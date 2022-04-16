Страшное падение Семененко на шоу Плющенко: сделал 4 попытки встать, в итоге рухнул на зрителей

Ледовое шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге вновь не избежало проблем.

Неделю назад в Туле была непонятная (и для кого-то неприятная) ситуация со странным патриотическим мероприятием перед шоу, а сейчас серьезно упал участник Олимпийских игр Евгений Семененко.

Женя вышел на лед в первой половине шоу – с номером под Adagio in G Minor Томасо Альбинони.

Буквально через 30 секунд прокат закончился – Евгения повело на четвертном прыжке, и он страшно свалился на лед, ударившись головой.

Семененко не смог встать сам – несколько раз пытался подняться, но падал обратно на лед (причем, похоже, опять ударился головой). Когда ему наконец удалось встать на ноги – его тут же отшатнуло в сторону, и он упал прямо на зрителей.

Вот видео – тот самый эпизод, снятый с трибуны. Если не уверены, то лучше не кликать.

К фигуристу сразу заспешили тренеры и врачи, в шоу объявили паузу. Со льда Семененко увезли на носилках в сопровождении Татьяны и Алексея Мишиных, а еще Светланы Соколовской.

«Евгений в сознании. Думаю, что все будет нормально. Его необходимо эвакуировать и оказать грамотную помощь», – объявила Яна Рудковская, которая на шоу Плющенко выступает в роли ведущей.

Позже шоу возобновили – на льду появился Михаил Коляда, но Рудковская попросила его не делать четверных. По ее словам, все дело в не самом удачном освещении.

Впрочем, еще одной причиной мог стать и размер площадки – здесь он не привычный, а здорово усеченный. Хотя вообще размер льда в Ледовом дворце Петербурга стандартный для фигурного катания (60x30), но для шоу его урезали, чтобы установить дополнительное освещение и прочую технику.

С качеством льда тоже проблемы – огромные лужи легко рассмотреть даже на фото с трибун.

«Состояние нормальное. Руки, ноги целы. Врачи передают, что он в сознании, уже общается. Его родители направляются в больницу. Врачи не исключают черепно-мозговую травму и сотрясение. Точно будет известно в конце шоу. Мы постоянно на связи с врачами. Спасибо, что волнуетесь», – добавила Рудковская позже.

Семененко должен был выйти на лед и во второй половине шоу с новым морозным номером под Frost в исполнении Tomorrow X Together. Но теперь главное – здоровье.