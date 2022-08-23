В чем работа шефа команды «Ф-1» на Гран-при? Отбивать вопросы прессы во время гонки, разбираться в новинках, успокаивать пилотов

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Вы когда-нибудь задумывались, чем на самом деле занимается руководитель команды в дни Гран-при? Мы понаблюдали за главой «Астон Мартин» Майком Краком, чтобы узнать об этом побольше…

Прогулка по трассе

Не все руководители команд (РК) участвуют в прогулке по трассе в четверг, но это хорошее упражнение и возможность пообщаться с членами команды. РК ответственен за результаты команды, и на базе он бесконечно участвует во встречах с главами отделов. Здесь же, на трассе, все это должно воплотиться в конкретные действия, а такая прогулка позволяет увидеть какие-то нюансы, незаметные на экране. У Крака есть инженерный опыт, так что ему нравится быть в курсе технических вопросов, а прогулка по трассе позволяет в неформальной обстановке узнать об этом побольше. Ну и немного пройтись после дня за рабочим столом или на командном мостике тоже полезно и приятно…

Взять удар на себя

Другой аспект работы руководителя команды на трассе весьма далек от обязанностей на базе. РК является лицом команды, говорит от ее лица, защищает в СМИ – все это позволяет остальным членам команды сосредоточиться на их работе и готовить машины к заездам, а не отвлекаться на интервью и лишнее внимание. Даже до появления шоу Netflix, резко увеличившего количество камер в паддоке, внимание к командам было немаленьким – ведь в процессе освещения событий уик-энда принимает участие большое количество телекомпаний. В свою очередь ФИА тоже организовывает свои пресс-конференции, в субботу в одной из них участвуют как раз руководители команд. Но иногда приглашают главных инженеров для разнообразия. От «Астон Мартин» чаще всего в них участвует Крак, но в списке ФИА есть так же технический директор Энди Грин и директор по развитию Том МакКалоу.

В Венгрии в начале уик-энда скорый уход из «Ф-1» Себастьяна Феттеля доминировал в СМИ, так что Майк был первым, кого обо всем спрашивали. В том числе о его личном отношении к произошедшему и о замене для немца. И то, и другое было непростым заданием, ведь Крак работал инженером в «БМВ» во время первых тестов Феттеля в команде, а в тот момент за кулисами вел переговоры с Фернандо Алонсо. Крак ответил дипломатично: «В этот уик-энд мы должны сосредоточиться на том, что Себастьян выступает за нас, и не будем называть никаких имен. Об остальном позаботимся с понедельника…»

После пресс-конференции ФИА руководители команд отправляются к прессе отвечать на их вопросы. Как вы можете себе представить, вопросы дублируются, но важно оставаться спокойным и улыбаться. Еще помогает то, что Майк полиглот: он может говорить на родном люксембургском (диалект немецкого и да, вы не поверите, есть журналист от Люксембурга), немецком, французском и английском. Еще он говорит на итальянском, но «недостаточно хорошо, чтобы давать интервью». Как он сам сказал: «Возможно, мне еще надо начать учить испанский!»

Управление командой

Главная задача руководителя команды во время уик-энда – сделать так, чтобы потенциал машины был максимально реализован в гонке. Для этого важно внимание к деталям и способность делегировать. Это как быть капитаном команды, делая так, чтобы каждый ее участник выдавал максимум, но без микроменеджмента.

За закрытыми дверями руководитель команды участвует во всех брифингах и наблюдает за симуляцией гонки и разработкой стратегии. Если на этап привозят обновления, руководитель команды должен понять, насколько хорошо они работают и соответствует ли прогресс симуляциям на базе команды. Ну и рассказать журналистам обо всем тоже придется.

За несколько минут до старта гонки, когда машину привозят на стартовую решетку, руководитель команды должен убедиться, что все хорошо и что подготовка идет своим чередом. Крак дает возможность механикам работать, а сам общается с Томом МакКалоу и Брэдли Джойсом, главой инженерного отдела. И не всегда приходится просто наблюдать, иногда нужно принимать сложные решения: например, в Майами топливо у команды оказалось слишком низкой температуры (оно должно быть в пределах 10 градусов от средней температуры, установленной ФИА), и обеим машинами пришлось стартовать с пит-лейн.

На пит-уолл

Большинство руководителей команды занимают место на пит-уолл (но не Тото Вольфф – в «Мерседесе» его остров обычно находится в гараже). Когда машины на трассе, команды взаимодействуют с гонщиками через их инженеров, чтобы не отвлекать других от их функций. Руководитель команды обычно наблюдает и слушает, чтобы убедиться, что все идет по плану. Поэтому некоторые комментаторы, например, имеют связь по радио непосредственно с ними во время гонки, а не с инженерами или стратегами. Если что-то идет не так, то руководитель команды должен понять, что пошло не так, чтобы не допустить повторения.

РК может общаться с инженерами по радио, и часто поздравляет или успокаивает гонщиков после финиша. Некоторым гонщикам приятно и важно, когда босс напрямую контактирует с ними, они могут попросить об этом и во время гонки. Правда, обычно РК общается с гонщиками во время заезда, чтобы повторно отдать игнорируемый приказ или если просто нужно вмешательство «сверху». Приказы требуют деликатности, особенно если они возникают из-за стратегии: во Франции Себастьян Феттель и Ланс Стролл почти столкнулись в последнем повороте, а в Венгрии канадец должен был уступить 10-е место немцу, потому что его более мягкие шины работали не так хорошо, как средний состав Феттеля.

Современные руководители команд – наемные рабочие, а не владельцы, и у них тоже есть начальство: для Крака это хозяин команды Лоуренс Стролл, который любит вникать в дела и следить за происходящим со своего места в гараже. Руководитель компании «Астон Мартин» Мартин Уитмарш редко посещает гонки.

Это перевод статьи Роберта Холмса из журнала GP Racing UK за сентябрь 2022.

Фото: MotorsportImages

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Фото: globallookpress.com/Hoch Zwei/Keystone Press Agency, HOCH ZWEI, Panoramic/Keystone Press Agency, Antonin Vincent / Dppi