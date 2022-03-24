«Вздохнули с облегчением: на чемпионате мира нет русских». Наших не пустили на фигурный ЧМ – и иностранцы довольны

В Монпелье стартовал чемпионат мира по фигурному катанию-2022 – без многих лидеров вроде Чена и Ханю, но главное – без сборной России.

Мнения о турнире разделились – иностранцы считают, что чемпионат мира, где нет российских фигуристов, стал только лучше, а наши отказываются его смотреть.

Иностранцы радуются и наслаждаются турниром

Канадская журналистка Беверли Смит о женском турнире: «Мы не увидели тройных акселей, но до чего же это здоровое и разумное женское катание! По сравнению с драмой, которая была на Олимпиаде. Вздохнули с облегчением: на чемпионате мира нет русских спортсменов и судей. Люблю такое».

Олимпийская чемпионка Меган Дюамель о чемпионате мира без россиян: «Мне кажется, это так увлекательно! И все люди из мира фигурного катания, с которыми я разговаривала, со мной согласны».

А еще Дюамель отметила непрофессионализм комментаторов официального канала ISU: «Комментаторы сказали, что им грустно оттого, что русских нет на чемпионате мира… ISU, есть лучшие варианты!»

Американская журналистка, хорошо известная всем нам еще по Олимпиаде Кристин Бреннан: «Русских нет на турнире не из-за государственной системы допинга, а из-за ситуации на Украине. Мало кто будет по ним скучать. Их отсутствие только означает, что в женском турнире многие девушки получат шансы на медали, которых у них не было в прошлом месяце на Олимпиаде. Другими словами – турнир освежили».

Японская фигуристка Каори Сакамото, которая выиграла короткую программу (и наверняка выиграет ЧМ): «Поскольку российских фигуристок здесь нет, меня вдруг стали считать претенденткой на золотую медаль. Поначалу я не была в лучшей форме, и мне было трудно себя заставить, но за несколько дней моя мотивация поднялась.

Дело не в результате, просто это последний раз, когда я катаю эти две программы, поэтому хотела выложиться по полной. Это тема моего сезона. Я на 100% довольна».

В России считают чемпионат неполноценным

Хореограф Илья Авербух: «Это дилемма: лучше быть первым парнем на деревне или быть лучшим из лучших? По мне, чемпионат мира должен собирать лучших из лучших. Но внутри своей деревни, наверное, лучше быть первым парнем на ней.

Для меня люди, которые будут выигрывать этот чемпионат мира, не являются лучшими из лучших. Как минимум, в женском одиночном катании точно. Мир стал давно провокационным».

Тренер Татьяна Тарасова: «Хочу расстроить Беверли Смит – нас не будет только год. И мы вернемся с еще большими силами. Среди тех, кто катался, японка Сакамото была лучшая. Но у нас есть опыт Олимпийских игр, если бы наши девочки вышли на лед, у нее бы не было шансов на первое место.

Она все сделала чисто, но это прокат двадцатилетней давности, все элементы были сделаны, но не было элементов самой высшей сложности, а наши девочки стремятся, так еще и делают высшую сложность, развиваются в техническом совершенстве. Безусловно, они были бы везде первые».

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка: «Я уверена, что без наших фигуристов в мире очень сильно упадет интерес к нашему виду спорта. Еще уверена в том, что американцы, канадцы сейчас радостно хлопают в ладоши, удовлетворенно приговаривая, что наконец-то мы выжили сильных мира сего и теперь вновь постоим на пьедестале. Каждый побеждает, как может».

Тренер Инна Гончаренко: «Этот турнир точно потеряет в зрелищности. Он будет самым неинтересным, незрелищным и без интриг. Чемпионат мира – это же всегда какая-то интрига, соревнования чемпионов в упорной борьбе.

Сейчас все эти компоненты отсутствуют. Ни интереса, ни настроения от просмотра этого турнира нет».

Почетный президент ФФКР Валентин Писеев: «Когда лучшие фигуристы из России не выступают, то естественно, сам турнир теряет тот интерес, который был всегда, здесь двух мнений не должно быть. Тем более, в этом чемпионате мира не примут участие спортсмены из ведущих стран, уровень чемпионата мира будет средним.

Я посмотрю на прокаты, но особого интереса для меня турнир не представляет уже. Для меня интереснее смотреть кубок Первого канала, здесь будут выступать мастера высокого класса, а там середняки».

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Немного о том, что именно потерял чемпионат мира, на который не пустили наших фигуристов.

• В женском турнире нет действующей чемпионки мира и Олимпийских игр Щербаковой, вице-чемпионки Олимпиады Трусовой, а также рекордсменки мира и чемпионки Европы (Валиевой). Закономерно, что фаворит – Каори Сакамото, взявшая в Пекине бронзу. По сути, японка в этом сезоне – лучшая, если не считать Россию.

• В парном катании – гигантская просадка по уровню: без топ-5 Олимпиады-2022, а это три наши пары и два китайских дуэта. Ладно, у Китая свои (не вполне понятные) причины отказаться от старта командой, но лидеры сборной России точно планировали соревноваться.

В итоге Мишина и Галлямов не имеют шанса защитить титул, мультимедалисты ЧМ Тарасова и Морозов, а также чемпионы Европы Бойкова и Козловский вместо Монпелье приехали в Саранск на Кубок Первого канала.

• В танцах сложно конкурировать с Пападакис и Сизероном, которые наверняка завершат карьеру золотом на домашнем ЧМ. Но Синицина и Кацалапов – пока действующие обладатели титула – явно претендовали на медаль, шансы были и у Степановой с Букиным. Да и снова увидеть в плотной конкуренции, например, Диану Дэвис с Глебом Смолкиным было бы ценно.

• В мужском катании, объективно, Россия не метила на пьедестал (по крайней мере, до снятия Ханю и Чена). Но даже без медальных раскладов досадно, что дебют того же Марка Кондратюка, очаровавшего в Пекине, на ЧМ откладывается.

Фото: globallookpress.com/Kenjiro Matsuo/AFLO, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press; Gettyimages.ru/Kimberly White; РИА Новости/Григорий Сысоев