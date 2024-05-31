1 мин.

Отличите лысых тренеров? В топах их все больше

260

15 блестящих вопросов.

Энцо Мареска вот-вот возглавит «Челси» – и лысых тренеров в топ-клубах станет еще больше. Самое время проверить, хорошо ли вы отличаете одного коуча с блестящей головой от другого.

Узнаете тренера в лицо? Смотрите на фотографии, вписывайте фамилии, хвастайтесь результатом в комментариях и подписывайтесь на телеграм-канал с футбольными вопросами.

Подписывайтесь на «Вопросарио» – телеграм-канал с футбольными вопросами

logoЛа Лига
logoпремьер-лига Англия
logoсерия А Италия
logoПеп Гвардиола
logoбундеслига Германия
logoвысшая лига Нидерланды
logoЗинедин Зидан
logoЭнцо Мареска
logoЕвро-2024
logoспортивные тесты