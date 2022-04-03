«У меня люди спрашивают: она что, в депутаты собралась?» Вяльбе сердится, что Степановой стало слишком много

Глава наших лыжных гонок Елена Вяльбе не приветствует, когда спортсмены застревают в соцсетях – она даже хотела отбирать у лыжников телефоны на важных турнирах.

Из-за этого от Вяльбе доставалось многим (обобщенно), а сейчас акцентированно прилетело 21-летней Веронике Степановой – не только за интенсивное ведение соцсетей, но и вообще, за тягу высказываться по любому поводу.

• Степанова, которая в Пекине-2022 стала самой молодой олимпийской чемпионкой в истории, очень заметна в соцсетях – регулярно пишет (даже во время турниров) и развивает свои страницы.

И на днях Вяльбе закипела на простом вопросе о звездной болезни в команде: «Некой звездной болезнью у нас болеет, наверное, только Вероника Степанова. У меня периодически возникает желание позвонить ей, сказать, что вместо того, чтобы на телевизоре своим лицом, так сказать, торговать, может, лучше начать тренироваться? Все на чемпионате России бегают, что ты там делаешь, в Москве-то?

Не могу понять, ты больна или ты не больна? Если больна, то тогда лечись, фиг ли ты там... А потом как-то сразу не наберу, а то начну орать на нее. А потом думаю – зачем? Она выбрала это. У меня просто люди спрашивают, она что, в депутаты собралась? Не знаю, что я могу ответить. Да, она девочка способная, но она не Наташа Непряева, это сто процентов. Она из кожи вон лезть не будет, чтобы пахать и тренироваться.

Пока ей все легко далось. Посмотрим, я насильно никого тащить не буду. Я, конечно, понимаю, откуда ноги растут. Если они решили таким образом славу снискать, ну пусть».

• Понятно, что именно разозлило Вяльбе – в Сыктывкаре только что завершился чемпионат России, где выступила вся сборная (кроме тех, у кого проблемы со здоровьем), а Степанова его пропустила по рекомендации врачей.

При этом 30 марта (в разгар ЧР) Вероника появилась в студии программы «Есть тема!» на телеканале «Матч ТВ» – в выпуске под названием «В душе не IBU» обсуждали отстранение российских биатлонистов. Степанова высказывалась в компании Валерия Газзаева, Дмитрия Васильева и других.

И это не первое ее появление на ТВ по сезону – едва вернувшись из Пекина, Степанова заглянула на шоу «Вечерний Ургант». Для Вяльбе, которая настороженно реагирует на подобные выходы, это снова переживания и вопросы.

• Причем шеф наших лыж давала понять – напрягает не только рвение Степановой, но временами и тональность:

«Она абсолютно не глупая. Не могу сказать, что она пигалица. Есть моменты, которые мне не очень приятны: когда она дает оценку поведения других спортсменов. Нужно говорить за себя. Если ты так легко рассуждаешь, наверное, не все еще понимаешь.

Я не приветствую такое большое количество нахождения в соцсетях. Понимаю и приветствую, что после Олимпиады нужно ходить на всякие передачи – мы и так достаточно закрыты. Но всему должна быть своя мера. Вероника пока ее не знает».

К слову, в этом сезоне Вероника чаще привлекала внимание из-за высказываний и постов в соцсетях, чем из-за результатов – она пробежала всего пять гонок на Кубке мира и две на Олимпиаде (плюс три на молодежном ЧМ). «Тур де Ски» пропущен из-за болезни, чемпионат России – по рекомендации врачей.

Что же такого наговорила Степанова в сезоне?

1) Про Владимира Путина: «Надеюсь, президент будет смотреть лыжные гонки. Мне было обидно, когда он сказал, что его любимый вид спорта – фигурное катание, прыжки с трамплина, хоккей. Почему там нет лыжных гонок? Меня это очень возмутило.

Я сделаю все возможное в эстафете, девочки тоже. Саша Большунов уже сейчас сделал. Наташа Непряева, все стараются, чтобы президент смотрел лыжи.

Моя основная работа заключается в том, чтобы доставлять людям положительные эмоции. Недавно прочитала где-то, что президент Путин во время переписи в разделе «род занятий» поставил галочку в графе «обслуживание населения». У нас с ним разные сферы, методы и ответственность, но цели близки».

2) Ответила журналисту норвежского телеканала NRK Яну Салтведту, который написал, что России не должно быть на Олимпиаде: «Мистер Салтведт, вы действительно не хотите видеть меня на Олимпиаде, не так ли? Извините, что приняла это на свой счет, но вы, кажется, хотите лишить меня права участвовать в Играх, потому что каким-то образом пришли к выводу, что это «нечестно»? Несправедливо по отношению к кому, могу я спросить?

Возможно, вам следует приехать и бежать здесь, в Чжанцзякоу, вместо меня. Конечно, это очень порадует зрителей NRK. Ой, простите – NRK, кажется, проиграл битву за право показывать Олимпиаду. Вы пытаетесь компенсировать это такими громкими заявлениями?»

3) Об успехах на Олимпиаде: «Ну что, haters (хейтеры), doubters (сомневающиеся), naysayers (скептики) и прочие диванные критики: теперь вам понятно, наконец, что побеждает система?! Система подготовки лыжников, которую создала Елена Валерьевна (Вяльбе), которую поддерживает государство и делом, и словом!?

В которой отдают силы, умения тысячи тренеров на местах, растя новых большуновых, устюговых, ступак, непряевых и да, степановых? Нам есть чем гордиться, мы должны гордиться сегодняшними успехами!

И да, я обещала «догнать и перегнать» всех ближе к Олимпиаде-2026. Извините, что получилось раньше».

4) Про подозрения в использовании мазей со фтором: «Комментатору шведской газеты Expressen Томасу Петтерссону чудится запрещенный (в Европе) фтор С8 на наших эстафетных лыжах в Пекине, он их просто чувствует на расстоянии – даже если их там нет.

Не хотите еще проверить, нет ли у меня в трусиках запрещенного моторчика, как у Карлсона, который живет на крыше? Обещаю вам, это куда более громкий заголовок для Expressen будет!».

5) Про хейтеров: «Мне, видимо, повезло: в реальной жизни мне не встречались люди, которые хейтят. Поэтому смотрю на таких в интернете – как в зоопарк с экзотическими животными хожу. Что заставляет анонимных персонажей день за днем упражняться в потоках грубости и желчи? Особенно когда ты никого сама не ругаешь, не обзываешь и ни на кого не нападаешь?

Кроме как на некоторых, в основном западных, журналистов, которые пишут откровенную чушь. Вроде Томаса Петерссона из шведской Expressen. Он, кстати, обертролль: ему дали трибуну, чтобы атаковать с нее всех подряд. Может, это он «в подъезде гадит» – в пабликах и в России ненависть разводит? Томас, перелогиньтесь немедленно!»

6) Об отстранении сборной от соревнований: «Я читала и перечитывала решение Совета FIS, лишившее меня (и моих товарищей по команде) права участия в международных отношениях. В нем говорится, что это делается «из-за обострившихся проблем с безопасностью, с которыми сталкиваются спортсмены и местные организаторы…».

Правильно ли я поняла, что FIS капитулировала перед угрозами в адрес российских спортсменов со стороны радикальных ненавистников или хулиганов? Так и будет отныне – любая угроза любым спортсменам приведет к отмене их участия?

Это разделение по национальности, шовинизм и предвзятость худшего рода, не так ли? А против меня, русской, это как-то вполне нормально?»

7) Об отстранении фигуристов: «Мысли относительно проходящего сейчас чемпионата мира по фигурному катанию: вы всерьез называете это чемпионатом мира? Без лучших – россиян (и китайцев)?

Всегда считала и считаю, что профессиональный спорт – это часть индустрии развлечений, и большинство мировой публики найдет себе другие шоу, чтобы смотреть на диване, поедая попкорн. Только без нашего участия как-то слабенько, нет? Пусть моя последняя гонка сезона на молодежном чемпионате мира в Норвегии напоминает о том, как «качественное шоу» должно выглядеть».

• Для Елены Вяльбе у Вероники тоже нашелся ответ, который вряд ли устроит президента ФЛГР: «Вступать в публичную полемику с руководством я, разумеется, не стану. Вины за собой не чувствую, но критику проанализирую и учту. А вообще, это отличный стимул доказывать правоту выбора на лыжне. Как говорил Иван Алексеевич Бунин, я не червонец, чтобы всем нравиться».

Похоже, у Вяльбе, которая никогда не стеснялась прицельно отчитывать сборников, появился новый любимчик в команде.

Использовано фото: globallookpress.com/Liu Chan/XinHua; instagram.com/stepanova_nika01; РИА Новости/Павел Бедняков