Кто из тренеров РПЛ работал с Беллингемом? А с Зиданом и Бекхэмом?

Тест про звезд футбола.

В чемпионате России хватало хороших тренеров – все-таки к нам приезжали и молодые специалисты, и настоящие звезды, которые до «Кубани» и «Анжи» работали с лучшими командами мира.

Многие из тренеров российской Премьер-лиги даже поработали с настоящими звездами футбола. У нас для вас тест: мы называем звезду футбола – а вы выбираете, кто из тренеров РПЛ (бывших или действующих) его тренировал .

Отвечайте на вопросы и рассказывайте в комментариях, кто вас удивил. Удачи!

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