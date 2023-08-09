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Угадаете футболиста по форме, в которой он играл?

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Непростой квиз от Sports.ru

Давайте разомнемся перед стартом европейского сезона! Придумали для вас интересную игру: надо угадать игрока по футболкам клубов, в которых он играл.

Правила простые:

• 1 клуб – 1 футболка;

• Форму мы взяли соответствующую времени, когда футболист играл за команду.

Так что вводите фамилии игроков и потом рассказывайте о достижениях в комментариях. Удачи!

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Только 9 капитанов взяли с клубом все главные трофеи. Назовете этих легенд?

27 комментариев

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Dan Kennedy
Прикольный тест, выбил 8 из 8. По Тюраму сначала думал мб Замбротта, но со второй попытки справился. У Гаттузо форму рейнджерса и не узнать, у Артета она более привычна.
+16
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Dan Kennedy
Ответ Алексей Гусев
Дзамбротта в Монако?
Там форма старая, непонятно Монако это или еще что-то, опирался на Парму(где итальянец, кстати, не играл) и Юве. Я же не вспомню все клубы Тюрама и Дзамбротты. Мне в 2006, когда они переходили в Барсу, было лет 11, и смотреть футбол на постоянке я стал чуть позже в 2007 или 2008.
+5
-1
+4
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Алексей Гусев
Артету и Харгривза быне вспомнил, а вот Тюрам и Гаттузо...как серпом по.
+3
-1
+2
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ko_sm_onavt
5 из 8. Гаттузо тяжко, Артету только по последним двум реально и Харгривз
+2
0
+2
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songbilong
дали бы хоть какие-то подарки, а то эмоции зашкаливают, я знаю этих игроков!
+4
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Александр Опёнышев
Ответ adoma1976@mail.com
Ronaldo . Sorting , man united , real , juve and Al- hilal
al-nassr
+1
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Dan Kennedy
Ответ Алексей Гусев
не, ну ладно вам, а вот как я (болельщик Юве), умудрился не раскусить Тюрама...прям пячальбяда...
Ничего страшного, со всеми бывает :)
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ko_sm_onavt
Ответ Алексей Гусев
приветствую, а я вот на тупил по жести))) И Лилиана не узнал...
Приветствую!! Да, немного тоже форма такая смутила.. Монако. Но Парма-Юве-Барса только он пришёл на ум
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Алексей Гусев
Ответ ko_sm_onavt
5 из 8. Гаттузо тяжко, Артету только по последним двум реально и Харгривз
приветствую, а я вот на тупил по жести))) И Лилиана не узнал...
+2
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BarCa
Не вспомнил о Гаттузо.
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Cash_flow
Тест хорош, побольше бы таких. 7 из 8, не додумался до Артеты, даже и не знал, что он в старом ПСЖ был))
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Football_legend
Только Гаттузо не угадал)
Пс форма Лемана не совсем правильная
+1
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pdd6drgdgz
Роналдо
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Schiaff1no
7/8. РПЛ изучаю по новостям на главной спортса. Все остальные приятно было вспомнить
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SpartMoscow1988
РЕЗУЛЬТАТ
2 из 8. У вас явно нет коллекции футболок
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tampa-bay
4 из 8. 6-й был уверен что Дзамбротта. Был весьма удивлен узнав, что Леманн играл за Милан
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originaltruelove
Совсем вылетела из головы такая глава карьеры Усмана Дембеле, как Ренн))
и до Артеты не додумался, уж слишком много комплектов было))
спасибо за тест!
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Chelsea 1905–Infinity
Не угадал Денисова и Тюрама, эх...
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Артём
и МАН ю
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Murik99
7 из 8. Память подвела насчет Тюрама
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Александр Опёнышев
Леманна с Гаттузо не вспомнил((( Всё сидел гадал, что за кипер игравший за милан, боруссию и арсенал, так и не вспомнил
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Элмар
Спасибо)
6/8
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Ильшат Утеев
не очень интересный тест. просто вспоминаешь игрока, который играл за эти клубы. на формы не обращаешь внимания. много вы знаете игроков, которые играли за мю,мс и баварию?
+1
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prim
Ответ Dan Kennedy
Прикольный тест, выбил 8 из 8. По Тюраму сначала думал мб Замбротта, но со второй попытки справился. У Гаттузо форму рейнджерса и не узнать, у Артета она более привычна.
Хах, тоже сначала Дзамбротту написал и со второй попытки уже Тюрама)
0
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adoma1976@mail.com
Ronaldo . Sorting , man united , real , juve and Al- hilal
0
0
0
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