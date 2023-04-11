28 комментариев

Вспомнили всех?

«Химки» образца сезона-2022/23 – одна из самых странных команд РПЛ. Кажется, что в Премьер-лиге давно не было настолько плохой команды по совокупности результатов и общей атмосферы вокруг.

Именно по этим критериям мы и отобрали 10 команд – которые вылетали из РПЛ и страдали из-за набора очков, но при этом еще и запоминались зрителям. А вы составьте собственный рейтинг худших команд в истории Премьер-лиги.

Дисклеймер: в тесте после названия команды указан год ее вылета из РПЛ (например, «Тамбов» вылетел по итогам сезона-2020/21, поэтому в тесте он «Тамбов»-2021).