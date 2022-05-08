Говорят, Америка содержит МОК, поэтому Бах выполняет ее указы и легко отстраняет Россию. Так ли это?

В России распространено мнение, что Международный олимпийский комитет (МОК) содержится на деньги США, а потому не стоит ждать от него объективного отношения к нашим спортсменам и федерациям.

Вы точно слышали много реплик об этом, очень похожих и по форме, и по содержанию.

Например, на днях главу МОК пригвоздил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов: «Томас Бах – раб Америки. Мы прекрасно знаем, что генеральными спонсорами МОК являются американцы. Кто платит деньги, тот и заказывает музыку . Слушать могут все. Заказывают одни. Бах не в силах ничего решить. Мы не являемся спонсорами МОК, там, кроме Елены Исинбаевой и Шамиля Тарпищева, от России никого нет, но они ничего не решают».

Так ли это? Давайте проверим.

• МОК финансируется из частного сектора. Большую часть денег организация получает от продажи прав на трансляции Олимпиад – 73% от общего дохода . На долю спонсоров остается только 18%.

Правда, так было не всегда. Еще несколько лет назад спонсоры играли куда более важную роль в функционировании МОК – их доля в доходах составляла около 50%. Сейчас МОК пытается выйти на полную самоокупаемость (то есть либо вообще не зависеть от спонсоров, либо зависеть минимально) –- цены на олимпийские телеправа растут, поэтому и поддержка спонсоров уже не так важна.

Кстати, до 1985-го основной доход МОК вообще получал от продажи юбилейных олимпийских монет, марок и прочей атрибутики. Правда, и бюджет у комитета в те времена был несравнимо меньше, чем сейчас. К примеру, в 1972-м бюджет МОК составлял всего 2 миллиона долларов, а в наше время счет идет на миллиарды.

• Сейчас у МОК 14 главных спонсоров, среди которых пять американских компаний: Airbnb, Coca-Cola, Intel, Procter & Gamble и Visa . Правда, не факт, что все они помогают МОК именно финансово, да и точные объемы поступлений от каждой фирмы не публикуются.

За период с 2013 по 2016-й МОК в общей сложности получил от спонсоров 1 миллиард долларов (для сравнения, с продажи прав на трансляции за тот же период – больше 4 миллиардов).

Спонсоры не всегда одни и те же – компании уходят, приходят – но их всегда около 12. Самый старый спонсор – Coca Cola, которая помогает МОК с 1928 года. Самый крупный спонсор – VISA, которая работает с комитетом с 1987-го.

• Большую часть денег от продажи прав на трансляции МОК получает от США – причем так сложилось исторически . Штаты – главный рынок для МОК, который чуть ли не в одиночку окупает все затраты на проведение Игр.

С Олимпиады-1976 до Олимпиады-1992 (а, возможно, и раньше) сумма, которую МОК получал от продажи прав трансляций на территории США, составляла от 64 до 84% от всех доходов.

• В последние годы доля США чуть уменьшилась за счет популяризации Олимпиад в мире и за счет повышенного интереса к Играм в Азии, так как сразу три Олимпиады подряд (2018-2022) прошли в том регионе. Но и сейчас американская доля очень существенная – чуть больше 50% от общего дохода с продажи прав на трансляции.

Можно сравнить доходы МОК от трансляций Пхенчхана-2018 и Токио-2020: США заплатили 2,38 миллиарда долларов, а вся континентальная Европа – 1,5 миллиарда. Остальные – намного меньше . Нет информации, сколько заплатила Россия (у нас Игры показывают Первый канал, «Матч ТВ», «Россия» и «Телеспорт»), но можно сказать наверняка – нашей страны в топ-5 нет.

В 2011-м американский канал NBC заключил с МОК самый крупный контракт по трансляциям в истории – за Игры с 2012-го по 2020-й компания перечислила 4,38 миллиарда долларов. А в 2014-м NBC установила новый рекорд – за Олимпийские игры с 2022-го по 2032-й отдала МОК 7,75 миллиарда.

• МОК и правда получает очень много денег из США – больше, чем от любой другой страны. Влияет ли это на решения комитета? И что происходит, если в Америке недовольны политикой МОК (например, по отношению к России)? Под угрозой ли доходы от трансляций? Тут возможны только догадки.

NBC показывал Олимпиаду-1980 в Москве, хотя США ее бойкотировали. Да, в сильно сокращенном виде, но все же показывал. Еще один факт – Олимпийский комитет США получает неплохой процент от доходов NBC от показа рекламы во время олимпийских трансляций.

Важно, скорее, другое – доля России в доходах МОК невелика, поэтому комитет вряд ли сильно пострадает финансово, если Олимпиады останутся без наших спортсменов. А такой расклад в ближайшие годы реален.

Фото: Gettyimages.ru/Harry How, Joe Scarnici