В Москве снесли легендарный бассейн ЦСКА: его обманом построил сын Сталина для жены-пловчихи

Весной Москва лишилась по-настоящему культового спортивного объекта – бассейна ЦСКА, который построили в 1954 году.

Это был первый крытый 50-метровый бассейн в Советском союзе. Отчасти благодаря нему в стране потом появились титулованные пловцы и прыгуны в воду: Владимир Буре, Алексей Кудрявцев, Галина Прозуменщикова, Александр Сидоренко, Сергей Фесенко, Вениамин Таянович, Игорь Лукашин, Дмитрий Саутин, Александр Доброскок.

Но история у этого бассейна необычная: он вырос на этом месте почти случайно – благодаря третьей жене Василия Сталина и обману с государственными деньгами.

• Василий, сын Иосифа Сталина, затеял строительство бассейна в 1951 году. На тот момент в СССР не было ни одного 50-метрового крытого бассейна, что и послужило формальным поводом для работы. Но на самом деле все чуть сложнее.

В те годы Василий занимал должность командующего ВВС Московского военного округа (МВО) и был известен как покровитель спорта и создатель футбольной, хоккейной и прочих команд ВВС МВО. Задумал он и строительство спортивных объектов на территории бывшего Центрального аэродрома близ Ленинградского шоссе.

Бассейн возводили не с нуля – строительство началось на основе одного из ангаров. Ходили слухи, что Сталин-младший решился на проект из-за третьей жены – Капитолины Васильевой, чемпионки СССР по плаванию вольным стилем.

Архитекторами стали Николай Гайгаров и Борис Аверницев – первый позже работал над зданием музея вооруженных сил, гостиницей «Молодежной», генеральским домом на Смоленской набережной и домом со львами на Патриарших прудах, а второй построил конный манеж в Измайлово.

• Впрочем, одного замысла было мало – Сталину требовалось раздобыть деньги. Он понимал, что на постройку бассейна якобы для занятий военнослужащих могут не выделить государственные средства, так что пошел на обман и заявил, что это – воля самого Иосифа Сталина.

Раскрылось все довольно быстро – Василия задержали в 1953-м, сразу после смерти отца, обвинив в «в клеветнических заявлениях, направленных на дискредитацию руководителей коммунистической партии, и в злоупотреблении служебным положением, рукоприкладстве, интригах, в результате которых погибли люди». К тому моменту строительство бассейна только началось.

На допросе Сталин-младший подробно рассказал, зачем решился на строительство бассейна и что для этого сделал.

• Вот выдержка из протокола допроса:

— Какой необходимостью вызывалось сооружение водного бассейна?

В.Сталин: — Необходимости строить водный бассейн для военнослужащих ВВС МВО, безусловно, не было, причем сметных ассигнований на это строительство также не было, и оно было начато без разрешения Военного министерства.

Так как вскоре выяснилось, что для окончания сооружения бассейна необходимо затратить еще четыре с половиной миллиона рублей, а такими средствами ВВС МВО не располагало и для меня было ясно, что Военное министерство требовавшихся на это денег нам не даст, строительство бассейна было «законсервировано», а вложенные в него крупные средства омертвлены.

Однако я считаю необходимым пояснить, что, приступая к строительству бассейна для плавания, я исходил из того, что в Москве нет ни одного 50-метрового водного бассейна для проведения Олимпийских соревнований.

— Явно неубедительное объяснение. Какое отношение имели ВВС Московского военного округа к спортивным сооружениям?

В.Сталин: — Бесспорно, что я занимался не своим делом и никто, конечно, мне не поручал строить водный бассейн. Одной из побудительных причин к этому явилась мастер спорта по плаванию моя сожительница Васильева Капитолина.

Васильева меня подбила на сооружение водного бассейна и, желая угодить ей, а, также рассчитывая популяризировать себя сооружением бассейна, я поставил перед собой задачу осуществить эту затею.

Бассейн строился на территории одного из ангаров Центрального аэродрома без утвержденного технического проекта и смет. И только после начала строительства, в конце 1951 г., я решил добиться в Военном министерстве получения ассигнований на сооружение бассейна.

В ноябре 1951 г., обратившись за получением денег на строительство бассейна к военному министру Советского Союза Василевскому, я ввел его в заблуждение, сказав, что мне поручено отцом организовать спортивную работу в ВВС, Василевский отпустил на это строительство вначале 700000 рублей, а затем, в конце января 1952 года, по моему настоянию он же дополнительно утвердил расходы еще на 1 миллион 500 тысяч рублей.

Как я уже показал выше, это строительство так и не было закончено, и в августе 1952 года, т.е. к тому времени, когда я был освобожден от занимаемой должности, работы по постройке водного бассейна находились только в начальной стадии. Помимо сооружения водного бассейна я занимался и другими строительными делами.

• Несмотря на арест Василия, бассейн все-таки достроили – его возведение завершилось в 1954-м. Сам же Василий Сталин освобожден только в 1960-м, а через два года умер. Его жена Капитолина Васильева стала тренером в новом бассейне на следующие 20 лет.

Здание выполнено в сталинском ампире, его украшали колонны, а рельеф-картуш над входом создали художник Владимир Фаворский и его зять скульптор Дмитрий Шаховской – именно этот элемент, пожалуй, запоминался сильнее всего.

Вот так о создании картуша рассказывал Шаховской: «Когда Владимир Андреевич делал рельеф с мозаикой для плавательного бассейна ЦДСА, он дал мне рисунок и просил вылепить раму с фигурами; потом сам раскрасил — для мозаики. Делать в натуру пригласил Зеленского. Я помогал.

Мы вылепили фигуры и раму, а потом мастера их «переводили» в камень. Тогда это практиковалось всеми, и я даже не представлял, как это — такого размера скульптуру прямо рубить в камне? Владимир Андреевич очень огорчался, даже сердился и говорил: «Эх, будь я помоложе, я бы вам показал, как надо рубить».

Теперь я тоже жалею, что тогда мы не использовали такую возможность. Потому что очень важно тогда было подчеркнуть (а при механическом переводе это не получилось), что каменные фигуры и рама — это часть невскрытой стены, а цвет и фактура мозаики — вскрытые участки… Потом я стал всегда рубить прямо в камне и обязан этим Владимиру Андреевичу».

Интересно, что окончательное решение по установке картуша принял маршал Советского союза Александр Василевский. Подъехав к стройке и увидев картуш, он сказал: «Ну что же, будет еще красивей, надо ставить!» И быстро уехал.

• Теперь на месте бассейна (и остальных спортивных сооружений, которые находились рядом) собираются построить ледовый дворец. Картуш Фаворского, кстати, не разрушили вместе со зданием – его сняли и перевезли. Планируется, что позже его установят на другом месте.

Но само здание уже не вернуть.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов; paulkuz.livejournal.com/Павел Кузнецов; ru.wikipedia.org