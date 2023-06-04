54 комментария

Как выглядит Маланг Сарр и другие игроки «Челси»? Тест, который не пройдет Почеттино
А вы пройдете!
Маурисио Почеттино на этой неделе попал в затруднительную ситуацию на пресс-конференции: у него спросили, где сейчас защитник «Челси» Маланг Сарр, а тренер, судя по всему, даже не знал, что в команде есть такой игрок.
А вы сможете узнать Маланга Сарра в лицо? А других игроков из большого состава «Челси»? Проверим в нашем тесте!
жесть конечно что сделали с Челси. Из топ-клуба в сборище непонятно кого, футболистов даже в лицо многие не знают
Фото не всех грузится
Но состав поменялся капец, особенно много негров, который в принципе друг от друга отличить порой сложно))
Вы – Фрэнк Лэмпард
Не победили.
4 фото не грузится (2, 4, 6, 7)