«Горы для меня – убежище и источник силы». Дальмайер теперь альпинистка: покоряет 6000+ и не дрожит на отвесных скалах

Двукратная олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер рано закончила с биатлоном (всего в 25 лет), но нашла себя в другом деле возле спорта – и это потярсающе.

Немка почти все время проводит в горах и покоряет новые виды спорта, связанные с высотой.

Дальмайер тянуло в альпинизмом даже по ходу биатлонной карьеры. Вот, например, ее горная поездка в США в 2015-м (парк Йосемити):

В 2016-м Лаура отправилась в Непал, где взяла шеститысячник.

«Из города Лукла мы пешком добрались до Ледяного пика на высоте 6189 м. Однако нашей целью была вершина Ама-Даблам. В сложных условиях мы взобрались на нереальный гребень горы и поднялись на высоту 6550 м, но перед самым пиком пришлось развернуться из-за погодных условий.

Это была изумительная поездка с друзьями в потрясающей стране и отлично проведенное время», – писала Дальмайер.

Через год Лаура побывала в Уарасе (Перу) и взошла на вершину Токъяраху (6034 м):

В тот же год побывала на вершине горы Лискамм (4527 м), расположенной на границе между Швейцарией и Италией:

А это уже штурм пика Пти-Дрю в 2019-м (3730 м).

Пик Пти-Дрю находится в горном массиве Монблана во французских Альпах. Дальмайер совершила восхождение по классическому маршруту по северной отвесной стене.

А в 2020-м ей покорился и Монблан (4810 м).

«Сбылась моя давняя альпинистская мечта. Каждый раз, когда я оказывалась в Италии в районе Монблана, я с тоской смотрела на дикую южную сторону горы. Особенно меня привлекал южный хребет идеальной формы.

Здесь альпинисты могут как можно быстрее и безопаснее покорить высоту 4500 метров, взбираясь по твердой скале, хрупкой глыбовой местности и по большим снежным ледяным переходам до вершины Монблана.

В хороших (хотя и довольно ветреных условиях) нам посчастливилось постоять на крыше Альп на утро третьего дня. Я до сих пор в восторге от огромного количества впечатлений».

А совсем недавно Дальмайер поднялась на гору в долине Этцаль (Австрийский Тироль), рядом с водопадом Штуйбенфаль.

Лаура влюблена в горы с детства. Вот как она описывает это на официальном сайте: «Я выросла в Гармиш-Партенкирхене у подножия Цугшпитце, так что горы всегда были идеальной площадкой для меня, где я могла реализовать свои спортивные увлечения.

Все детство я провела в местных горах, в походах, на лыжах или на велосипеде. Даже во время биатлонной карьеры горы оставались для меня убежищем и источником силы. Здесь я могу обрести покой даже в неспокойное время, найти видение и сосредоточиться, набраться сил для следующего штурма вершины и новых профессиональных проектов. После биатлонной карьеры я нахожу новые спортивные вызовы в горах».

Среди этих вызовов не только восхождение, но и другие виды экстрима – трейлраннинг, горный бег, ски-альпинизм.

Дальмайер участвовала на чемпионатах мира по горному бегу, даже выигрывала турниры по трейлраннингу (например, Zugspitz Ultra Trail-2019).

Но здесь, в отличие от биатлона, Лаура не стремится всегда побеждать – кайфует просто от участия.

«Мне любопытно, и я счастлива, когда могу чему-то научиться, у меня появляются разные идеи. Уверенность мне дало то, что я так хорошо освоила такую ​​сложную дисциплину, как биатлон.

Но даже когда я была на вершине мира, я никогда не знала, как долго смогу удерживать этот уровень. И, несмотря на все успехи, мне было любопытно и хотелось узнать, что еще есть в жизни.

Некоторые люди до сих пор судят меня по моим предыдущим результатам в биатлоне. Но когда дело доходит до альпинизма, мне не обязательно быть на вершине. Мне просто весело. Это удовольствие. Это амбициозный хобби-спорт. Свой первый международный забег по горному бегу я закончила на 27 месте. И это было круто».

Ски-альпинизм Дальмайер впервые попробовала в прошлом году – заняла 8-е место из 17 в гонке Adamello Ski Raid: это гонка 30 км с набором высоты в 2800 м.

А несколько недель назад 28-летняя Лаура выступила в ски-альпинистской гонке «Ледниковый патруль».

«63,73 км, 11 часов 5 минут в лыжной экипировке, группа из трех спортсменов. А в этом году вдобавок еще и пришлось много бегать. Это «Ледниковый патруль». Вероятно, это самая длинная и тяжелая гонка в ски-альпинизме? Уж точно одна из.

Но это и правда захватывает дух, невероятная организация от швейцарских военных!» – писала Дальмайер.

Даже после ухода из биатлона она не прекращает тренировки – правда, теперь они совершенно другие. Перед восхождениями Лаура занимается на скалодроме, пытаясь улучшить навыки альпиниста.

Сейчас немка сосредоточена на обучении, чтобы стать сертифицированным горным и лыжным гидом, а еще трудится волонтером в горно-спасательной службе Гармиш-Партенкирхена.