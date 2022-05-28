Битва экстрасенсов за шахматную корону-1978: Карпову помогал гипнотизер, а Корчной для защиты привел двух йогов

Матч на первенство мира-1978 между Анатолием Карповым и Виктором Корчным – одно из самых ярких шахматных противостояний.

В матч здорово вмешалась политика – Корчной за два года до встречи с Карповым сбежал из СССР и лишился гражданства, попросив политическое убежище в Голландии.

Но запомнился матч не только этим – буквально с первого тура он неожиданно превратился в битву экстрасенсов.

Корчной считал, что ему мешает советский гипнотизер Зухарь

Карпов на матч в Филиппинах собрал мощную команду: в ней был космонавт Виталий Севастьянов, чемпион мира Михаил Таль, массажисты и другие неожиданные помощники. Особенно выделялся Владимир Зухарь – известный советский парапсихолог.

Официально Зухарь помогал Карпову бороться с бессонницей и работал вместе с ним над психологической устойчивостью. Однако Корчной был уверен, что это все прикрытие – настоящей задачей Зухаря была попытка его загипнотизировать.

Зухарь действительно мешал Корчному. Вот что писал сам Корчной: «На игре появился удивительный субъект. Он сидел в одном из первых рядов и пристально смотрел на меня, стараясь привлечь внимание. Бесспорна была связь его с Карповым!

Сидел этот человек неподвижно по пять часов кряду, а когда подходила очередь хода Карпова, он буквально каменел!

На пресс-конференции я отметил, что советская шахматная новинка была подготовлена еще к матчу с Фишером. Шахматист находится в гипнотической связи с психологом, который внушает ему, например, что он играет как Фишер и Алехин вместе взятые! Я заявил, что тандем Зухарь — Карпов непобедим; этого кентавра с головой Зухаря и торсом Карпова надо раздвоить, иначе матч невозможен».

Интересно, что это не первый раз, когда Корчному мешали экстрасенсы – он считал, что в матче претендентов против Бориса Спасского в 1977-м ему тоже противостояли советские гипнотизеры.

Доктор медицинских наук и шахматист Виктор Малкин вот так вспоминал о Зухаре: «Владимир Петрович Зухарь, доктор медицинских наук, неожиданно для самого себя и для всех нас, его товарищей, стал всемирно известным человеком. О нем много писали в зарубежной прессе, говорили о «загадочном» докторе Зухаре и у нас. Весьма примечательно, что именно шахматам, в которые Зухарь играть не умел, он всецело обязан своей, может быть, сомнительной славой.

Анатолий Карпов задувает свечи, Владимир Зухарь – справа

Я никогда не воспринимал Зухаря как «колдуна»-экстрасенса, знал лишь, что он интересуется старинными книгами о черной и белой магии, знал и о его занятиях гипнозом и внушением в чисто медицинском плане. У меня сложилось мнение о Володе как об интеллигентном, доброжелательном человеке, скорее слабом, чем сильном, не склонном к интригам и заспинным действиям.

Неожиданно для меня и многих сослуживцев Зухарь сообщил, что его привлекли как психолога к работе с выдающимся шахматистом Карповым, который вскоре должен играть претендентский матч с Корчным. «Будем ходить на игру вместе», – предложил мне Зухарь, и я охотно согласился.

По возвращении с Филиппин Зухарь рассказывал мне, что в Багио, впрочем, как и ранее в Москве, он главным образом стремился помогать Карпову сохранять силы для игры. Профессиональные навыки Владимира Петровича – способность внушением приводить пациента в сонливое состояние, способность выступать в роли Шахерезады, усыплявшей сказками всесильного шаха, помогали избегать бессонницы утомленному Карпову.

Зухарь был человеком военным, и поэтому для него поставленная задача – всеми средствами помочь Карпову выиграть – была приказом. Он выполнял ее старательно и бездумно, как бы не ведая, что творит. У французов есть поговорка, давно ставшая афоризмом: «Обстоятельства выше нас». Это не всегда справедливо – обстоятельства выше слабых людей. Сильные духом люди, а их, к сожалению, немного, сильней обстоятельств».

Зухарь не помог Карпову, а Корчной защищался при помощи зеркальных очков

Корчной пытался защититься от пагубного воздействия Зухаря. Он стал приходить на партии в черных зеркальных очках в надежде, что так гипноз на него не повлияет. Но эти очки мешали уже Карпову – тот возмущался, что блики и отражение в стеклах мешают ему сосредоточиться.

Корчной неоднократно подавал протесты из-за присутствия Зухаря, но жюри их отклоняло – не было никаких доказательств того, что парапсихолог хоть как-то мешает проведению матча.

«Я попробовал поставить вопрос о Зухаре на жюри – выяснить его личность и отсадить от сцены подальше. Но эта попытка окончилась полной неудачей», – писал Корчной в книге.

Сам же Карпов считал, что Зухарь ему никак не помог: «Зухарь и в шахматы-то играть не умел, а ему вменяли в вину, будто он подсказывал мне ходы.

Он был полковником медслужбы и приставлен ко мне в помощь как специалист по проблемам перегрузок и трудностей сна. К сожалению, Владимир Зухарь, неоднократно помогавший советским космонавтам, мне никак не пригодился. Нормализовать в Багио мой сон ему так и не удалось».

Кстати, помимо Зухаря, в команде Карпова был еще один человек с похожей репутацией – Рудольф Загайнов. Тогда его никто не заметил, но узнали о нем намного позже – в 2002 году он помогал фигуристу Алексею Ягудину во время Олимпиады. Ягудин тогда выиграл, а его главный соперник Евгений Плющенко до сих пор уверен, что ему помешал гипнотизер Загайнов.

Йоги-террористы, заклинание на санскрите и черная магия

Бросив попытки избавиться от Зухаря, Корчной решил пойти дальше – он позвал на матч собственного экстрасенса, которым стал некто Владимир Бергина из Израиля. Бергина посетил несколько партий, начиная с 11-й, и это помогло – Корчной сравнял счет. Однако позже у шахматиста снова возникли проблемы – он посчитал, что «Бергину быстро распознали и заблокировали. Работать эффективно он уже не мог. После 14-й партии он уехал».

Следом на помощь Корчному пришли два американских йога – Стивен Двайер и Виктория Шеппард. Они появились на матче в ярких оранжевых робах и тюрбанах.

«Стоило им появиться в зале и усесться в позе лотоса, как что-то случилось с Зухарем. Он закрыл лицо платком, а через некоторое время вышел из зала – насовсем, до конца партии», – вспоминал Корчной.

Йоги велели Корчному выучить магическую фразу на санскрите – он должен был произнести ее, если встретится с Зухарем. И такая встреча состоялась – перед 21-й партией Корчной случайно столкнулся с Зухарем около входа в здание, где проходил турнир. Шахматист произнес заученную фразу, и, как вспоминает сам Корчной, Зухарь изменился в лице и убежал.

Но с йогами тоже было все не так просто – они оказались представителями социо-духовной организации «Ананда Марга». Позже выяснилось, что Двайер и Шеппард проходят по делу о покушении на индийского дипломата в Маниле и выпущены из тюрьмы под залог.

Тут уже возмутилась советская делегация – террористам явно не место на шахматном матче. Поданный протест был удовлетворен, а йогов удалили из зала.

Но все же к последней партии счет в матче оказался равным – после помощи йогов Корчной взбодрился и выдал неплохую серию. Однако в последней партии он вновь увидел Зухаря в первом ряду. Йогов рядом ъне было, так что Корчной встал с места и вновь привлек внимание жюри на персону Зухаря, но это уже ему не помогло – Карпов выиграл партию и матч со счетом 6:5.

Занятно, что в сентябре 1978-го на Филиппинах полиция арестовала трех человек, которые угрожали Корчному во время матча с Карповым. Они утверждали, что с помощью черной магии заставят Корчного проиграть, если он не заплатит им 15 тысяч долларов.

Корчной, разумеется, денег им платить не стал.

Послание через йогурт и мат за столом

На самом деле, странностей в том матче хватало и без экстрасенсов. Сначала советская делегация возмутилась тем, что на столе у Корчного стоял флаг СССР, а ведь его уже лишили гражданства. В итоге организаторам вообще пришлось убрать флаги со стола.

Затем внимание Корчного привлек йогурт, который помощники передавали Карапову во время партий. Йогурт постоянно был разного цвета, и Корчной подумал, что с его помощью Карпову подсказывают правильные ходы.

«Я заметил, что после йогурта Карпов частенько начинал играть со скоростью пулемета», – писал Корчной.

Сам же Корчной нередко пытался вывести Карпова из себя – он часто матерился, когда соперник делал ходы, называл Карпова фашистом. А еще отказался пожимать ему руку перед игрой.

Тем не менее, Карпов выиграл тот матч. Хотя через несколько лет гипнотизер помешает уже ему – в матче с Гарри Каспаровым Карпов страдал от пристального взгляда парапсихолога Тофика Дадашева из Азербайджана.

Фото: РИА Новости/Дмитрий Донской; Gettyimages.ru/Jerry Cooke/Corbis; tartajubow.blogspot.com; gorod-812.ru