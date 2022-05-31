«Астон Мартин» просто повторяет путь «Ягуара» к краху в «Ф-1»? Но сейчас платит не только владелец-миллиардер, а у команды есть план на 5 лет

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Знаменитая британская автомобильная компания с богатым наследием. Амбициозный владелец, решивший, что лучший способ добиться успеха в «Формуле-1» – купить независимую команду с историей побед, переименовать и перекрасить в зеленый цвет, посадить за руль бывшего гонщика «Феррари». Презентация должна пройти с фанфарами и привлечь максимум внимания. Британский ответ «Феррари».

За исключением седьмого места в Кубке конструкторов писать особо нечего – это все, с чем приходится работать. Глава команды – фигура номинальная и неблагодарная. Постоянная смена руководства становится нормой. Такой была команда «Ягуар» в «Ф-1». Любые совпадения с «Астон Мартин» совершенно случайны.

«Форд» купили команду «Стюарт», переименовали ее в «Ягуар», посадили за руль бывшего гонщика «Феррари» Эдди Ирвайна – и все это похоже на то, как Лоуренс Стролл приобрел команду, которая когда-то была известна как «Джордан», назвал ее «Астон Мартин» и пригласил еще одного бывшего гонщика «Феррари» – Себастьяна Феттеля.

В прошлом году команда заняла седьмое место в Кубке конструкторов, повторив достижение «Ягуара» – и в 2022-м они надеялись на большее. Мечты на успех в новом сезоне уже начали испаряться тогда, когда Феттель пропустил первые две гонки из-за ковида. Третья гонка в Австралии только подчеркнула те проблемы, которые есть у команды. В первой тренировке машина Феттеля сломалась, выпустив облако дыма. Себастьян решил вернуться в боксы на скутере, за что получил штраф в 5000 евро. Замена двигателя означала, что он пропустит вторую тренировку, так как его напарник еще и вызвал красный флаг, когда Себ уже был готов отправиться на трассу.

В последней тренировке оба гонщика попали в аварии. В квалификации Стролл не смог показать время, так как столкнулся с Николасом Латифи. Лэнса признали виновным, в результате чего он получил штраф в три позиции. Феттель смог проехать один круг, гонщики стартовали 17-м и 19-м после дисквалификации Албона из-за отсутствия литра топлива на анализ после квалификации. Себастьян попал в аварию в гонке, а Лэнс финишировал 12-м в полутора минутах позади Леклера. И сейчас понятно, почему люди рисуют параллели между «Астон Мартином» и «Ягуаром».

Финальное решение купить «Стюарт» и переименовать команду в «Ягуар» принадлежало не кому иному, как главе «Форд» Жаку Нессеру. Сам британский бренд тогда был частью Premier Automotive Group, которую возглавлял Вольфганг Райтцле. Кстати, в то подразделение входил и «Астон Мартин».

У команды «Ягуар» было достаточно опыта. Техническим руководителем был Гэри Андерсон, бывший конструктор «Джордан», который в свое время перешел в «Стюарт». Будучи прагматиком, он был рад, что будет работать в полноценной заводской команде. Он покинул ее меньше, чем через год. И это было только начало…

Нессер и Райтцле первым делом назначили вице-президента «Форд» и главу технического департамента Нила Ресслера главой команды. В итоге Ресслер был главой совета директоров всего лишь год, уступив место Бобби Рейхалу. Когда позвали Ники Лауду, конфликт стал неизбежен, и Рейхал ушел. Даже Ники, который всегда говорил прямо и правдиво, не смог наладить работу. Отношения так и не сложились.

Когда Лауда ушел, вице-президент «Форд» по развитию продуктов Ричард Парри-Джонс отдал «Ягуар» в руки двух людей, у которых была хорошая репутация: Тони Парнеллу и Дэвиду Питчфорту. Парнелл был основателем автоспортивной фирмы, занимающейся электроникой, Pi research, которую «Форд» купил в 1999-м, и он подошел к команде более основательно. У Питчфорта за плечами был 15-летний опыт управления разными сложными инженерными проектами.

Парнелл говорил, что в 2003-м они вместе с «Форд» нащупали нужный путь, но седьмое место так и оставалось лучшим результатом. Терпение заканчивалось, на сезон-2004 бюджет был урезан, и к концу лета команду выставили на продажу. «Ред Булл» выкупил команду и спас ее от закрытия. Оглядываясь назад, Парнелл говорит, что знает, почему проект не заработал: «Главная проблема была в том, что «Форд» – очень большая компания, и они пришли в спорт без четкого понимания того, куда они ввязываются. Да и никто из высшего руководства не интересовался проектом. Для автопроизводителя траты были не такие и большие, особенно когда у тебя трилионный бюджет, и они были очарованы Джеки Стюартом».

Кажется невероятным, что «Форд», компания с успешной историей в «Формуле-1» (вспомнить хотя бы проект «Косворт»), недооценила масштаб задачи. Когда Парнелл возглавил «Ягуар», он понял, что при всем престиже марки, команде не хватает денег и энтузиазма управляющих директоров.

Он считает, что команды, как правило, переоценены, а новым владельцам никогда не говорят реальное положение дел: «Я помню, как Берни сказал мне: «Важно то, что лишь две команды борются за победы, на них все смотрят, вот и все. Остальные просто для вида». Я сказал ему, что многие с трудом выживают, а он ответил: «Смотри, суть в том, что команду продают миллиардеру. Он вбухивает столько бабла, сколько и представить не мог. Затем у них открываются глаза, и они уходят. Но всегда есть еще один миллиардер, который продолжит дело. Так что не беспокойся».

Объяснил ли Экклстоун эту схему Виджею Малье или Лоуренсу Строллу – неизвестно, но немало бизнесменов и богачей переживали цикл из очарования и разочарования «Формулой-1». Спросите Тони Фернандеса из «Кейтерем».

По мнению Парнелла, владельцы «Ягуар» не только плохо понимали, как работает команда «Формулы-1» и какие задачи перед ними стоят, они еще и пытались найти какое-то быстрое решение. Подход, от которого Тони предостерегает: «Они постоянно искали какое-то магическое решение. Например, привести Ники Лауду. А затем они начинали понимать, что все очень сложно, что нужна долгосрочная стратегия. Нужно грамотное управление, а если его нет, нужно вливать тонны денег».

Конец истории «Ягуар» случился на встрече в Детройте, где Парнеллу задали лишь один вопрос: «Что нужно, чтобы победить?» Наверняка такой же вопрос задавал или задаст Лоуренс Стролл.

Парнелл признает: «Я всегда пинаю себя за то, что тогда ответил честно. Я сказал: «Смотрите, мы против «Феррари», вы знаете, кто они такие, и чтобы их побить, нужны сверхусилия. И это займет пять лет». Думаю, та встреча стала началом конца».

Трудно не заметить, что очень многие считают, что успех в одном бизнесе автоматически означает успех в «Ф-1». Парнелл добавляет: «Эти ребята очень успешные, они думают, что все, к чему они прикасаются, превращается в золото. Думаю, такое мышление сильно мешает им, потому что ты недооцениваешь соперников. Например, Дитрих Матешиц уважает соперников, хотя он и потратил гораздо больше, чем мог себе представить за пять лет».

Это возвращает нас к «Астон Мартин», и хотя кто-то может провести параллель между ними и «Ягуаром», наверное, наиболее уместно сравнивать Стролла и Матешица. Мало кто ожидал, что производитель энергетических напитков сможет соперничать с крупными заводскими командами. Так может ли миллиардер наиболее известный развитием брендов Tommy Hilfiger и Michael Kors тоже добиться успеха?

Матешиц и его автоспортивный консультант Хельмут Марко привлекли Кристиана Хорнера, чтобы он возглавил гоночную команду «Ред Булл», наняли Дэвида Култхарда, чтобы тот помог устранить недостатки раннего периода, а затем переманили Эдриана Ньюи из «Макларена».

Стролл же позвал к себе другого бывшего сотрудника команды из Уокинга Мартина Уитмарша, чтобы улучшить структуру команды. Его сделали главой «Астон Мартин», что было концом карьеры Отмара Сафнауэра в команде. Через какое-то время американец ушел в «Альпин». Руководителем команды назначили Майка Крака из «БМВ», что означало, что на всех ключевых позициях были люди, имеющие солидный опыт в автоспорте. Но и ветераны команды тоже никуда не делись: спортивный директор Энди Стивенсон, технический директор Энди Грин, директор по развитию Том МакКалоу. Из «Ред Булл» переманили специалиста по аэродинамики Дэна Фэллоуза, а на место руководителя инженеров – Луку Фурбатто из «Альфа Ромео», что показало серьезность намерений.

Нет ничего удивительного в том, что Стролл пытается привлечь лучших людей, которых ему удается найти. Он поклонник автоспорта на протяжении долгого времени, присутствует в «Формуле-1» в разных ролях уже 30 лет – Лоуренс поддерживал «Лотус», «Феррари». Парнелл отмечает как раз эту разницу с проектом «Ягуара»: «Если посмотреть на «Астон Мартин», то можно увидеть, что во главе совета директоров человек, который предан проекту и знает, что делает. Это не то, как было с Биллом Фордом, который даже не знал, кто такой Эдди Ирвайн. Билл – замечательный человек, но он не знал, что такое «Формула-1», так же, как и весь совет директоров».

Еще разница в том, что команда «Ягуар» целиком спонсировалась материнской компанией, а «Астон Мартин» к настоящему моменту уже собрал немалый пул спонсоров. Коммерческий директор команды Олли Дейл до этого был на той же должности в футбольном «Ливерпуле», а на пост управляющего директора по маркетингу взяли Джефферсона Слэка. В феврале было объявлено, что компания Aramco присоединится к американской технологической компании Cognizant и тоже станет титульным партнером команды, подчеркивая коммерческий успех «Астон Мартин». Обе компании немаленькие: доход Aramco в прошлом году составил 400 млрд долларов, а доход Cognizant – около 19 млрд долларов.

Криптобиржа Crypto.com, алкогольная компания Peroni и промышленный производитель JCB – это 3 из 23 партнеров команды. Они составляют около 100 млн долларов спонсорской поддержки, что уже не так далеко до ограничения бюджетов размером 140 млн долларов. Если добавить призовые за сезон, то финансовая картина выглядит вполне благополучно.

С деньгами все в порядке, а что со сроками?

Лоуренс Стролл и другие инвесторы находятся в середине своего пятилетнего плана по возрождению компании «Астон Мартин», которую они купили в 2020-м. Планируется возрождение модели Lagonda. В прошлом году продажи автомобилей компании уже вышли на допандемийный уровень, во многом благодаря успеху модели DBX SUV, но также благодаря моделям DBX707, V12 Vantage. Прогноз продаж на этот год неплохой, и в «Астон» хотят продать 6600 машин, а к 2025-му компания стремится продавать 10 тысяч машин в год. 20-процентная доля «Даймлер» важна в контексте помощи к переходу на гибридные и электрические технологии. Это партнерство важно также и в «Формуле-1».

У команды «Ф-1» тоже пятилетний план. Вскоре организация сможет переехать на новую базу (стоимость постройки и оборудования 200 млн фунтов) с новой аэродинамической трубой, оставив старую базу «Джордан», построенную в 1991 году в Сильверстоуне. Переезд случится в следующем году, что означает, что машина-2024 будет первой, построенной в новых условиях.

Вероятно, понадобится время, чтобы команда освоилась на новой базе, так что допустив переходный период, будем считать, что первая машина, на которую делается ставка, будет построена к сезону-2025. Это будет последний год пятилетнего плана, и, хотя ходят разговоры о том, чтобы побороться за титул, но более реалистичным планом было бы побеждать в отдельных гонках. Чтобы стать победителем всегда требуется время, и неважно, сколько денег вы можете в итоге вложить. Когда «Мерседес» приобрели «Браун» после невероятного сезона-2009 и чемпионского дубля, им понадобилось еще четыре года, чтобы команда вернулась в борьбу за титул. Первая победа пришла к «Ред Булл» через 4,5 года после того, как австрийская компания купила «Ягуар» у «Форда».

Для Стролла существует еще один вопрос, который касается его сына Ланса. Некоторые считают, что он в команде находится незаслуженно, другие говорят, что Стролл-младший достаточно быстр, ведь у него в активе три подиума и поул. В прошлом сезоне его средним результатом в квалификациях было 13-е место, у его напарника – 12-е. И хотя Себастьян занял второе место в Азербайджане, в конце сезона оба гонщика были близки по количеству набранных очков: 43 у Феттеля и 34 у Стролла.

Себастьян подумывал завершить карьеру в прошлом году, наверняка такие мысли будут посещать его и в этом. У него яркая и успешная карьера, но ошибки стали возникать все чаще. Небольшие последние успехи чередуются с регулярными оплошностями, что может говорить о том, что Себастьян часто думает о чем-то другом. Он не забыл, как быть быстрым, но прежней стабильности уже нет.

Если Стролл-младший будет в команде, пока ею владеет его отец, возникает вопрос, что будет, когда Феттель уйдет? Будет ли команда пытаться нанять гонщика высшего уровня, чтобы бороться за победы в сезонах-2024-2025, или согласится на меньшее? Наверное, именно это решение будет одним из важнейших в ближайшие 18 месяцев, и оно будет говорить о том, насколько команда верит в себя и может ли она построить конкурентоспособную машину, чтобы осуществить цели пятилетнего плана.

Никто не знает, что случится после 2025 года. Особенно, если «Порше» и «Ауди» придут в «Формулу-1». Это будет очень важным моментом, если это произойдет. Лоуренс Стролл вряд ли думает об этом сейчас. Его мысли сосредоточены на том, что происходит в данный момент, он вовлечен в текущие потребности команды и старается оказывать ей максимальную поддержку – то, чего проект «Ягуар» был лишен.

В целом, какие-то схожие моменты в истории «Астон Мартина» и «Ягуара» – это лишь вершина айсберга, история Лоуренса Стролла совсем другая. По крайней мере, пока что…

Это перевод статьи Марка Галлахера из журнала GP Racing UK за май 2022.

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Фото: Gettyimages.ru/Marcus Brandt/Bongarts, Clive Mason, Mark Thompson, Clive Rose, Joe Portlock