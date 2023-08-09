27 комментариев

Непростой квиз от Sports.ru

Давайте разомнемся перед стартом европейского сезона! Придумали для вас интересную игру: надо угадать игрока по футболкам клубов, в которых он играл.

Правила простые:

• 1 клуб – 1 футболка;

• Форму мы взяли соответствующую времени, когда футболист играл за команду.

Так что вводите фамилии игроков и потом рассказывайте о достижениях в комментариях. Удачи!

Если тест не отображается, переходите по ссылке.