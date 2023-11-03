Кто из тренеров РПЛ работал с Беллингемом? А с Зиданом и Бекхэмом?
Тест про звезд футбола.
В чемпионате России хватало хороших тренеров – все-таки к нам приезжали и молодые специалисты, и настоящие звезды, которые до «Кубани» и «Анжи» работали с лучшими командами мира.
Многие из тренеров российской Премьер-лиги даже поработали с настоящими звездами футбола. У нас для вас тест: мы называем звезду футбола – а вы выбираете, кто из тренеров РПЛ (бывших или действующих) его тренировал.
Отвечайте на вопросы и рассказывайте в комментариях, кто вас удивил. Удачи!
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Вы – Хуанде Рамос
Неплохо, но и до вершины не добрались
В РПЛ у вас получилось не очень, зато вы запустили карьеру Андреа Пирло
Вы – Мирча Луческу
В РПЛ у вас получилось не очень, зато вы запустили карьеру Андреа Пирло
Вы – Дик
уже тесты оскорбляют пользователей...
В РПЛ у вас получилось не очень, зато вы запустили карьеру Андреа Пирло
выбрал Адвоката один раз, потому что он был на обложке)
Такая отсылочка к Ким Дон Чжину)