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Наши фигуристы в отпусках: Загитова вместе с Щербаковой празднует день рождения в Эмиратах, Валиева гоняет на квадроцикле в Египте

Анна Щербакова Анна Щербакова
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У наших фигуристов – сезон отпусков, все отдыхают после сложного олимпийского сезона.

Например, Елизавета Туктамышева и Евгения Тарасова отправились на Мальдивы:

У Алины Загитовой маршрут сложнее. Сначала она тоже побывала на Мальдивах, где сыграла в теннис:

А потом отправилась в Дубай, где встретилась с Анной Щербаковой и Дарьей Усачевой. В Дубае Алина отметила день рождения – олимпийской чемпионке исполнилось 20 лет.

Отмечали все вместе на яхте:

А потом устроили танцы:

Анна Щербакова в Дубае не только ради отдыха – она побывала на местном катке и встретилась с юными фигуристами. В том числе – с Захрой Лари, первой фигуристкой, которая выступала в хиджабе:

Потом Анна покаталась на вейкборде:

И показала упражнения на трапеции:

Камила Валиева после отдыха в Дубае отправилась в Египет:

Прокатилась по песку на квадроцикле:

И занялась парасейлингом:

Виктория Синицина и Никита Кацалапов, как и многие другие, тоже выбрали Дубай:

Синицина покаталась на лошади:

А вот Марк Кондратюк и Александра Трусова после Дубая решили отдохнуть в Санкт-Петербурге:

Наши фигуристы отдыхают в Дубае: Трусова фотографировалась на яхте, Кондратюк прыгал с 42 этажа, а Валиева играла в боулинг

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