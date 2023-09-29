Угадаете футболиста по формам, в которых он играл? Непростой тест от Sports.ru
Загадали для вас девять игроков.
Вот вам челлендж: надо угадать игрока по футболкам клубов, в которых он играл. Правила простые.
● 1 клуб – 1 футболка;
● Форму мы взяли соответствующую времени, когда футболист играл за команду.
Так что вводите фамилии игроков и потом рассказывайте о достижениях в комментариях. Удачи!
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P.S. 9/9
Браво помнил (2-3 вратарь барсы, как его там), но не мог вспомнить такую простую фамилию
А кто такой Хакан Чалханоглу я вообще не знаю )))))))
А про Черышева и вовсе забыл))
8/9.
3 из 9. Хороший результат!