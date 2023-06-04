54 комментария

А вы пройдете!

Маурисио Почеттино на этой неделе попал в затруднительную ситуацию на пресс-конференции: у него спросили, где сейчас защитник «Челси» Маланг Сарр, а тренер, судя по всему, даже не знал, что в команде есть такой игрок.

А вы сможете узнать Маланга Сарра в лицо? А других игроков из большого состава «Челси»? Проверим в нашем тесте!