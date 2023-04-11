Спортивные тесты
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Какой клуб РПЛ – худший в истории? Выбираете вы

премьер-лига Россия премьер-лига Россия
СКА Хабаровск СКА Хабаровск
Тамбов Тамбов
Томь Томь
Химки Химки
Алания (до 2014) Алания (до 2014)
Шинник Шинник
Ахмат Ахмат
Анжи Анжи
Сибирь Сибирь
Футбол Футбол

Вспомнили всех?

«Химки» образца сезона-2022/23 – одна из самых странных команд РПЛ. Кажется, что в Премьер-лиге давно не было настолько плохой команды по совокупности результатов и общей атмосферы вокруг.

Именно по этим критериям мы и отобрали 10 команд – которые вылетали из РПЛ и страдали из-за набора очков, но при этом еще и запоминались зрителям. А вы составьте собственный рейтинг худших команд в истории Премьер-лиги.

Дисклеймер: в тесте после названия команды указан год ее вылета из РПЛ (например, «Тамбов» вылетел по итогам сезона-2020/21, поэтому в тесте он «Тамбов»-2021).

28 комментариев

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Dimonty
Ответ And-Rover
Худшие это Сибирь, Алания, Томь и Анжи. Потому что помимо того что эти клубы возрастные были, имеющие свои клубные достижения очень даже приличные, их закрыли благодаря бездарям, которые отмывали деньги. Отвратительно. 4 важных клуба с историей ушли в пустоту. Позор.
Пост не об этом.
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Dimonty
> Кажется, что в Премьер-лиге давно не было настолько плохой команды по совокупности результатов и общей атмосферы вокруг.
А что с атмосферой вокруг "Сибири" было не так? Помнится, эта команда была многим симпатична.
Томь была самой безнадежной - весь сезон клянчили бабки и одержали всего 3 победы (эпичный Шинник-2006 сложно переплюнуть)
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Кирилл Голивец
Ответ And-Rover
Худшие это Сибирь, Алания, Томь и Анжи. Потому что помимо того что эти клубы возрастные были, имеющие свои клубные достижения очень даже приличные, их закрыли благодаря бездарям, которые отмывали деньги. Отвратительно. 4 важных клуба с историей ушли в пустоту. Позор.
Томь не возрастная, второй круг играли с юным Соболевым и челом по имени Никита Гвинейский
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Sergeev55
все уже думают, что химки вылетят в этом году
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Кирилл Голивец
Ответ МТБ
Как тут вообще оказалась Сибирь? Та команда не вывезла, но была играющей. Не очень согласен и со СКА и анжи - СКА летел всем, но у них были самые фиговые условия в лиге, игроки к ним тоже не особо стремились, набирали что есть. Анжи кажется просто сам владелец активно сливал
Я бы скорее Енисей Аленичева с его отстранениями сюда добавил бы, чем Сибирь ту
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brassiere
На моей памяти худшей командой была Тюмень-98, но РПЛ тогда еще не было. Восемь очков в Высшей лиге за сезон, если я не ошибаюсь.
+1
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Только Ростов.
Странно, что Ростов-2007 не увидел в подборке. И тут нас обошли(
+1
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Александр Максаков
Кажется, здешнее население не видело Шинник-2006 в действии
+2
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TowelieRU
У меня просто рука не поднимется голосовать против легендарного Шинника, зачем вы так жестоко?
+2
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Slavnov
тамбов,зенит,химки....так должно быть
0
-2
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And-Rover
Я бы добавил все клубы с историей которые были закрыты по вине управленцев. Это боль для российского клуба.
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Миша Циприс
Сибирь, несмотря на последнее место, играла зрелищно, в атаку. 5-3 против Спартака, голы Молоша Нальчику и Локо с 50 метров, Ковалевски на раме, эх, верните мой 2010😆
+6
0
+6
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Vladimir RA108
Ответ Фанат футбола 777
Жаль, Сатурна и Москвы не было для полной ностальгии
ну, судя по описанию, речь идёт про клубы, вылетевшие по спортивному принципу, а не вышедшие из РПЛ добровольно (Сатурн) либо расформированные (Москва). А вот кого не хватает, так это Ротора, причём в рамках двух сезонов (2004, 2021).
+1
0
+1
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VagaLdav
Где Уралан?
+1
0
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Какао Боб
Сибирь-2010 одна из лучших "подвальных" команд РПЛ за все время, всегда устраивали атакующую перестрелку с топами. Состав был довольно интересный по именам, добротные чехи, Молош с пушечным ударом, Ковалевски и т.д.. Да даже их форма с орлом почему-то радовала всегда, такая же яркая как и команда
+7
0
+7
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Metalloid
Анжи и Сибирь вообще не в тему, Алания и Ска тоже не очень, На мой взгляд худшей была Томь, когда там так все плохо было, что чуть-ли не юниорами играли, но хоть парочка из них где-то заиграла. Ну и Тамбов, такой безнадёги не видел ни у кого.
+2
-1
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And-Rover
Худшие это Сибирь, Алания, Томь и Анжи.
Потому что помимо того что эти клубы возрастные были, имеющие свои клубные достижения очень даже приличные, их закрыли благодаря бездарям, которые отмывали деньги.

Отвратительно. 4 важных клуба с историей ушли в пустоту. Позор.
+2
-1
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El_loco_97
Ответ Орёл-Решка
Сибирь и Анжи не заслужили быть в топ-10. Сибирь показывала яркий футбол (вроде, 7 место по забитым мячам), а Анжи в ЛЕ отлично себя проявил, несмотря на провал в чемпионате.
Сибирь в ЛЕ тоже немного пошумела, раунд прошли, потом у ПСВ дома выиграли) Да и про Анжи правда, весной подобрали неплохую команду (как минимум по именам), отобрали очки у Спартака и Локомотива, разгромили Динамо.
+5
0
+5
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encaro_one
Ответ Петр Васильев
Я что-то вообще не помню такую команду РПЛ Ска-Хабаровск. Видимо, совсем плохи у них дела были
Как можно не помнить знаменитые полеты команд в Хабаровск и во Владивосток.
+1
-1
0
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Меган Лайф
И почему Химки?)
0
0
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космонавт на дереве
Зенит, это же очевидно
+17
-6
+11
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МТБ
Как тут вообще оказалась Сибирь? Та команда не вывезла, но была играющей.
Не очень согласен и со СКА и анжи - СКА летел всем, но у них были самые фиговые условия в лиге, игроки к ним тоже не особо стремились, набирали что есть.
Анжи кажется просто сам владелец активно сливал
+15
0
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interested
Нездоровая затея пришла в голову автору.
+14
-1
+13
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Петр Васильев
Я что-то вообще не помню такую команду РПЛ Ска-Хабаровск. Видимо, совсем плохи у них дела были
+1
-3
-2
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Mircantinovic
Ответ Орёл-Решка
Сибирь и Анжи не заслужили быть в топ-10. Сибирь показывала яркий футбол (вроде, 7 место по забитым мячам), а Анжи в ЛЕ отлично себя проявил, несмотря на провал в чемпионате.
Молош пушка была пострашнее Колодина)
+16
0
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