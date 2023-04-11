28 комментариев

Какой клуб РПЛ – худший в истории? Выбираете вы
Вспомнили всех?
«Химки» образца сезона-2022/23 – одна из самых странных команд РПЛ. Кажется, что в Премьер-лиге давно не было настолько плохой команды по совокупности результатов и общей атмосферы вокруг.
Именно по этим критериям мы и отобрали 10 команд – которые вылетали из РПЛ и страдали из-за набора очков, но при этом еще и запоминались зрителям. А вы составьте собственный рейтинг худших команд в истории Премьер-лиги.
Дисклеймер: в тесте после названия команды указан год ее вылета из РПЛ (например, «Тамбов» вылетел по итогам сезона-2020/21, поэтому в тесте он «Тамбов»-2021).
А что с атмосферой вокруг "Сибири" было не так? Помнится, эта команда была многим симпатична.
Томь была самой безнадежной - весь сезон клянчили бабки и одержали всего 3 победы (эпичный Шинник-2006 сложно переплюнуть)
Потому что помимо того что эти клубы возрастные были, имеющие свои клубные достижения очень даже приличные, их закрыли благодаря бездарям, которые отмывали деньги.
Отвратительно. 4 важных клуба с историей ушли в пустоту. Позор.
Не очень согласен и со СКА и анжи - СКА летел всем, но у них были самые фиговые условия в лиге, игроки к ним тоже не особо стремились, набирали что есть.
Анжи кажется просто сам владелец активно сливал