Отличите лысых тренеров? В топах их все больше
15 блестящих вопросов.
Энцо Мареска вот-вот возглавит «Челси» – и лысых тренеров в топ-клубах станет еще больше. Самое время проверить, хорошо ли вы отличаете одного коуча с блестящей головой от другого.
Узнаете тренера в лицо? Смотрите на фотографии, вписывайте фамилии, хвастайтесь результатом в комментариях и подписывайтесь на телеграм-канал с футбольными вопросами.
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Предпочитаете волосатых тренеров?
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