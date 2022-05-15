17-летний Илья Малинин покорил четверной аксель, за которым так охотится Ханю. В чем странный культ этого прыжка?

17-летний американский фигурист Илья Малинин исполнил на тренировке четверной аксель – особенный прыжок, мечта Юдзуру Ханю, который не заканчивает во многом ради этого элемента.

В чем его странный культ и сложность?

На четверной аксель заходили только двое, а первым рискнул россиянин

Четверной аксель – последний из квадов, который никто не приземлял успешно на соревнованиях.

Все остальные четверные давно исполняются – правда, на освоение программы ушло 28 лет: если четверной тулуп сделали в 1988-м, то первых риттбергера и флипа ждали до 2016-го.

Но четверной аксель – отдельная история. На соревнованиях его пытались покорить только два фигуриста – наш (а теперь уже американец) Артур Дмитриев и японец Юдзуру Ханю.

Дмитриев впервые попробовал аксель на Гран-при России-2018 (падение, понижение до тройного), потом были еще заходы, но неудачные. Артур пробовал суперпрыжок и на чемпионате США-2022 (осенью 2021-го он сменил гражданство), и там, пожалуй, вышла лучшая попытка в карьере – он устоял на ногах, коснувшись льда рукой.

Ханю тоже несколько раз подбирался к четверному акселю, в последний – на Олимпиаде-2022 в Пекине: недокрут и падение, вероятно, стоили медали. Впрочем, Ханю – первый фигурист, которому вообще записали попытку четверного акселя на международных турнирах, хоть и неудачную.

После проката японец гордился собой, несмотря на 4-е место: «Думаю, сегодня я расширял границы. Независимо от того, насколько мне было сложно, хочу сказать большое спасибо всем, кто возлагает на меня большие надежды.

В последнее время я намного лучше справляюсь с четверным акселем. Да, на этой Олимпиаде я не реализовал эту мечту, но я очень много работал ради этого. Если бы я отказался от четверного акселя, то мог бы сделать более дорогой каскад, но попытка четверного акселя стала моей гордостью. Она позволяет мне чувствовать себя более полноценным. Вот почему я пошел на него».

Неужели прыжок такой сложный?

Да, влияет несколько факторов.

Во-первых, заход на аксель – лицом вперед, в отличие от всех остальных прыжков. А значит, он имеет на полоборота больше, и тогда четверной аксель – это по факту прыжок в 4,5 оборота, что уже ближе к пятерным.

Во-вторых, четверной аксель не очень актуален на соревнованиях: слишком велики риски и слишком мала отдача в протоколе. Его базовая стоимость – всего 12,5 балла, а, например, у четверного лутца всего на балл меньше – 11,5. И это странно, потому что разница в баллах между тройными и четверными прыжками обычно примерно в два раза (а то и больше), но почему-то не в случае с акселем.

Базовая стоимость тройного акселя – 8 баллов, четверного – 12,5, хотя по логике (и по совести) должна составлять не меньше 16 баллов. Возможно, так сделали специально – чтобы фигуристы не гнались за невероятно сложным прыжком и не получали травмы.

Да, четверной аксель мало кого будоражит: на соревнованиях его пытались сделать только двое (Малинин, возможно, станет третьим). И отчасти поэтому его до сих пор никому не удалось прыгнуть – слишком мало было попыток.

Пожалуй, единственная причина, по которой фигурист идет на четверной аксель – шанс и амбиции войти в историю. Первого исполнителя такого сложного прыжка запомнят навсегда, пусть даже это не принесет наград и титулов.

Четверной аксель – это возможно? Мишин считает, что нет; Бутырская – да; а Рукавицын не видит стимула для освоения

Есть мнение, что идеальный четверной аксель сейчас не сделать, даже если много пытаться. Так считает Алексей Мишин: «Сразу хочу поставить точки над «i». При современном уровне развития физических качеств человека, при моей жизни, четверной аксель чисто и хорошо не сделает никто.

Чтобы перейти на этот качественно новый уровень, нужно взять конькобежные коньки, освободить пятку, чтобы они хлюпали, и тогда мировые рекорды взлетят в небеса. Вместо того, чтобы прыгать в высоту ножницами или «перекидным», надо прыгать флосбери флоп. Нужна новая идея, новая методика – какова она, я не знаю».

А вот чемпионка мира Мария Бутырская думает, что все возможно: «Мне кажется, реально. Мальчики очень давно прыгают тройной аксель, это уже история. Надо совершенствоваться. Там все равно получается не четыре с половиной оборота. Если грамотно прыгать, это, в принципе, четыре оборота.

Лично я очень любила этот прыжок. Прыгала двойной аксель, у меня получался тройной с половиной аксель. Меня изначально правильно обучили, и мне это давалось легко. С хорошей техникой должно получиться. Тем более у ребят с их подготовкой и физикой».

Тренер Евгений Рукавицын считает, что стоимость четверного акселя нужно увеличивать: «В целом хотелось бы видеть не изменения в ту или иную сторону, а движение фигурного катания вперед, в сторону прогресса. Но когда мы, например, видим, что аксель в четыре с половиной оборота стоит всего 12,5 балла – о каком прогрессе, о каком стимуле для изучения этого прыжка можно вести речь?

Это элемент космической сложности, не то что исполнить, а хотя бы пробовать его на льду могут единицы. Юдзуру Ханю, в частности, пробует, удачи ему. Но риск идти на этот элемент при его стоимости в 12,5 балла просто не оправдан.

А чтобы пошли на четверной аксель другие – надо их мотивировать высокими баллами. Нынешняя же тенденция изменений в правилах, у меня такое ощущение, может привести к тому, что четверных прыжков станет меньше».

Малинин может стать первым, кому удастся четверной аксель на соревнованиях

И вот – новая попытка четверного акселя, на этот раз от американца Ильи Малинина. Правда, пока только на тренировке, зато удачно.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в восторге от прыжка: «В моем понимании, видении ситуации, это первый в истории чисто приземленный, абсолютно докрученный четверной аксель в фигурном катании. Не просто попытка показать не доведенный до ума элемент на Олимпиаде, которого и близко не было на тренировках, как это было у Юдзуру Ханю, а полноценно выполненный прыжок.

Алексей Николаевич Мишин сказал, что на его веку не будет таких сложных элементов, и я рад, что это не так. И я хочу поздравить Илью как первого в мире, кто сделал чистый четверной аксель, хоть пока и на тренировке. Что касается его перспектив, то хотелось бы, чтобы он добавил к званию короля тренировок еще и успех на соревнованиях. У него для этого все есть».

Малинину – 17 лет, он родился в США, его родители переехали в Америку из России и Узбекистана в начале нулевых.

Илья провел ударный сезон – на чемпионате США проиграл только Нэтану Чену, стал 9-м на взрослом ЧМ и выиграл юниорский. Правда, Малинина не взяли на Олимпиаду, хотя по спортивному принципу он проходил в состав – вместо него федерация выбрала проверенных Винсента Чжоу и Джейсона Брауна.

У Малинина в арсенале все виды четверных (хотя риттбергера пока не было на соревнованиях), а на тренировках он прыгает каскады сразу из двух четверных. Илья обожает прыжки – в этом он чем-то похож на нашу Александру Трусову.

Его ник в соцсетях – quadg0d (бог четверных). Пожалуй, Малинин именно тот фигурист, который зайдет на аксель в четыре оборота и на соревнованиях – возможно, уже совсем скоро. Попытается его сделать, чтобы войти в историю, даже если эти попытки повредят результату – это явно в его характере.

Фото: eastnews.ru/Sylvain THOMAS / AFP; РИА Новости/Александр Вильф, Владимир Песня