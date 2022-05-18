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Если не Олимпиада – так Спартакиада: Россия возрождает большой турнир, который СССР придумал почти 100 лет назад

Александр Яременко
Спартакиада
Олег Матыцин Олег Матыцин
Валентина Родионенко
ОКР
Азат Кадыров
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Легкая атлетика Легкая атлетика

Этим летом в России возродят Спартакиады – первая пройдет сразу в трех городах, ожидаются аншлаги участников.

Все из-за отстранения наших атлетов от международного спорта – новая Спартакиада должна со временем заменить привычную Олимпиаду.

Разберемся, как все это будет выглядеть.

Всероссийская Спартакиада сильнейших (пока турнир называется именно так) пройдет с 20 по 29 августа в Москве, Казани и Санкт-Петербурге. Рассматривался еще и Краснодар, но в итоге остановились только на трех городах.

Календарь турнира пока неизвестен, хотя ожидается, что его программа почти полностью повторит программу летней Олимпиады-2024 в Париже (там будет 32 вида спорта, в том числе новый – брейк-данс).

Не ясно, как соревнования поделят по городам, но, скорее всего, основная часть пройдет в Москве.

• О возрождении Спартакиады заговорили совсем недавно – в начале апреля. О ее проведении министр спорта России Олег Матыцин рассказал 7 апреля на ежегодном отчете правительства в Госдуме.

Там же Матыцин сообщил и о размере призовых: «Обновленная система соревнований позволит сохранить материальное стимулирование. Спортсменам, тренерам и специалистам спортивных сборных команд РФ по видам спорта, включенным в программу Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр и Всемирных игр, будет установлено денежное вознаграждение за высокие результаты или за установление рекордов Европы или мира».

Планируется, что призовые будут на уровне чемпионатов мира и Олимпиад. Результаты Спартакиады учтут для присвоения званий и разрядов.

Кстати, это не первая попытка возродить турнир – в 2017-м проходила первая Всероссийская зимняя Спартакиада сильнейших, которую, правда, никто не заметил. Все потому, что она состоялась в рамках чемпионатов России в разные даты – проще говоря, спортсмены соревновались на ЧР и Спартакиаде одновременно. Но после от идеи отказались.

• Турнир будет массовым – сначала в Минспорте говорили о 6 тысяч участниках, сейчас – о 10 тысячах.

Спортсмены будут представлять свои регионы – сборных России на Спартакиаде мы не увидим.

«Спортсмены будут защищать честь своих регионов, это нам позволит определить сильнейших, посмотреть на уровень подготовки резерва.

В целом есть уверенность в том, что кроме соревновательной практики мы получим массив данных, который нам позволит провести анализ в развернутом виде», – сообщил первый заместитель министра спорта Азат Кадыров (на фото).

• По видам спорта пока мало что понятно. Изначально предполагалось, что на Спартакиаде будут только личные дисциплины – без командных. Но позже в Федерациях волейбола и гандбола сообщили, что они все-таки готовятся к турниру, правда, не ясно, как он будет выглядеть.

Вот что рассказал генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко: «Нам анонсировали, что Москва должна быть официальным городом проведения. Но провести турнир с участием 16 команд (8 женских и 8 мужских) в одном городе за десять дней нереально. Мы подали в Минспорт регламент с проведением в нескольких городах – тех городах, которые должны были принять чемпионат мира, а финальная часть в Москве.

На мой взгляд, легионеров не должно быть, это же всероссийское соревнование. Думаю, что положение Спартакиады будет близко к тому, что мы видели в Советском Союзе. То есть команды, спортсмены, представляющие регионы, местные министерства спорта, где не может быть приписки иностранных спортсменов».

Гандбольный турнир предварительно пройдет в Москве, в нем сыграют 12 мужских и женских команд.

Ожидается, что гандбольный турнир Спартакиады состоится по такой же схеме, как на Олимпийских играх – 12 команд, разбитые на две группы по шесть команд. Играть будут команды регионов, фактически представленные клубами из этих регионов.

• Несмотря на то, что даты Спартакиады уже установлены, похоже, что не все соревнования пройдут именно в конце августа. Например, турнир по спортивной гимнастике запланирован (почему-то) на октябрь.

«У нас в июле пройдет Кубок России. После него нужно спортсменам дать время поработать над программами, между турнирами необходим перерыв. На эти соревнования претендуют два города – Тюмень и Уфа. Пока мы не определились. Определимся в соответствии с условиями и залами.

При этом планируем пригласить на Спартакиаду и иностранных спортсменов. Мы рассчитываем, что они приедут. Это же серьезный старт, эта Спартакиада практически будет для нас вместо чемпионата Европы. Посмотрим и молодых спортсменов», – рассказала старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

• В некоторых видах Спартакиада будет неким финалом целой серии соревнований. Пример – легкая атлетика, где уже нашли замену традиционной «Бриллиантовой лиге».

«В качестве примера альтернативы международных соревнований приведу модель соревнований по легкой атлетике. По аналогии с «Бриллиантовой лигой» разработана серия турниров «Королева российского спорта», которые пройдут в период с мая по август этого года в восьми регионах России. Количество участников соревнований составит около 1000 спортсменов.

Всего пройдет 16 этапов, включая финал соревнований. Победитель серии определится в финале по лучшему результату, которым будет являться Всероссийская Спартакиада. В ближайшее время на президиуме Всероссийской федерации легкой атлетики будет утверждён размер призового фонда соревнований», – говорил Матыцин.

• По сути, формат турнира не новый – Всесоюзную Спартакиаду в СССР провели в 1928 году. Последние состоялись на закате СССР – в 1990-м прошла зимняя, а в 1991-м летняя.

В самой первой Спартакиаде-1928 выступили 7125 спортсменов из разных стран (были даже атлеты из Германии, Финляндии, Австрии, Швейцарии, Англии, Франции и Уругвая) – турнир проходил с 12 по 24 августа в Москве, церемония открытия – на стадионе «Динамо» в Петровском парке (25 тысяч зрителей).

Соревновались в 21 виде спорта – баскетболе, боксе, борьбе, велоспорте, волейболе, гандболе, гимнастике, городках, академической гребле, гребле на байдарках и каноэ, легкой атлетике, мотоспорте, парусном спорте, плавании, регби, стрельбе, теннисе, тяжелой атлетике, фехтовании, футболе.

В итоговом медальном зачете победила сборная РСФСР, второй стала команда из Украинской ССР, третьей – Белорусская ССР.

Затем в массовых Спартакиадах наступил перерыв – проводились Спартакиады учащихся, профсоюзов, а всесоюзные возродились в 1956-м. Всего с того года по 1991-й прошли 10 летних и 7 зимних всесоюзных Спартакиад.

Турниры были серьезными – на Спартакиадах регулярно устанавливались мировые рекорды, а участвовала в них чуть ли не вся страна. К примеру, в отборе на первую Спартакиаду-1956 приняли участие 17 миллионов человек из 200 тысяч коллективов физкультуры.

Интересно, что изначально Спартакиада создавалась в противовес обычным Олимпиадам – все из-за того, что советских спортсменов не пустили на Игры-1920 в Антверпене. Международный олимпийский комитет (МОК) тогда игнорировал Советскую Россию, не признавая в новом государстве преемника Российской империи.

В 1924-м МОК все же пригласил советских спортсменов на Олимпиаду, но тогда уже сам СССР ответил бойкотом.

Еще одной причиной создания Спартакиад было несогласие советских властей с самой идеей Олимпийских игр. Вот цитата из советской энциклопедии 1932 года: «Цель Олимпийских игр — показание успехов физической культуры и выявление рекордных достижений в области чисто индивидуалистического спорта.

В противовес Олимпийским играм буржуазно-капиталистических стран Красный спортинтерн устраивает Международные рабочие спортивные праздники (спартакиады), ставящие целью пропаганду физической культуры как средства оздоровления пролетариата и классового воспитания рабочих масс».

Ситуация не менялась до Олимпиады-1952 в Хельсинки – тогда сборная Советского союза впервые выступила на Играх. Впрочем, Спартакиады не закрылись и успешно просуществовали до развала СССР.

Сейчас история повторяется – как и 102 года назад Россия вновь рискует пропустить Олимпийские игры по решению МОК (да и на трех последних Играх страна выступала без флага и гимна), разочарование в олимпийском движении все больше, а значит настала пора возрождать Спартакиады.

Фото: РИА Новости/Юрий Сомов, Дмитрий Донской, Владимир Вяткин, Алексей Майшев, Григорий Сысоев, Владимир Песня

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