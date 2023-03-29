9 комментариев

«Позорный день для МОК». Угадайте, кто это сказал – российский чиновник или европеец?
Сложный квиз Sports.ru.
Международный олимпийский комитет (МОК) назвал условия допуска российских спортсменов на международные старты.
«Мы не можем найти решение, которое устраивало бы всех. С этим нам, возможно, придется жить», – философски отметил глава МОК Томас Бах.
И оказался прав: в России возмущаются сверхжесткими критериями, в других странах – самим фактом допуска. А вы угадаете, кому из официальных лиц принадлежат комментарии по этой ситуации?
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МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные
7 критически важных вопросов к МОК по допуску России
Фото: globallookpress.com/Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com
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