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Кто из тренеров РПЛ работал с Беллингемом? А с Зиданом и Бекхэмом?

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Тест про звезд футбола.

В чемпионате России хватало хороших тренеров – все-таки к нам приезжали и молодые специалисты, и настоящие звезды, которые до «Кубани» и «Анжи» работали с лучшими командами мира.

Многие из тренеров российской Премьер-лиги даже поработали с настоящими звездами футбола. У нас для вас тест: мы называем звезду футбола – а вы выбираете, кто из тренеров РПЛ (бывших или действующих) его тренировал.

Отвечайте на вопросы и рассказывайте в комментариях, кто вас удивил. Удачи!

Если тест не отображается, переходите по ссылке.

20 комментариев

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Юра Трутнев
Я в этом опросе - Тоттенхэм
+9
0
+9
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Николай Лихачев
Отличный тест, норм так напряг память. Спасибо)
+5
0
+5
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SpartMoscow1988
4/ 15

Вы – Хуанде Рамос
Неплохо, но и до вершины не добрались
+5
0
+5
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krealpmoney
Вы – Мирча Луческу
В РПЛ у вас получилось не очень, зато вы запустили карьеру Андреа Пирло
+4
0
+4
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alex_fanat_cska
13/ 15. Минус с корейцем и Дембеле. Рандомно угадал с Бэксом и Веа.
+2
0
+2
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Tun
Ответ Игорь М.
у меня не память напрягал, а логику и воображение)
у меня и то, и это, еще помню Манчини в Интере
+1
0
+1
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Гроссмейстер Д
8/ 15

Вы – Мирча Луческу
В РПЛ у вас получилось не очень, зато вы запустили карьеру Андреа Пирло
+1
0
+1
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Ruscello
Вы – Мирча Луческу
+1
0
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Игорь М.
Ответ Николай Лихачев
Отличный тест, норм так напряг память. Спасибо)
у меня не память напрягал, а логику и воображение)
+1
0
+1
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Игорь М.
Ответ Tun
у меня и то, и это, еще помню Манчини в Интере
Манчини в Интере не забыть)
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Элмар
Отлично!
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Homie
11/ 15
Вы – Дик
уже тесты оскорбляют пользователей...
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Rhett Butler
Дик Адвокат я) 11/15 на удивление неплохо)
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JENNINGS
Почти все ошиблись на Муслине )))
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N23
Вы – Мирча Луческу
В РПЛ у вас получилось не очень, зато вы запустили карьеру Андреа Пирло
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bilyash63
Луческу. Ну пойдет)
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Tun
1115
выбрал Адвоката один раз, потому что он был на обложке)
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Игорь М.
11/15
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Mr.Bean
В вопросе с Ким Мин Чжэ понравился вариант тренера Дик Адвокат
Такая отсылочка к Ким Дон Чжину)
+1
-1
0
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ман сити фейк
7 из 15. Вообще не смотрю рус лигу. Думаю неплохо
+1
-1
0
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