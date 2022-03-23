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Фигуристка, которая первой победила Загитову и последней отняла у России золото ЧМ. Не забыли Кейтлин Осмонд?

Пхенчхан-2018 Пхенчхан-2018
Алина Загитова Алина Загитова
сборная России сборная России
Джоанни Рошетт
Евгения Медведева Евгения Медведева
Габриэль Дэйлман
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Фигурное катание Фигурное катание

Женское катание России на пике, но сборная отстранена от чемпионата мира, который начинается в среду в Монпелье.

Один из главных стартов (ЧМ + Евро + Олимпийские игры) выиграет не россиянка – и это редчайшая ситуация в современной фигурке. С 2014-го наши девушки почти не упускали победы – не считаем особый случай в виде отмененного ЧМ-2020, и значит, реальное поражение на этом отрезке случилось лишь однажды: в 2018-м золото перехватила канадка Кейтлин Осмонд.

Евгения Медведева пропустила турнир в Милане, Алина Загитова – уже олимпийская чемпионка – рассыпалась в произвольной программе, а Осмонд после того проката больше никогда не соревновалась.

Кто она – последняя фигуристка, побеждавшая наших?

Ее старшую сестру считали более перспективной, а Кейтлин прозвали «Бэмби» из-за ног и падений

Кейтлин родилась в Мэристауне (провинция Ньюфаундленд и Лабрадор). Ее старшая сестра Наташа первой пошла в секцию фигурного катания, хотя с этим видом в крохотном городе (население чуть больше 5 тысяч) ощущалась проблема – единственный каток там работает только с октября по апрель. Но Наташа выглядела перспективно, так что семья Осмонд переехала в Монреаль – чтобы девочка могла полноценно тренироваться.

В то же время в фигурное катание захотела и Кейтлин. Она пошла на тренировку вместе со старшей сестрой, и тренеры сразу увидели большой талант. Хотя поначалу за Кейтлин закрепилось прозвище «Бэмби» – из-за длинных и тонких ног, а еще из-за постоянных падений.

В Монреале семья Осмонд прожила только три года, потом предстоял новый переезд – из-за работы родителей: все оказались в Эдмонтоне, и там же сестры и возобновили тренировки. Кейтлин начала работу под руководством Рави Валии – бронзового призера чемпионата Канады-1995.

По юниоркам почти без блеска – были локальные успехи (особенно на чемпионате Канады), но в н международном уровне – места в конце первой десятки. Что интересно, многие из фигуристок, тогда опережавших Кейтлин, впоследствии не добились серьезных результатов: к примеру, за Россию по тому же возрасту выступали Полина Шелепень и Николь Госвияни.

В 2010-м Осмонд смотрела Олимпиаду в Вакувере, где канадка Джоанни Рошетт взяла бронзу, и поняла: тоже хочется на Игры. Кстати, карьера сестры Наташи к тому моменту завершилась – она просто не нашла партнера и закончила.

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Проигрывала Туктамышевой и Сотниковой, но считалась надеждой Канады на Сочи-2014 (зря)

Уже в следующем году Осмонд попробовала себя на взрослом уровне – и сразу успешно: бронза на национальном чемпионате.

На юниорский ЧМ ее отправляли в статусе сильнейшей юниорки Канады, но турнир не удался: 10-е место и 40 баллов отставания от чемпионки – Юлии Липницкой (а Аделина Сотникова завоевала бронзу).

На чемпионате мира-2013 Осмонд финишировала 8-й, причем Сотникова и Елизавета Туктамышева оказались позади. В канадских СМИ результат 17-летней Кейтлин называли «лучшим дебютом канадской фигуристки с 1970-х» и добавляли, что теперь Осмонд – главная надежда страны на Сочи.

Олимпийский сезон начался для Кейтлин очень сложно, хотя к ее тренировкам подключили Фрэнка Кэролла – наставника Мишель Кван и Эвана Лайсачека. Фигуристка долго восстанавливалась после стрессового перелома левой лодыжки, и это едва не стоило ей Игр.

В Сочи-2014 Осмонд сначала выступила в командном турнире, который проводился впервые в истории. Она катала обе программы (хотя у Канады в запасе оставалась Габриэль Дейлман) и дважды заняла пятое место, заработав для страны 12 очков из 20 возможных. В итоге сборная завоевала серебро (уступив почти неуязвимой России), а Кейтлин получила первую серьезную награду.

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В личном турнире получилось отвратительно (особенно для главной надежды страны) – только 13-е место. Впрочем, Осмонд все равно оказалась лучшей канадской фигуристкой на турнире – Дейлман закончила еще ниже.

На чемпионате мира-2014 Кейтлин выступила примерно так же безлико – 11-я, хотя там не было ни Сотниковой, ни Ю-На Ким, взявших в Сочи золото и серебро.

«Выглядит так, будто она впервые встала на коньки». Травма, две операции и пластина в ноге

В сентябре 2014-го Осмонд сломала ногу – новый сезон для нее закончился, не успев толком и начаться. Последовали две операции – сначала в ногу вставили металлическую пластину и семь шурупов, а затем, когда кость срослась, все вынули.

Тогда, в 18 лет Кейтлин всерьез задумалась о завершении карьеры, ведь после такой травмы полное восстановление под вопросом. Удержали мечты о личной олимпийской медали и о тройном риттбергере – в этом решении ее подстегнули родители и тренер Рави Валия. Но когда Кейтлин впервые после травмы вышла на каток, то долго не могла отпустить бортик.

«Выглядело так, будто она впервые в жизни встала на коньки», – вспоминал ее отец Джефф.

Возвращение выходило трудным: на Гран-при Канады Осмонд завалила все, что только можно было, и заняла 11-е место из 12-ти. Дальше пошел прогресс, но все равно Кейтлин сильно расстраивалась – понимая, что выступает гораздо ниже возможностей. Пришлось обратиться к спортивному психологу.

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«Я чувствовала, что просто забыла, каково это – выступать на соревнованиях. Тогда я поняла, что катаюсь не для себя. Я катаюсь потому, что боюсь сказать тренеру о желании уйти из спорта. После работы с психологом я вновь стала получать удовольствие от соревнований. От самого спорта».

На ЧМ-2017 проиграла только Медведевой, а в Пхенчхане-2018 – лучшая после Жени и Алины

В следующем сезоне Осмонд дважды взяла серебро на этапах Гран-при (уступила только Евгении Медведевой и Елене Радионовой) и отобралась в финал, где до подиума не дотянулась. Но на чемпионате мира-2017 в Хельсинки выдала максимум – и его хватило до серебряной медали, так Осмонд повторила результат своего кумира Джоанни Рошетт из 2009-го. До чемпионки Евгении Медведевой было далеко (15 баллов), но Кейтлин, пожалуй, после всех неприятностей тогда и о серебре не мечтала.

«На церемонии награждения я гордилась не столько медалью, сколько тем фактом, что наконец-то откатала так, как я хотела. Это было невероятно», – признавалась она.

Следующей целью стала Олимпиада-2018 в Пхенчхане – и Осмонд амбициозно метила на пьедестал.

Пхенчхан-2018 начался с командного турнира. В короткой программе Осмонд закончила третьей, а в произвольной ее сменила Дейлман. На этот раз канадцы превзошли россиян, которых подкосил Михаил Коляда, и завоевали золото. 

Говорят, Россия в 2018-м проиграла командный турнир Олимпиады из-за Коляды. Но это не совсем так: шансы на золото были призрачными

В личном турнире Кейтлин установила собственные рекорды в обеих программах. До Загитовой и Медведевой не достала (те соревновались лишь друг с другом), но бронзу забрала с солидным преимуществом над Сатоко Мияхарой.

Победа на чемпионате мира – первое золото для Канады за 45 лет (Загитова и Костнер пропустили к золоту)

Все цели достигнуты, но Осмонд все равно отправилась на послеолимпийский чемпионат мира-2018 в Милане – во многом для того, чтобы доказать: ее суперпрокат в Пхенчхане не был случайностью. На первой же тренировке Кейтлин повредила лодыжку, но все же вышла на лед.

С короткой программой не сложилось – Осмонд сорвала двойной аксель и откатилась на 4-е место, уступая Каролине Костнер и Алине Загитовой в районе 8 баллов. На произвольную собралась и выдала лучшее выступление в карьере. Казалось, этого хватит в лучшем случае до бронзы, но случилось невероятное – Костнер и Загитова завалили прокаты.

Прежде всего шокировала, конечно, Алина, которую считали явным фаворитом: до чемпионата мира она выиграла все старты на взрослом уровне – «челленджер», два этапа Гран-при, а затем и финал, чемпионат России, Евро, Олимпиаду...

Загитова, как и на Олимпиаде, перенесла все прыжки во вторую часть программы. Пролетело всего 4 года, но сейчас это выглядит прокатом из другой эпохи: ни одной попытки ультра-си, первые 2 минуты программы – вообще без прыжков из-за специфики правил... Ну а потом: падение с тройного лутца, неудачные каскады двойной аксель-тройной тулуп (падение со второго прыжка), тройной лутц-тройной риттбергер (снова падение со второго элемента).

Костнер, закрывавшая турнир, тоже не выдержала давления. А Кейтлин, откатавшая раньше обеих, смотрела на лед и не понимала, что происходит: сначала она даже на медаль не рассчитывала, а тут конкурентки исчезали сами по себе!

«Не надейся», – шепнул ей тренер Рави Валия, когда начала падать Загитова. Он не хотел, чтобы его ученица радовалась раньше времени, да и сам не особо верил в успех. Но когда показали баллы Алины, а потом и Костнер, Осмонд поняла: золото достается ей – а Алина и Каролина вообще уедут из Милана без медалей.

Загитова тогда не комментировала провальный прокат – только в 2021-м призналась, что даже не поинтересовалась занятым местом: «Сразу после Олимпиады случился чемпионат мира, который я с треском провалила. Кажется, я была пятой. Но узнала я об этом только через год. Я специально не смотрела результаты: если я мимо пьедестала, зачем мне знать, какое место я заняла? Эмоционально это меня сильно подкосило».

Когда в России сокрушались из-за проката Загитовой, в Канаде ликовали. Эта золотая медаль – историческая для Канады: в последний раз их фигуристка побеждала на ЧМ в 1973-м.

Тройной флип-тройной тулуп, двойной аксель-тройной тулуп, тройной лутц, тройной риттбергер, тройной флип, тройной сальхов-двойной тулуп-двойной риттбергер и двойной аксель – вот контент чемпионки мира-2018. Горькая ирония, но 4 года спустя расклад перед ЧМ такой, что теоретически с этим набором в Монпелье тоже можно забраться высоко (впрочем, наверняка не к медалям).

«Выиграть чемпионат мира – это не то, что я от себя ожидала. Загитова и Костнер – очень сильные фигуристки, очень стабильные. К сожалению, у них не все получилось. Но все равно – на них всего невероятно интересно смотреть.

Возможно, это было самым трудным из того, что я делала в жизни. После Олимпиады я была опустошена: физически, морально. Я даже представить не могла, что у меня получится собраться на чемпионат мира.

В первый тренировочный день после Пхенчхана я заплакала. Я так устала, не могла надеть коньки. После произвольной на чемпионате мира я почувствовала облегчение. Потому что во время проката у меня даже мозг отключился – я достигла точки истощения сил. Когда я увидела результаты, то закрыла лицо руками. А все вокруг аплодировали. Я же просто не понимала, что происходит».

На награждении Кейтлин споткнулась о ковер и упала, не сдержав хохот: «Я вспомнила свое прозвище «Бэмби». Я была бы не я, если бы не выкинула что-то подобное после победы».

Ну а в Канаде были уверены, что эта победа Осмонд – еще и победа женского катания.

Вот что говорил трехкратный олимпийский чемпион Скотт Моир: «Не хочу, чтобы в нашем спорте возникали проблемы с анорексией и образом тела. Это то, что я хотел бы поменять. Поменять отношение людей к этому. Я так горд, что именно Кейтлин Осмонд лучшая в мире – сильная, уверенная в себе и по-настоящему атлетичная. Это превосходный пример, на который могут опираться все девочки в нашей стране».

Осмонд оказалась не готова к прогрессу (наши уже запрыгали четверные) и завершила карьеру

В том «сезоне мечты», как называла его сама Кейтлин, она и правда была лучшей в мире по титулам – золото и бронза Олимпиады, плюс золото ЧМ. Бонусом – лидерство в рейтинге ISU.

На следующий сезон потребовалась пауза – Осмонд сомневалась, хочет ли пройти этот путь снова. Как раз тогда в женском катании началась прыжковая революция: с тех пор тройные аксели и квады – по сути, единственный ключ к успеху.

Кейтлин признавалась, что к такому прогрессу не готова: «Это немного пугает. Я знала, что все к этому придет, но не ожидала, что так быстро. Когда я возвращалась после Сочи-2014, потребовался почти год на то, чтобы набраться уверенности и соревноваться с сильнейшими. Но тогда даже тройной аксель никто не прыгал».

А в мае 2019-го Кейтлин все-таки завершила карьеру – в 23 года: «Сейчас это уже официально. Я больше не буду выступать. Конечно, я заранее знала, что уйду, но когда сегодня прочитала официальное заявление Федерации фигурного катания Канады об этом, то подумала, что это звучит нереально. Я с нетерпением жду того, что будет со мной. И очень хочу поделиться планами!»

Позже она поступила в Колледж Сентенниал на факультет журналистики, а также начала тренерскую карьеру в Ричмонд-Хилл. Порой Осмонд возвращается на лед, но только для участия в шоу.

А летом 2021-го она прошла практику в зоопарке Эдмонтона. В честь Кейтлин назвали каток в ее родном городке Мэристаун, а также одну из улиц – теперь она там героиня, с почетными ключами от города.

До Трусовой 15 лет не прыгали четверные. Она возглавила революцию и теперь делает 5 (!) в одной программе

Фото: East News/AP Photo/Luca Bruno; bevsmithwrites.wordpress.com/; Gettyimages.ru/Jamie Squire, Dave Reginek, Darren Cummings/Pool; globallookpress.com/Christopher Levy/ZUMAPRESS.com, Yohei Osada/AFLO; instagram.com/kaetkiss

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