Наши фигуристы в отпусках: Загитова вместе с Щербаковой празднует день рождения в Эмиратах, Валиева гоняет на квадроцикле в Египте

У наших фигуристов – сезон отпусков, все отдыхают после сложного олимпийского сезона.
Например, Елизавета Туктамышева и Евгения Тарасова отправились на Мальдивы:
У Алины Загитовой маршрут сложнее. Сначала она тоже побывала на Мальдивах, где сыграла в теннис:
А потом отправилась в Дубай, где встретилась с Анной Щербаковой и Дарьей Усачевой. В Дубае Алина отметила день рождения – олимпийской чемпионке исполнилось 20 лет.
Отмечали все вместе на яхте:
А потом устроили танцы:
Анна Щербакова в Дубае не только ради отдыха – она побывала на местном катке и встретилась с юными фигуристами. В том числе – с Захрой Лари, первой фигуристкой, которая выступала в хиджабе:
Потом Анна покаталась на вейкборде:
И показала упражнения на трапеции:
Камила Валиева после отдыха в Дубае отправилась в Египет:
Прокатилась по песку на квадроцикле:
И занялась парасейлингом:
Виктория Синицина и Никита Кацалапов, как и многие другие, тоже выбрали Дубай:
Синицина покаталась на лошади:
А вот Марк Кондратюк и Александра Трусова после Дубая решили отдохнуть в Санкт-Петербурге:
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