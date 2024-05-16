10 главных ждунов первой победы «Ф-1»: почти у всех 100+ гонок, три чемпиона мира и пилоты-мемы

От редакции: Привет! Вы в блоге «На максимальной скорости» – здесь переводят и рассказывают разные ностальгические и актуальные истории о «Формуле-1». Такое заслуживает плюса, подписки и комментария!

Сегодня вашему вниманию представлен перевод подборки Анны Фрэнсис о самых долгожданных победах гонщиков «Формулы-1». Оригинал можно прочесть тут .

10. Мика Хаккинен – 96 гонок. Первая победа на Гран-при Европы-1997

Может показаться удивительным, что в этом списке есть имя двукратного чемпиона мира, но Хаккинен впервые победил лишь за год до того, как он завоевал свой первый титул. После дебюта в «Формуле-1» в составе «Лотуса» в 1991 году финн перешел в «Макларен» в 1993-м и к 1997-му был нацелен одержать победу.

На девятом этапе сезона Хаккинен, казалось, был на пути к своей первой победе на Гран-при Великобритании, но все было потеряно из-за отказа двигателя на 52-м круге.

Его ожидание продолжалось до заключительной гонки сезона в Хересе. Эта гонка более известна столкновением между Жаком Вильневым и Михаэлем Шумахером, но она также стала местом дебютной победы Хаккинена – он сделал это в своем 96-м старте на Гран-при.

=8. Ландо Норрис – 110 гонок. Первая победа на Гран-при Майами-2024

Норриса считали перспективным гонщиком с момента его прихода в «Макларен» в 2019 году. Уверенность молодого гонщика росла по мере развития его карьеры, и после того, как он впервые попал на подиум в 2020 году, в 2021-м он смог побывать там несколько раз.

Именно в том году он был очень близок к своей первой победе на Гран-при России. Однако во время резкого усиления дождя на последних кругах Норрис рискнул остаться на трассе на сликах, и этот шаг не оправдал себя. В конце концов ему пришлось заехать в боксы за промежуточной резиной, и он закончил гонку на седьмом месте.

Спустя почти три года на Гран-при Майами-2024 у Норриса снова появился шанс: ему немного повезло с временем выезда машины безопасности в середине гонки, так он смог выйти в лидеры. После этого он показал прекрасный темп и уверенно одержал первую победу в «Формуле-1».

=8. Джанкарло Физикелла – 110 гонок. Первая победа на Гран-при Бразилии-2003

У Джанкарло Физикеллы была долгая и насыщенная карьера в «Формуле-1», начиная с его дебюта в «Миранди» в 1996 году и заканчивая периодом в «Феррари» в 2009-м, когда он заменял травмированного Фелипе Массу.

Итальянский гонщик одержал в общей сложности три победы, две из которых пришлись на его время в команде «Рено», выигравшей чемпионат в 2005 и 2006 годах. Однако его первая и, возможно, самая запоминающаяся победа случилась на Гран-при Бразилии 2003 года с «Джордан», которая была одержана при необычных обстоятельствах.

Во время проливного дождя Физикелла обогнал «Макларен» Кими Райкконена и вышел вперед на 54-м круге, незадолго до того, как гонка была остановлена красным флагом. Первоначально победителем был объявлен Райкконен, а результат был основан на классификации за два круга до остановки. Однако несколько дней спустя была обнаружена ошибка хронометража, и Физикелла был в итоге объявлен победителем.

7. Нико Росберг – 111 гонок. Первая победа на Гран-при Китая-2012

Росберг пошел по стопам своего отца, чемпиона мира Кеке Росберга, присоединившись к команде «Уильямс» в 2006 году – той же команде, за которую выступал Росберг-старший, когда завоевал свой единственный титул в 1982 году.

Нико не добился такого же успеха за четыре сезона в команде из Гроува. Хотя он впервые поднялся на подиум в 2008 году, победа пришла к нему только после его 111-го старта на Гран-при Китая 2012 года.

После квалификации и завоевания поул-позиции немец уверенно провел гонку и смог добыть свою первую победу в «Формуле-1», которая также стала дебютной победой «Мерседеса» с момента их возвращения в спорт в качестве заводской команды в 2010 году.

6. Дженсон Баттон – 113 гонок. Первая победа на Гран-при Венгрии-2006

В 2000 году Баттон дебютировал в «Формуле-1» за команду «Уильямс», а в 2001-м он перешел в «Бенеттон», но год оказался непростым и британец оказался лишь на 17-м месте в личном зачете. Все, казалось, стало лучше после перехода в «Хонду» в 2003-м: через год он занял третье место в чемпионате с 10 подиумами. Но нужны были победы.

Дженсону пришлось ждать своего 113-го старта, который случился на Гран-при Венгрии 2006 года. Баттон стартовал с 14-го места из-за штрафа. Гонка проходила в дождь, но Дженсон справился с непростыми условиями и одержал впечатляющую дебютную победу.

5. Ярно Трулли – 117 гонок. Первая победа на Гран-при Монако-2004

Ярно Трулли во многом известен по так называемому «паровозику Трулли», когда из-за его обороны на трассе за ним образовывалась вереница машин. Но не надо забывать, что он также был победителем Гран-при, а его единственная победа была одержана на улицах княжества Монако.

В 2004 году в Монте-Карло итальянец проводил свою 117-ю гонку с момента его дебюта за команду «Миранди». До того уик-энда Ярно трижды поднимался на подиум, он показывал хорошую скорость на первых этапах сезона 2004 года.

В Монако Трулли завоевал свою первую поул-позицию, а затем и выиграл гонку. Та победа так и осталась единственной в его карьере.

4. Рубенс Баррикелло – 124 гонки. Первая победа на Гран-при Германии-2000

Несмотря на все достижения в «Формуле-1», скорее всего, самым эмоциональным моментом в долгой и насыщенной карьере бразильца была дебютная победа на Гран-при Германии 2000 года. Рубенсу пришлось долго ждать этого момента, ведь его дебют состоялся еще в 1993 году вместе с командой «Джордан».

После нескольких подиумов Баррикелло постоянно сражался за золото за рулем «Феррари». Заняв три вторых места на первых этапах сезона 2000 года, казалось, победа была близка.

В Хоккенхайме бразилец квалифицировался лишь 18-м, но в конце гонки он решил остаться на сликах, хотя начался дождь, и смог одержать победу. Он стал первым бразильским гонщиком, выигравшим Гран-при после Айртона Сенны в 1993 году.

3. Марк Уэббер – 130 гонок. Первая победа на Гран-при Германии-2009

Дебют Уэббера в 2001 году в составе «Минарди» стал чем-то вроде старта мечты – он сразу набрал очки перед своей родной публикой в Австралии.

Но потом пришлось воспитывать в себе терпение. В составе «Уильямс» он завоевал первый подиум в 2005 году, а затем еще один в своем дебютном сезоне с «Ред Булл» в 2007-м. Но побед не было до 2009 года, когда команда из Милтон-Кейнса стала наконец грозной силой.

Его партнер по команде Себастьян Феттель одержал победу на Гран-при Великобритании, а Уэббер доминировал на следующем этапе в Германии. Завоевав свою дебютную поул-позицию, Марк смог уверенно провести гонку и одержать свою первую победу.

2. Карлос Сайнс – 150 гонок. Первая победа на Гран-при Великобритании 2022

Дебют Сайнса, пришедшего в «Формулу-1» в 2015 году в «Торо Россо», был не таким ярким, как у Макса Ферстаппена. Тем не менее, испанец впечатлил многих своим пилотажем и уверенными выступлениями в составе «Рено» и «Макларен» в последующие годы.

После своего дебюта в «Феррари» в 2021 году Сайнс начал регулярно попадать на подиумы. Но только на Гран-при Великобритании в 2022-м, в своей 150-й гонке, испанец одержал долгожданную победу.

Сайнс опередил бывшего партнера по команде Ферстаппена и завоевал свою первую поул-позицию. Несмотря на то, что голландец обогнал его в начале гонки, Карлос смог вернуть лидерство и сохранить хладнокровие. Это была очень важная победа для Сайнса.

1. Серхио Перес – 190 гонок. Первая победа на Гран-при Сахира 2020

Ни один гонщик в истории не ждал своей дебютной победы так долго, как Серхио Перес, чья дебютная виктория пришлась на его 190-й старт в «Формуле-1».

После своего дебюта на Гран-при Австралии-2011 за команду «Заубер», Перес в следующем году трижды поднимался на подиум. В 2013-м он перешел в «Макларен», однако его пребывание в команде оказалось недолгим. Через год Перес присоединился к «Форс-Индии» и вот там уже задержался.

Во время гонки в Сахире все шансы победить были у Джорджа Расселла, однако прокол вынудил британца заехать на пит-стоп, что помогло Пересу. Серхио прорвался с последнего места и пересек финишную черту первым!

Страницы блога в соцсетях: X , телеграм-канал .

Фото: Gettyimages.ru /Peter Fox, Clive Mason, Lars Baron/Bongarts, Paul Gilham, Mark Thompson, Chris Graythen.