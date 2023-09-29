Угадаете футболиста по формам, в которых он играл? Непростой тест от Sports.ru

Загадали для вас девять игроков.

Вот вам челлендж: надо угадать игрока по футболкам клубов, в которых он играл. Правила простые.

● 1 клуб – 1 футболка;

● Форму мы взяли соответствующую времени, когда футболист играл за команду.

Так что вводите фамилии игроков и потом рассказывайте о достижениях в комментариях. Удачи!

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