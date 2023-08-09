Узнаете пилота «Формулы-1» только по глазам?

Хардкорный тест от Sports.ru

Пилоты «Формулы-1» чаще всего предстают на телеэкранах уже в шлемах и в болидах – или без шлемов и в расстегнутых комбинезонах до старта или после финиша.

По лицам и фигурам их достаточно просто узнать, особенно постоянных победителей и посетителей подиумов. Подсказывают номера повсюду, надписи с фамилиями на экипировке и даже телеграфика.

А вы уже достаточно хорошо знаете гонщиков «Формулы-1» этого года? Сможете угадать их по одному взгляду из шлема? Проверьте себя в нашем хардкорном тесте – в деле все ребята, поучаствовавшие в официальных заездах этого сезона: 22 человека!