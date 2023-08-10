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В новом тексте о своей работе рассказал постоянный стартер «Формулы-1» Кристиан Брилл – включая подробное описание своего рабочего места!

1. Вы видите сигнальную панель с оборудованием, которую мы используем для стартовой процедуры «Формулы-1», «Формулы-2», «Формулы-3» и других гонок поддержки. С левой стороны вы видите коробочку – они выглядят как реальные сигналы светофоров, которыми мы оперируем: на стартовом поле, на въезде и выезде с пит-лейн.

2. Через внутреннюю связь мы общаемся с дирекцией гонки, медицинской машиной и машиной безопасности. Если надо, мы говорим с ними, но, как правило, только слушаем. В изменяющихся условиях важно слышать, что говорит Бернд Майландер. Если он говорит, что «на трассе все еще много воды и есть аквапланирование», то мы понимаем, что еще минимум 10 минут до старта или рестарта. У нас есть отдельный аудиоканал с поставщиком LED-сигналов на случай, если случится проблема, и еще есть собственный канал, где я общаюсь с моей помощницей Ребеккой.

3. Большой экран в основном используется, чтобы видеть данные GPS, что полезно во время прогревочного круга для понимания, нет ли ни у кого проблем. У нас есть еще окно, в которое можно высовываться во время формирования стартовой решетки. В этот момент мы хотим видеть так называемую «зеленую волну». Когда гонщик прибывает на стартовую позицию, маршал напротив зажигает зеленый свет, и системе передаются сигналы с панелей рядом со стартовыми местами, и тогда мы понимаем, что все в порядке. Когда все индикаторы напротив стартовых мест зеленые, можно давать старт.

4. Это главная панель управления. Сейчас видно сообщение «Ожидание соединения с контроллером», что означает, что все управляется дирекцией гонки, у них есть такая же панель. У меня есть ключ, который дает мне доступ к панели, так что, когда я здесь, я его вставляю (тут есть отверстие под него) и управление переключается на меня. Управление всегда в руках либо у меня, либо у дирекции гонки, так что помешать друг другу мы не можем. Обычно управление панелью в моих руках начинается с подготовительных процедур к старту и продолжается как минимум до конца первого круга, потому что в это время дирекция гонки и так занята. Мы слушаем переговоры, и, когда все становится чуть спокойнее, я вынимаю ключ и говорю им, что теперь они управляют системой.

Эта система довольно старая, скоро мы будем ее менять. Она была построена с прицелом на множество сценариев, но некоторые кнопки я вообще никогда не трогал. Здорово, что они есть, но новая система будет чуть иной.

Кнопки слева отвечают за светофор на выезде с пит-лейн. Если кто-то стартует с пит-лейн, мы дожидаемся, когда все машины проедут (в этом помогает экран с данными GPS), и затем даем зеленый сигнал. Так же здесь есть кнопка «предупреждения», которая включает синий сигнал. Справа расположен переключатель для разных случаев. Мы запрограммировали на него настройки для всех типов сессий: от тренировок до гонок любых серий.

Для «Формулы-1» у нас есть так называемый «50-минутный формат», так как пит-лейн открывается за 50 минут до старта прогревочного круга. Система сама знает, что делать в это время. На экране всплывают сообщения, дающие инструкции. Когда все процедуры выполнены, система позволит дать старт прогревочному кругу.

Кнопка «Отмена старта» позволяет, как ясно из названия, отменить старт, если есть повод для этого. Если я вижу на мониторе или своими глазами в окно какую-то проблему (например, одна из панелей напротив стартового места горит желтым), я пользуюсь этой опцией.

Некоторые кнопки тут закрыты, чтобы избежать проблем, потому что, если нажать их в неправильный момент, возникнут трудности. «Отмена», например, дает красный флаг. Я контролирую старт, и иногда мне приходится останавливать заезд этой кнопкой, но только если дирекция гонки дает мне такую команду. Например, так было после последнего рестарта в Мельбурне.

Еще есть кнопка машины безопасности. Сам я не использую ее, чтобы выпустить машину безопасности, но иногда все же эта кнопка полезна. Например, во время старта за машиной безопасности или когда она проводит последний круг на трассе. Я должен нажать эту кнопку, чтобы дать знать системе, что машина безопасности покидает трассу.

5. Наконец, монитор слева используется для получения информации с тайминга и камер. Две кнопки тут позволяют переключаться между разными каналами.

А еще Кристиан Брилл с Ребеккой показывали весь процесс в видео для ФИА:

«После того, как машины уезжают на прогревочный круг, я передаю гоночной дирекции, что решетка чистая.

Когда мы видим все желтые флаги, я один раз нажимаю стартовую кнопку – начинается отсчет. Когда зажигается 5 огней – дальше мне решать, когда мне их гасить.

У меня нет глаз на затылке, потому со мной обычно моя помощница Ребекка. Если она что-то видит – то тыкает меня локтем. Но сказать по рации о проблеме тоже может.

Многие люди думаю, что процесс полностью автоматический, но в нем есть человеческий фактор. Мне нужно выбирать момент нажатия кнопки во второй раз и быть на месте, чтобы прервать старт в случае необходимости».

Это перевод статьи Олега Карпова из журнала GP Racing UK за июль 2023.

Фото: Andrew Ferraro; Gettyimages.ru/Mark Thompson / Staff

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