Гениальные стратегии в «Ф-1»: разные шины на всех колесах, четыре пит-стопа с мегабыстрыми бросками и гонки совсем без остановок

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Десятое место Албона было завоевано благодаря нескольким факторам: марафонскому отрезку на жестком составе резины, оттормаживанию Лэнсом Строллом соперников Алекса из середины пелотона и риску «Уильямс».

Такие стратегические решения нечасто встречаются, но история «Формулы-1» знает примеры, когда подобный риск оборачивался выигрышем.

Стирлинг Мосс – Гран-при Аргентины-1958

Финишная позиция: 1.

Комбинация легендарного частника Роба Уокера и несравненного Стирлинга Мосса добилась немалых успехов. Одним из таких была победа в Аргентине, где они применили «стратегический блеф».

Мосс управлял легкой, но не слишком мощной машиной Cooper Climax T43 с мотором объемом 1,96 литра (по сути, машина «Формулы-2»), и не мог угнаться за 2,5-литровыми «Феррари». К тому же, его колеса было сложнее и дольше менять, чем у итальянцев. Уокер и Мосс не скрывали, что их пит-стоп займет больше времени, но они никому не говорили, что задумали проехать всю гонку на одном комплекте шин Continental.

Мосс захватил лидерство, когда Фанхио на «Мазерати» заехал на пит-стоп. Когда гонщик «Феррари» Луиджи Муссо понял, что к чему и что колеса рядом с Робом Уокером так и будут стоять для отвлечения внимания, было уже поздно. Догнать Мосса возможности не осталось.

Несмотря на осторожность Мосса с шинами, он удержал победу с преимуществом в 2,7 секунды. Это была первая победа для машины с заднемоторной компоновкой.

Герхард Бергер – Гран-при Мексики-1986

Финишная позиция: 1.

Первая победа «Бенеттон», принесенная Герхардом Бергером, стала результатом гонки без пит-стопов на единственном комплекте Pirelli.

Бергер стартовал четвертым, затем поднялся на третье место позади «Уилльямс» Нельсона Пике и «Лотус» Айртона Сенны, но все же пропустил «Макларен» Алена Проста. А потом, когда они все заехали на пит-стоп, оказался в лидерах. Бергер вышел на первое место на 36-м круге и готовился к обороне от соперников на свежей резине Goodyear. Но неожиданно резина у австрийца держалась очень хорошо. Он выиграл с преимуществом в 36 секунд над Простом.

Важной частью той стратегии было рискованное решение использовать разные типы резины на каждом из четырех колес машины. Трасса больше нагружала левую часть из-за обилия правых поворотов, а также имелась разница между нагрузкой на переднюю и заднюю ось. Еще одним фактором успеха было правильно подобранное давление в шинах.

Мика Сало – Гран-при Монако-1997

Финишная позиция: 5.

Гран-при Монако-1997 был дождевым, что означало невысокий темп гонки – самый быстрый круг оказался на 35 секунд медленнее поула. Гонка закончилась после двух часов – и гонщики успели преодолеть только 62 из 78 кругов. Все это дало возможность команде «Тиррелл» набрать свои единственные очки в сезоне.

В команде решили проехать гонку без остановок. Не слишком мощный двигатель Ford ED V8 был и не слишком прожорливым, однако Мике с середины гонки пришлось все равно экономить топливо, когда стало понятно, что тактика может сработать.

Сало вспоминал: «Мы изменили режим потребления топлива на минимальный, я не поднимал обороты и поднимал ногу с педали газа перед поворотами. Не думал, что у нас получится. Моя резина износилась, а когда дождь снова пошел, у меня не было сцепления с трассой, и мне повезло не улететь в стену». Помимо всего прочего на машине Мики оказалось повреждено переднее крыло после инцидента на втором круге.

Сало финишировал в круге позади лидеров и смог сдержать стартовавшего со второго ряда Джанкарло Физикеллу на «Джордан». Это был последний финиш в очках команды «Тиррелл».

Джанкарло Физикелла – Гран-при Бразилии-2003

Финишная позиция: 1.

Джанкарло Физикелла квалифицировался восьмым в Бразилии в 2003-м и смог удержать позицию на первом круге. Для «Джордан» даже это считалось успехом, учитывая первые две гонки. И именно поэтому итальянец протестовал против пит-стопа под машиной безопасности в тот момент.

Но в итоге это принесло результат. Гонка проходила в мокрых условиях – очень многие гонщики оказались за пределами трассы и выбыли по ее ходу. У «Джордан» план был такой: залить на том самом пит-стопе под машиной безопасности топлива столько, чтобы доехать до 75% дистанции. Почему именно 75%? Если в этот момент появился бы красный флаг, гонка могла бы и не рестартовать, ведь все гонщики получили бы полные очки. Физикелла был в боксах на седьмом круге.

Стратегия сыграла блестяще: Физикелла прошел Кими Райкконена на 54-м круге, затем Марк Уэббер разбил машину, а сразу после него Фернандо Алонсо. Гонку остановили красным флагом. Изначально победу отдали Райкконену, но шесть дней спустя ФИА, проверив тайминг и свод правил, изменила решение. Кубок за победу перешел итальянцу.

Михаэль Шумахер – Гран-при Франции-2004

Финишная позиция: 1.

Михаэль Шумахер стартовал в той гонке на Маньи-Кур вторым позади Фернандо Алонсо. «Феррари» в целом была быстрее, но на одном круге и в начале гоночного отрезка темпа ей не хватало из-за особенностей резины Bridgestone.

«Феррари» планировали три остановки, но главный стратег команды Лука Балдиссери также готовил вариант с четырьмя остановками на случай, если перед немцем не будет чистой трассы. Оставаясь позади Алонсо на первых двух отрезках, в команде решились на четыре остановки.

У Шумахера была короткая дозаправка во время его второй остановки на 29-м круге. Пит-стоп Алонсо перенесли чуть дальше по ходу гонки, но это все еще были три остановки, а время, потерянное на изношенном комплекте Michelin в конце второго отрезка, позволило немцу выйти вперед.

Теперь Михаэль имел перед собой чистую трассу и начал штамповать быстрейшие круги один за другим. За третий и четвертый отрезки он создал достаточный отрыв, чтобы после своей последней остановки на 58-м круге выехать впереди испанца. Несмотря на то, что на все пит-стопы Михаэлю понадобилось на 15 секунд больше, он выиграл гонку с преимуществом в 8 секунд.

Себастьян Феттель – Гран-при Италии-2010

Финишная позиция: 4.

Себастьян Феттель и «Ред Булл» планировали в Монце совершить пит-стоп на 14-15 круге, но в итоге остановку немец совершил на 52-м. Как и Алекс Албон в Австралии Себ остановился на последнем круге для обязательной смены резины.

Стратегия сыграла прекрасно. В первой части гонки Феттель ехал седьмым, и хотя его мягкие шины немного теряли в эффективности, он продолжал ехать в хорошем темпе благодаря тому, что не был в трафике. Было понятно, что он легко обойдет «Уилльямс» Нико Хюлькенберга и «Рено» Роберта Кубицы, но с его партнером Марком Уэббером и Нико Росбергом на «Уилльямс» все было неочевидно.

В итоге Росберг был в трафике, Марк шел следом, и это в том числе позволило Феттелю выехать с пит-стопа перед ними обоими и финишировать четвертым. Да, это не был какой-то особенный успех для немца и «Ред Булл», но как мы помним, Себастьян выиграл титул с преимуществом в четыре очка, так что это решение в Монце оказалось очень важным.

Это перевод статьи Эда Стро с сайта Formula1.com от 16 апреля 2022.

Фото: Formula1.com, GettyImages/ Keystone/Hulton Archive,David HERNANDEZ, Mike Cooper, Clive Rose, Mark Thompson, Clive Mason.

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