как принимать решения, как оценивать то, существует ли несправедливое преимущество», – рассказывал Томас Бах.

Правда, эти рекомендации все только усложнили. МОК объявил, что, согласно исследованию медицинской комиссии, снижение уровня тестостерона у трансгендеров ничего не дает (вопреки другим исследованиям), а заставлять спортсменов принимать препараты – аморально и неуважительно.

Причем (это особенно важно) в рекомендациях говорилось не только о трансгендерах, но и о спортсменах, которые заявляют противоположную своему полу гендерную идентичность. То есть, например, это мужчины, которые не делают операций, не принимают гормоны, выглядят точно так же, как и раньше, но считают себя женщинами. И в перспективе, по мнению МОК, они могут перейти в женские соревнования без курсов по снижению тестостерона.

Но в остальном – решение за федерациями.

В водных видах сделают отдельный турнир для трансгендеров, а в регбилиг их вообще запретили

Манифест МОК вышел в ноябре 2021-го, но в следующие 5-6 месяцев федерации молчали, не делая резких движений/заявлений – никто не хотел быть первым. Все ждали, когда кто-то решит хоть что-нибудь, и тогда уже намного проще сделать то же самое, сославшись на пример из другого вида.

Не выдержали в велогонках, причем началось с британской федерации – Эмили Бриджес раскалывала местный спорт. 8 апреля British Cycling запретила трансгендерам участвовать в соревнованиях с женщинами – да, именно из-за ситуации с Бриджес.

Выступил даже премьер-министр Великобритании Борис Джонсон: «Я не думаю, что биологические мужчины должны участвовать в женских соревнованиях. Может быть, это спорное мнение, но мне это просто кажется разумным.

Если из-за этого я окажусь в конфликте с некоторыми людьми, то мы должны все уладить. Это не значит, что я не испытываю огромной симпатии к людям, которые хотят сменить гендер. Очень важно давать людям максимальную любовь и поддержку при принятии этих решений. Это сложные вопросы, и их не решить одним быстрым и простым законодательным актом. Нужно много думать, чтобы все сделать правильно».

В июне британцев отчасти поддержал и UCI – там увеличили переходный период из мужских соревнований в женские с одного года до двух (при непрерывной терапии по понижению тестостерона), да еще и планку по максимально допустимому уровню тестостерона снизили вдвое.

Решение серьезное, но оно все равно не снимало проблему полностью. Требовался более мощный пример для подражания.

Его подала Международная федерация плавания (FINA).

На конгрессе во время чемпионата мира-2022 FINA установила жесткие правила для трансгендеров: переход в новую категорию возможен только до 12 лет (да-да, 12) – при условии гормональной терапии и снижении тестостерона. Но самое главное – в FINA решились на отдельную категорию соревнований для трансгендеров, став первой в истории международной федерацией, которая пошла на такие меры.

Как и ожидалось, смелое решение FINA открыло путь другим – международные и национальные федерации начали делать заявления по трансгендерам.

• Международная федерация регбилиг (IRL) просто запретила трансперсонам участвовать в женских соревнованиях – точно так же, как и Британская федерация триатлона.

• World Athletics заявила, что обсудит ужесточение правил для трансгендеров, вдохновившись примером FINA.

• Международная федерация лыжных гонок (FIS) начала разработку новой политики в области гендерного равенства и вопроса трансперсон.

Нет сомнений, что в ближайшее время с вопросом о трансгендерах определятся и остальные.

По обратному пути пока пошел только футбол – в Германии трансгендерам разрешили выбирать между мужскими и женскими командами, а ФИФА задумалась об упрощении допуска трансперсон к женским турнирам и отмене порога тестостерона.

Но здесь, пожалуй, и правда нет универсального решения.

Фото: Gettyimages.ru/Quinn Rooney, Kathryn Riley, Tom Pennington; Instagram/emilybridges45_, sasha_jane_lowerson