9 комментариев

Сложный квиз Sports.ru.

Международный олимпийский комитет (МОК) назвал условия допуска российских спортсменов на международные старты.

«Мы не можем найти решение, которое устраивало бы всех. С этим нам, возможно, придется жить», – философски отметил глава МОК Томас Бах.

И оказался прав: в России возмущаются сверхжесткими критериями, в других странах – самим фактом допуска. А вы угадаете, кому из официальных лиц принадлежат комментарии по этой ситуации?

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Фото: globallookpress.com/Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com