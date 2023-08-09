27 комментариев

Угадаете футболиста по форме, в которой он играл?
Непростой квиз от Sports.ru
Давайте разомнемся перед стартом европейского сезона! Придумали для вас интересную игру: надо угадать игрока по футболкам клубов, в которых он играл.
Правила простые:
• 1 клуб – 1 футболка;
• Форму мы взяли соответствующую времени, когда футболист играл за команду.
Так что вводите фамилии игроков и потом рассказывайте о достижениях в комментариях. Удачи!
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Пс форма Лемана не совсем правильная
2 из 8. У вас явно нет коллекции футболок
и до Артеты не додумался, уж слишком много комплектов было))
спасибо за тест!
6/8