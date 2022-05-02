Россия побеждает и после отстранения: Александр Власов взял «Тур Романдии» – ему подарили часы, пиво и последний айфон

Несмотря на массовое отстранение российских спортсменов от международных турниров, кое-где наши люди еще в деле и даже побеждают – велогонщик Александр Власов выиграл престижный «Тур Романдии».

• Власов, по сути, единственный российский велогонщик в Мировом туре – недавно выступал еще и Павел Сиваков, но он в начале марта сменил гражданство на французское.

Международный союз велосипедистов (UCI) уберег российских гонщиков от полного отстранения – нашим можно выступать под нейтральным флагом. Правда, только за иностранные команды, ведь у нашей «Газпром-РусВело» отозвали лицензию.

Власов катается за немецкую Bora-Hasgrohe, в которую перешел как раз перед этим сезоном (раньше он выступал за «Газпром-РусВело» и «Астану»).

• На первых трех этапах и прологе «Тура Романдии» Александр держался в группе лидеров, но главный рывок приберег напоследок – на четвертом этапе он заехал вторым, а пятый (заключительный) уверенно выиграл, забрав заодно и общий зачет многодневки.

В финальной «разделке» Власов привез больше двух минут предыдущему лидеру общего зачета Роану Деннису, которому до этого уступал 18 секунд.

«Главной задачей была победа в генеральной классификации. Отдал все что мог и рад, что удалось добиться поставленной цели. Просто счастлив сейчас. Да, форма была хорошая, знал, что если все сложится хорошо, а я уже был в хорошей позиции, важно не то что не потерять, просто сосредоточиться на итоговой победе. Было ощущение, что я готов. Получился лучший расклад: выиграть этап и общий зачет», – рассказывал Власов после финиша.

Спортивный директор Bora-Hansgrohe Рольф Альдаг тоже порадовался: «Последний этап завершился точно так, как мы хотели и надеялись. Мы верили, что такое возможно, и вдвойне приятно, что наша цель – победа в генеральной классификации – тоже достигнута. Александр великолепно проехал разделку, это заслуженная победа, и мы очень рады этому».

За победу помимо призовых гонщик получил часы, последнюю модель iPhone и огромный бокал пива.

• «Тур Романдии» проводят с 1947-го, гонка состоялась уже 75 раз. До Власова россияне выигрывали ее только дважды – Павел Тонков в 1997-м и Ильнур Закарин в 2015-м.

Вообще, список последних победителей «Тура Романдии» впечатляет: Брэдли Уиггинс, Кристофер Фрум, Найро Кинтана, Ричи Порт, Примож Роглич, Герейнт Томас. Теперь к ним добавился и Власов.

Александру 26 лет, он родился в Выборге, выступает на взрослом уровне с 2019-го. Для него – это первая победа в общем зачете многодневки на Мировом туре в карьере. Он уже выигрывал достойные гонки: юниорскую «Джиро д’Италия» в 2018-м, Giro dell’Emilia в 2020-м и Volta a la Comunitat Valenciana в феврале 2022-го – но все они не входили в программу Мирового тура.

Власов четыре раза выступал в Гранд-турах: в 2020-м не финишировал на «Джиро» и стал 11-м на «Вуэльте», а прошлом сезоне не смог закончить «Вуэльту» и приехал четвертым на «Джиро».

В этом году Александр, скорее всего, впервые попробует себя на «Тур де Франс». «Джиро», которая стартует через несколько дней, не входила в планы Власова – эту многодневку он, скорее всего, пропустит, сфокусировавшись на «Туре».

Вообще, сезон для Власова складывается прекрасно: четвертое место на «Туре ОАЭ», третье на «Туре страны Басков» и «Флеш Валонь», второе на «Гран-при Мигель Индурайн», а теперь вот первая победа в гонке Мирового тура в карьере.

Ждем прогресса на «Тур де Франс»?

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Fotoreporter Sirotti Stefa