Спортивные тесты
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Угадаете футболиста по формам, в которых он играл? Непростой тест от Sports.ru

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Загадали для вас девять игроков.

Вот вам челлендж: надо угадать игрока по футболкам клубов, в которых он играл. Правила простые.

● 1 клуб – 1 футболка;

● Форму мы взяли соответствующую времени, когда футболист играл за команду.

Так что вводите фамилии игроков и потом рассказывайте о достижениях в комментариях. Удачи!

Если тест не отображается, переходите по ссылке.

А тут еще 8 игроков загаданы через форму, в которой играли

29 комментариев

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BARCA_10
что то уж слишком легко, хватает 2 форм понять что за игрок) вместо Карры правда сначала Джеррарда ввел забыл про МЛС
+16
0
+16
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Гуркюфф
Я вижу тут одни отличники собрались. У всех 10 из 9. Так уж быть. У меня 5 из 9
+8
-1
+7
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Krypton92
8 из 9, Мендьету не угадал
+5
0
+5
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Серый
Ответ Гуркюфф
Я вижу тут одни отличники собрались. У всех 10 из 9. Так уж быть. У меня 5 из 9
Легкий тест, тут и ударники справятся.
+5
-1
+4
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МТБ
9 из 9. Не такой уж и сложный тест
+4
0
+4
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Михаил Цыганов 123
Ответ Гуркюфф
Я вижу тут одни отличники собрались. У всех 10 из 9. Так уж быть. У меня 5 из 9
по моему тут ничего сильно трудного нету, каждого игрока буквально по 2 клубам можно угадать
+1
0
+1
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Ярополк Окаянный
7 из 9. Браво и Маскерано не разгадал, видимо это была проверка на фаната Барселоны.
+1
0
+1
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Артем Гладских
спасибо за пост.
+1
0
+1
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Ruscello
Ответ Achilles 21
черышева не угадал:)
Да, Черышев наверное самый сложный тут.
P.S. 9/9
+1
-1
0
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usen
Это было довольно легко )
0
0
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Kira_B
7 из 9
Браво помнил (2-3 вратарь барсы, как его там), но не мог вспомнить такую простую фамилию
А кто такой Хакан Чалханоглу я вообще не знаю )))))))
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Злой Руся
Ответ BARCA_10
что то уж слишком легко, хватает 2 форм понять что за игрок) вместо Карры правда сначала Джеррарда ввел забыл про МЛС
Про Каррагера по длинным рукавам понял)
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Sergio19882007
Ответ Achilles 21
черышева не угадал:)
Тоже самое)
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Diamond79
6/9. Не пришел в голову Чалханоглу. Забыл фамилию Хохлова))
А про Черышева и вовсе забыл))
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Lavrentiy0602
6 из 9. мимо Каррагер, Браво и Маскерано
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G.H.O.S.T.
На Маскерано что-то подзатупил, остальных угадал. Увидев форму Вердера на Клозе всплакнул.
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Гражданин R
С Хохл0вым чуть повозился
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maxkupr
Гаиско мендьета
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ульянов ленинставший уткинавсегда
Что тут непростого?)
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Achilles 21
черышева не угадал:)
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Kira_B
Ответ Diamond79
6/9. Не пришел в голову Чалханоглу. Забыл фамилию Хохлова)) А про Черышева и вовсе забыл))
по-моему невозможно забыть скитания Чери между Валенсией и Вильяреалом - благо хоть меньше 100км между городами)))
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Элмар
Спасибо за классный тест!
8/9.
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SpartMoscow1988
РЕЗУЛЬТАТ
3 из 9. Хороший результат!
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NikoVinkovic
Не знал, что Маскерано играл за Уфу
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Beckit
9 из 9, тест классный
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