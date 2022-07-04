Главные проблемы середняка «Ф-1»: опытные инженеры не хотят в Италию, закупать детали дороже, чем делать самим

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Франц Тост открывает перед нами дверь в просторный коридор. Здесь немного прохладнее, чем во всем остальном здании, а также атмосферное давление тут ниже. Пока не закроется главная дверь, невозможно открыть другие. В комнатах за ними работают над композитными материалами, которым нужна низкая температура. За стеклянными стенами видны работающие люди в белых халатах. Создается впечатление, что это фабрика по производству лекарств, а не база команды «Формулы-1».

Вокруг очень чисто и аккуратно, но как будто все равно не соответствует стандартам Франца Тоста – он убирает подальше пакеты, бумагу и другие вещи от наших глаз. Порядок – главный приоритет здесь. И это касается всех: от офисов до цехов. Не будет преувеличением сказать, что это здание, да и вся фабрика в Виа делла Боариа в Фаэнце – его детище: «Когда я появился тут в первый раз, было очевидно, что команда не в лучшей своей форме. База была старой. Было видно, что команде не хватало финансирования много лет».

Место, принадлежавшее «Минарди», которую в 2005-м выкупили «Ред Булл», находится всего в паре сотен метров отсюда. Бывшие здания теперь являются местом служб пиара, маркетинга и покраски. Именно последний цех наибольшим образом занят в производственном процессе. В здании две основные лестницы. Одна из них неофициально называется «лестница Феттеля». На стенах фото из Монцы-2008, где юный Себ завоевал поул и одержал победу на Гран-при Италии. А на втором этаже можно увидеть модель STR3 для продувки в аэродинамической трубе.

Тост рассказывает: «Все это здесь с 2012-го, все посвящено победе в Монце. Мы собрали множество фото с Себастьяном с того уик-энда и повесили их тут, чтобы это мотивировало сотрудников, чтобы они видели воспоминания о том замечательном моменте».

Тогда команда была другой, еще не было новых зданий в Фаэнце, в «Торо Россо» использовали машины «Ред Булл» и только адаптировали двигатель к шасси. Тост: «Это была машина Эдриана Ньюи с фантастическим двигателем «Рено» и великолепным Себастьяном за рулем. Но я должен сказать, что команда проделала прекрасную работу. Джорджио Асканелли занимался той машиной, он был нашим техническим директором, и мы были конкурентоспособными. Да, шел дождь, но наша машина была быстра, Феттель был прекрасен, как и команда».

Когда Феттель выиграл в Монце, команда все еще пользовалась инфраструктурой «Минарди». Они использовали клиентские шасси, так что имеющихся мощностей хватало. Тост: «Тогда философия была другой нежели сейчас. Когда Дитрих Матешиц купил команду, он сказал, что мы будем плотно сотрудничать с Red Bull Technologies, и будем учить юных гонщиков. Это прекрасно работало до Монцы, а после этого наши соперники приуныли, как обычно и бывает в «Формуле-1».

И дальше раз за разом правила менялись, и в результате нам надо было или строить свои машины, или целиком покупать чужие. Нам пришлось много инвестировать в новую базу команды, и, к счастью, мы все это построили, потому что теперь нам это нужно».

Когда «Формула-1» «прикрыла» модель работы «Торо Россо», началась постройка сооружений в Фаэнце. Сейчас этой базе уже больше 10 лет, и команда уже далеко не самая маленькая в «Ф-1». В «Альфа Таури» на постоянной основе работает около 400 человек, зимой число возрастает до 500, когда готовят машину к новому сезону. Со времен «Минарди» в команде осталось примерно 20 человек.

Мы перемещаемся в конструкторский офис, здесь примерно 60 рабочих мест: «Здесь несколько групп людей: ближе к нам те, кто работает с вычислительной гидродинамикой; дальше отдел производительности машины, те, кто работают с обвесом и днищем. Затем группы, отвечающие соответственно за монокок, коробку передач, гидравлику, инструменты».

На одной из стен есть монитор, на котором показывают прямую трансляцию из базы в Бичестере в Великобритании – там находится аэродинамическая труба. Франц Тост: «Мы всегда видим их, они всегда видят нас».

Все новые площади позволяют команде быть независимыми от «Ред Булл». Некоторые элементы, такие как трансмиссия и задняя подвеска, «Альфа Таури» получает из Милтон-Кейнса, но, если понадобится, их смогут произвести и в Фаэнце. Франц подтверждает: «Это не проблема, мы уже делали это в прошлом. Когда у нас были разные поставщики двигателей, мы делали коробку передач сами. Это возможно, но мы потратим много денег сейчас, и надо помнить, что Red Bull Technologies находятся сейчас на очень высоком техническом уровне».

Тем не менее, у «Альфа Таури» всегда был выбор. Например, в отличие от прошлого года сейчас инженеры из Фаэнцы решили перейти на другую концепцию передней подвески. По сравнению с «Ред Булл» у младшей команды толкатели, а не тяги.

Тост: «Я не знаю ни одной детали, которую мы бы не смогли произвести тут. Некоторые мы специально заказываем, чтобы не занимать площади и не перегружать людей. Иногда мы заказываем производство поперечных рычагов, но в целом мы редко так делаем. Мы хотим делать сами, как можно больше, чтобы иметь больше знаний и опыта. И мы хотим быть гибкими, потому что с поставщиками ты ограничен в отличие от ситуации, когда делаешь все сам. Да и так дешевле».

Недалеко от конструкторского офиса находится так называемый оперативный офис, который используется во время уик-эндов для дистанционной помощи команде. Так как непосредственно на трассе может присутствовать ограниченное число сотрудников команды, многие организовали у себя дополнительные группы поддержки на базах.

Франц Тост: «Здесь работают 14-15 человек, и у каждого своя задача». Мы продвигаемся по комнате, которая больше напоминает центр управления полетами. Места расположены в два ряда на двух уровнях и оснащены всеми нужными инструментами, в том числе радио, которое также доступно и на пит-уолл.

Тост: «Инженеры работают тут во время тренировок, квалификации и, конечно, гонки. У каждого своя конкретная задача. Кто-то, например, следит за температурой и давлением в шинах. Другой следит за соперниками, слушая их радио и так далее. Они присылают нам эту информацию на пит-уолл, где мы можем ее использовать. Это очень важно, ведь на трассе мы можем иметь только 60 человек».

На первом этаже здания из отдельных деталей собирается машина. После посещения цеха, где готовятся карбоновые части, мы приходим в место, где изготавливают другие компоненты. Тост берет маленький металлический предмет со стола, который вскоре станет частью заднего крыла, и подводит нас к устройству, которое ее сделало: «Это мое любимое устройство. Оно делает очень классные детали, настоящие произведения искусства. Внутри него робот, и его можно запрограммировать работать 24 часа в день 7 дней в неделю без остановок. Никаких разговоров о семьях, никаких отпусков и просьб поднять зарплату. Оно просто работает! Фантастическая штука».

Мы поднимаемся на второй этаж через другой лестничный пролет. Тут «храм» Пьера Гасли, который посвящен другой победе в Монце. Виктория в 2020-м была совсем другая, ведь она была добыта на машине, которая была спроектирована и построена здесь, в Фаэнце.

Затем мы идем в кузовной цех. Здесь нельзя фотографировать, но Франц дает нам возможность подержать карбоновый боковой понтон – его можно поднять одним пальцем. Еще мы смотрим тормозной воздуховод, который был разработан местными инженерами. Разработан без привлечения сторонних людей, что не всегда происходит в других командах в «Формуле-1».

Тост гордится тем, что его команда может произвести все самостоятельно, но и не видит ничего плохого в том, что «Ф-1» вводит все больше стандартизированных частей: «Я не люблю тормозные воздуховоды. Они дорогие, это как выбросить деньги на ветер. И так без конца. Мы много обсуждаем с другими руководителями команд в том числе эти воздуховоды и приходим к мнению, что они не должны быть такими сложными. Но инженеры каким-то образом умудряются делать их еще сложнее и дороже. Так много денег в пустоту. Да, они генерируют какую-то прижимную силу, но если учесть расходы на них…Но все так, как есть, и мы должны принять это».

Команда продолжает расширяться, она уже далеко не просто вторая команда «Ред Булл», сотрудничество с которой расстраивало соперников. «Альфа Таури» может быть настолько независимой, насколько сама захочет, и у Франца всегда есть свои идеи по поводу будущего – он рассказывает о них в своем офисе (который находится прямо над входом), где заканчивается наша экскурсия: «Следующим шагом будет постройка еще одного здания для прессы и маркетинга. Надеюсь, начнем в сентябре-октябре. Мы заканчиваем с подготовкой контракта».

Затем симулятор. Сейчас гонщики и инженеры используют имеющийся в Милтон-Кейнсе, но это ограничивает возможности «Альфа Таури», так что Франц хочет свой: «Симуляторы становятся все более важной частью из-за ограниченных тестов. Можно так же отрабатывать что-то по пятницам, делать сравнительные тесты, подбирать настройки. Это может помочь больше узнать о машине. Мы работаем над этим. Мы начнем с небольшого проекта, а потом расширим его. Где-то в районе 2023-2024-го».

В Италии обед – очень важный прием пищи, и Франц подвозит нас до ресторана La Tana del Lupo, который находится в паре километров от базы. Тост старается всегда использовать время максимально эффективно, и иногда кажется, что плотность и точность его расписания близка к таковой у робота на производстве: «Я никогда не жил дальше, чем в семи минутах от работы».

Если исключить подаренную Тостом модель машины «Ф-1», то интерьер ресторанчика покажется скромным. Лишь один столик имеет специальное покрытие, и оно сделано для босса «Альфа Таури». На нем еще расположен игрушечный шлем, который раскрашен в цвета команды. Это любимое место команды, и не только из-за близости, ведь кухня тут тоже великолепная.

Фаэнца – один из многих городков на дороге Via Emilia, которая имеет длину 250 км и была проложена в 187 году Марко Эмилио Лепидо. Сейчас маршрут, который соединяет Пьяченцу и Римини, состоит из автострады А1 и региональной дороги SS9. Во времена Древнего Рима ушедшие на пенсию солдаты получали тут земли и занимались земледелием, обработкой металлов и прочими ремеслами. За многие столетия регион Эмилия-Романья приобрел репутацию мастерской, где маленькие предприятия и ремесленники выпускают качественную продукцию.

Неудивительно, что «Феррари» и «Ламборгини» базируются тут. Франц Тост: «Инфраструктура здесь прекрасная. Если говорить про автоспорт, то в Парме находится «Даллара», в Модене – «Феррари», тут – «Дукатти», «Ламборгини», «Гресини» и мы. Многие команды расположены здесь.

Наш финансовый отдел полностью итальянский, HR отдел тоже, как и отдел логистики. Механики у нас разные, но больше всего итальянцев. Конструкторский отдел тоже смешанный, не так много итальянцев, больше англичан и других ребят. На производстве тоже работают люди из разных стран, итальянцы и англичане».

Но несмотря на красоты и отличную кухню, Тост говорит, что сложно нанять талантливых людей из-за рубежа: «Проблемы в основном с семьями. Опытным специалистам около 40 лет, у них есть семьи, дети. И часто они не хотят переезжать в Италию. Поэтому сложно привлечь классных специалистов сюда. Но все же у нас такие есть, и их семьи остаются в Англии. Пусть лучше они берут отпуска подлиннее, чем я буду уговаривать их перевезти их близких».

Возможно, для этой команды это не такая уж большая проблема, чем для других. «Альфа Таури» одна из немногих команд, у которой нет пятилетнего плана в результате которого она должна выиграть чемпионат. Она в «Формуле-1» по другой причине, и не стремится к победе любой ценой.

Тост: «Когда Дитрих Матешиц купил команду, он привил ей особую ДНК. Есть два пункта:

1) использовать сотрудничество с Red Bull Technologies, потому что тратить одинаковое количество денег на две команды неразумно

2) готовить гонщиков к следующему шагу в их карьере. И в таком случае тебе не надо постоянно думать о чемпионском титуле. Но что с этим не так? Вообще ничего, для меня абсолютно никаких проблем».

Это перевод статьи Олега Карпова из журнала GP Racing UK за июнь 2022.

Фото: GP Racing UK/June 2022;

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