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Говорят, Америка содержит МОК, поэтому Бах выполняет ее указы и легко отстраняет Россию. Так ли это?

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В России распространено мнение, что Международный олимпийский комитет (МОК) содержится на деньги США, а потому не стоит ждать от него объективного отношения к нашим спортсменам и федерациям.

Вы точно слышали много реплик об этом, очень похожих и по форме, и по содержанию.

Например, на днях главу МОК пригвоздил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов: «Томас Бах – раб Америки. Мы прекрасно знаем, что генеральными спонсорами МОК являются американцы. Кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Слушать могут все. Заказывают одни. Бах не в силах ничего решить. Мы не являемся спонсорами МОК, там, кроме Елены Исинбаевой и Шамиля Тарпищева, от России никого нет, но они ничего не решают».

Так ли это? Давайте проверим.

МОК финансируется из частного сектора. Большую часть денег организация получает от продажи прав на трансляции Олимпиад – 73% от общего дохода. На долю спонсоров остается только 18%.

Правда, так было не всегда. Еще несколько лет назад спонсоры играли куда более важную роль в функционировании МОК – их доля в доходах составляла около 50%. Сейчас МОК пытается выйти на полную самоокупаемость (то есть либо вообще не зависеть от спонсоров, либо зависеть минимально) –- цены на олимпийские телеправа растут, поэтому и поддержка спонсоров уже не так важна. 

Кстати, до 1985-го основной доход МОК вообще получал от продажи юбилейных олимпийских монет, марок и прочей атрибутики. Правда, и бюджет у комитета в те времена был несравнимо меньше, чем сейчас. К примеру, в 1972-м бюджет МОК составлял всего 2 миллиона долларов, а в наше время счет идет на миллиарды.

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• Сейчас у МОК 14 главных спонсоров, среди которых пять американских компаний: Airbnb, Coca-Cola, Intel, Procter & Gamble и Visa. Правда, не факт, что все они помогают МОК именно финансово, да и точные объемы поступлений от каждой фирмы не публикуются.

За период с 2013 по 2016-й МОК в общей сложности получил от спонсоров 1 миллиард долларов (для сравнения, с продажи прав на трансляции за тот же период – больше 4 миллиардов).

Спонсоры не всегда одни и те же – компании уходят, приходят – но их всегда около 12. Самый старый спонсор – Coca Cola, которая помогает МОК с 1928 года. Самый крупный спонсор – VISA, которая работает с комитетом с 1987-го.

Большую часть денег от продажи прав на трансляции МОК получает от США – причем так сложилось исторически. Штаты – главный рынок для МОК, который чуть ли не в одиночку окупает все затраты на проведение Игр.

С Олимпиады-1976 до Олимпиады-1992 (а, возможно, и раньше) сумма, которую МОК получал от продажи прав трансляций на территории США, составляла от 64 до 84% от всех доходов.

• В последние годы доля США чуть уменьшилась за счет популяризации Олимпиад в мире и за счет повышенного интереса к Играм в Азии, так как сразу три Олимпиады подряд (2018-2022) прошли в том регионе. Но и сейчас американская доля очень существенная – чуть больше 50% от общего дохода с продажи прав на трансляции.

Можно сравнить доходы МОК от трансляций Пхенчхана-2018 и Токио-2020: США заплатили 2,38 миллиарда долларов, а вся континентальная Европа – 1,5 миллиарда. Остальные – намного меньше. Нет информации, сколько заплатила Россия (у нас Игры показывают Первый канал, «Матч ТВ», «Россия» и «Телеспорт»), но можно сказать наверняка – нашей страны в топ-5 нет.

В 2011-м американский канал NBC заключил с МОК самый крупный контракт по трансляциям в истории – за Игры с 2012-го по 2020-й компания перечислила 4,38 миллиарда долларов. А в 2014-м NBC установила новый рекорд – за Олимпийские игры с 2022-го по 2032-й отдала МОК 7,75 миллиарда.

• МОК и правда получает очень много денег из США – больше, чем от любой другой страны. Влияет ли это на решения комитета? И что происходит, если в Америке недовольны политикой МОК (например, по отношению к России)? Под угрозой ли доходы от трансляций? Тут возможны только догадки.

 

NBC показывал Олимпиаду-1980 в Москве, хотя США ее бойкотировали. Да, в сильно сокращенном виде, но все же показывал. Еще один факт – Олимпийский комитет США получает неплохой процент от доходов NBC от показа рекламы во время олимпийских трансляций.

Важно, скорее, другое – доля России в доходах МОК невелика, поэтому комитет вряд ли сильно пострадает финансово, если Олимпиады останутся без наших спортсменов. А такой расклад в ближайшие годы реален.

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Фото: Gettyimages.ru/Harry How, Joe Scarnici

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