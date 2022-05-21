Наши фигуристы в отпусках: Загитова вместе с Щербаковой празднует день рождения в Эмиратах, Валиева гоняет на квадроцикле в Египте

У наших фигуристов – сезон отпусков, все отдыхают после сложного олимпийского сезона.

Например, Елизавета Туктамышева и Евгения Тарасова отправились на Мальдивы:

У Алины Загитовой маршрут сложнее. Сначала она тоже побывала на Мальдивах, где сыграла в теннис:

А потом отправилась в Дубай, где встретилась с Анной Щербаковой и Дарьей Усачевой. В Дубае Алина отметила день рождения – олимпийской чемпионке исполнилось 20 лет.

Отмечали все вместе на яхте:

А потом устроили танцы:

Анна Щербакова в Дубае не только ради отдыха – она побывала на местном катке и встретилась с юными фигуристами. В том числе – с Захрой Лари, первой фигуристкой, которая выступала в хиджабе:

Потом Анна покаталась на вейкборде:

И показала упражнения на трапеции:

Камила Валиева после отдыха в Дубае отправилась в Египет:

Прокатилась по песку на квадроцикле:

И занялась парасейлингом:

Виктория Синицина и Никита Кацалапов, как и многие другие, тоже выбрали Дубай:

Синицина покаталась на лошади:

А вот Марк Кондратюк и Александра Трусова после Дубая решили отдохнуть в Санкт-Петербурге: