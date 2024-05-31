Отличите лысых тренеров? В топах их все больше

15 блестящих вопросов.

Энцо Мареска вот-вот возглавит «Челси» – и лысых тренеров в топ-клубах станет еще больше. Самое время проверить, хорошо ли вы отличаете одного коуча с блестящей головой от другого.

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