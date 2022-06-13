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Чудо, что рекорд в барьерном спринте устоял – 0,04 секунды! За ним охотится американец, которого подписал… клуб НФЛ

Арис Мерритт Арис Мерритт
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Девон Аллен
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Американский бегун Девон Аллен впечатлил на этапе Гран-при в Нью-Йорке – пробежал 110 метров с барьерами с третьим результатом в истории (12,84 секунды).

Мощно, учитывая особую историю героя – он востребован на топ-уровне и в другом виде спорта.

• Девон давно в спринтерской элите, всегда держался рядом с медалями, но по-настоящему обратил на себя внимание только в прошлом году – выиграл этап Бриллиантовой лиги в Лозанне с временем 13,07.

Аллен прошел две Олимпиады (Рио-2016 и Токио-2020) и два чемпионата мира – на Играх оба раза бежал в финале (5-е и 4-е места соответственно), на ЧМ финишировал 9-м и 7-м. Интересно скорее другое – Девону 27 лет, но его карьера, похоже, только идет на взлет.

До 2021-го Аллен не обновлял личный рекорд 5 лет – с тех пор, как пробежал 13,03 на олимпийском отборе в США в 2016-м. Причем он ежегодно участвовал в турнирах, не выпадал из-за травм, но результаты не росли.

• В прошлом году ему наконец-то удалось разменять гроссмейстерские 13 секунд – 12,99, а вот сейчас он сбросил еще 15 сотых. Причем мировой рекорд реально дрожал: Девон просто засиделся на старте и большую часть дистанции не шел первым – выбирался в лидеры лишь на 8-9-м барьерах.

Сам Аллен считает, что был готов к мировому рекорду, но теперь придется подождать до следующего старта: «Честно говоря, я думал, что побью рекорд. Если подчистить бег, то эти четыре сотые, точнее – четыре тысячные на каждый барьер – это совсем мало. Остается только ждать».

• Но даже так результат впечатляющий. Что такое 12,84? Всего четыре сотых до мирового рекорда (12,80 от Ариса Мерритта, который показал эти секунды еще в 2012-м). Со свежим временем Аллена можно было бы выиграть любую Олимпиаду и любой чемпионат мира – ни там, ни там чемпионы не бежали быстрее. Для понимания: личный рекорд нашего чемпиона мира – Сергея Шубенкова – 12,92.

За последние 10 лет результат выше показывал только соотечественник Аллена – Грант Холлоуэй (которого Девон, кстати, опередил в Нью-Йорке): Гранту в прошлом году до мирового рекорда не хватило всего 1 сотой. Теперь у Аллена и Холлоуэя намечается дуэль – у кого быстрее получится побить мировой рекорд? Если, конечно, получится.

• Но Аллен интересен не только выдающимися результатами в спринте – н еще и погрузился в американский футбол, который из-за травм забросил в юности. Причем пару месяцев назад Девона подписал клуб НФЛ – «Филадельфия Иглз».

Аллен играет на позиции ресивера (принимающего) – она серьезно завязана именно на спринтерских качествах. Ресивер специализируется на приеме пасов от квотербека, его главная задача – пробежать по заданному маршруту, оторваться от корнербеков противника, в любой момент принять пас, а затем набрать максимум ярдов.

Три года (с 2014-го по 2016-й) Аллен выступал за команду Университета Орегона, весной пробежал 40 ярдов за 4,35 секунды, чем и привлек внимание «Филадельфии». Его пригласили на просмотр, а затем предложили стандартный 3-летний контракт незадрафтованного новичка.

«Давненько я не пробовал себя в футболе, но вообще играл в него почти всю жизнь. Так что надеюсь, что это как с ездой на велосипеде – если умеешь, то не разучишься», – говорил он.

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• Аллен собирается совмещать оба вида спорта: пока в приоритете легкая атлетика и отбор на чемпионат мира, а после него – в конце июля – предстоят тренировочный лагерь «Филадельфии» и борьба за место в составе на новый сезон. Потом по плану вновь легкая атлетика – когда в НФЛ наступит межсезонье.

Девон уверен, что все его планы сработают: «Подготовка в обоих видах схожа. Я тренируюсь так, чтобы быть взрывным и максимально сильным на дорожке. Это почти то же самое, что понадобится мне в американском футболе.

Моя задача – быть быстрым парнем. Я один из быстрейших людей в мире, так что мне нужно просто показать это на поле».

Фото: Gettyimages.ru/Katharine Lotze; Instagram/devonallen13

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