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Как выглядит Маланг Сарр и другие игроки «Челси»? Тест, который не пройдет Почеттино

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А вы пройдете!

Маурисио Почеттино на этой неделе попал в затруднительную ситуацию на пресс-конференции: у него спросили, где сейчас защитник «Челси» Маланг Сарр, а тренер, судя по всему, даже не знал, что в команде есть такой игрок.

А вы сможете узнать Маланга Сарра в лицо? А других игроков из большого состава «Челси»? Проверим в нашем тесте!

Угадаете футболиста по форме, в которой он играл?

Что дороже: полет на Луну или трансфер топ-футболиста?

54 комментария

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Павел Николаев
Искренне жаль времени тех людей, которые в этом тесте набрали 11/11.
+54
-1
+53
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Магомед Жабиев
Фото не грузится , как проходить ?
+34
0
+34
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Кирилл Бельский
Как же я разобрался!
+34
-4
+30
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Anton Kortenko
Ответ Магомед Жабиев
Фото не грузится , как проходить ?
фото не помогут.
+27
0
+27
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LaffyTaffy
5/11 и то чисто наугад))

жесть конечно что сделали с Челси. Из топ-клуба в сборище непонятно кого, футболистов даже в лицо многие не знают
+27
0
+27
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Zrad Chohobliak
Кто подскажет, как отличить Мадуэке от Чуквуэмеке?
+15
0
+15
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Сергей Николаенко
Все картинки черно-синие. Думал тест про Интер.
+9
0
+9
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marat.sa01@icloud.com
Фанат ман сити,но узнаю всех
Фото не всех грузится
+7
0
+7
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8Scholes8
Вы – Тодд Боули
+7
0
+7
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Shuller18
Только Бетинелли не узнал, но там какое-то фото не особо удачное. Всех остальных довольно легко, правда где-то методом исключения.
Но состав поменялся капец, особенно много негров, который в принципе друг от друга отличить порой сложно))
+6
0
+6
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Gündoğan
Ответ Павел Николаев
Искренне жаль времени тех людей, которые в этом тесте набрали 11/11.
7 из 11 натыкал, будто угадывал игроков в средняке бундеслиги
+5
0
+5
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Yuri Korneev
Ответ LaffyTaffy
5/11 и то чисто наугад)) жесть конечно что сделали с Челси. Из топ-клуба в сборище непонятно кого, футболистов даже в лицо многие не знают
3-натыкал)))
+5
0
+5
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Айрат Ситдиков
3/11 - неплохой результат как по мне.
+5
0
+5
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МТБ
Маланга Сарра я ещё как-то узнаю, но остальные, это ж ноунеймы, ещё и выглядящие похоже.
+3
0
+3
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t5yxt5vqpj
11 из 11, на самом деле, не так и сложно))
+3
0
+3
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Hirurg1983
Ответ Магомед Жабиев
Фото не грузится , как проходить ?
Там только прическа видна. Это Палмер
+3
0
+3
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Джа-Джа Бинкс
Ответ Zrad Chohobliak
Кто подскажет, как отличить Мадуэке от Чуквуэмеке?
https://www.meme-arsenal.com/memes/930c0da0f51310fb54e10b0eab2cd0ef.jpg
+2
0
+2
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a-fon
4/11, множество неизвестных фамилий
+2
0
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Pb-SE
Рома, извини, мы все про...ли
+2
0
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Kanonir152
7/11. Некогда отличный клуб превратился в сборище непонятно кого, играющий в непонятно что.
+2
0
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SpartMoscow1988
4/ 11

Вы – Фрэнк Лэмпард
Не победили.

4 фото не грузится (2, 4, 6, 7)
+2
0
+2
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Stepan32R
Забавно, но узнал только этого Сарра. Еще троих смог наугад отгадать
+1
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marco -81
Ха-ха, я хозяин этой банды из Гарлема!
+1
0
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Achilles 21
ну для фанов челси может и легко, но у меня всего пять из одиннадцати
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Игорь М.
Ответ LaffyTaffy
5/11 и то чисто наугад)) жесть конечно что сделали с Челси. Из топ-клуба в сборище непонятно кого, футболистов даже в лицо многие не знают
так там ещё юнцы, а не статусные игроки. Больше похоже на то как в Фифе собирают состав из молодых, когда реальные игроки зрелого возраста завершают карьеру
0
0
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