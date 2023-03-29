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«Позорный день для МОК». Угадайте, кто это сказал – российский чиновник или европеец?

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Сложный квиз Sports.ru.

Международный олимпийский комитет (МОК) назвал условия допуска российских спортсменов на международные старты.

«Мы не можем найти решение, которое устраивало бы всех. С этим нам, возможно, придется жить», – философски отметил глава МОК Томас Бах.

И оказался прав: в России возмущаются сверхжесткими критериями, в других странах – самим фактом допуска. А вы угадаете, кому из официальных лиц принадлежат комментарии по этой ситуации?

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МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

7 критически важных вопросов к МОК по допуску России

Фото: globallookpress.com/Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com

9 комментариев

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sabanel
что такое квиз? на спортсе вообще умеют по русски говорить?
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Артём Голобородько
9 из 10 — Аплодируем и сочувствуем xD
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Ювенский Туринтус
8/10. Риторика путинских чинуш уже в подкорке сидит, не спутаешь
+1
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SerVer
Потенциал у рубрики есть. Но говорящие головы, по сути, мало чем друг от друга отличаются. Чтобы показать нашу отечественную идентичность, конечно, недостаточно просто скопипастить в опрос вырванные из контекста фразы.
+1
0
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Юрий Соломатин
"Наш" - неуместное название кнопки.
Захарова и Матыцин, - скорее, "его". Его холуи.
+8
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Жизненная
Ответ мопс 19
Не уверен что спортс наш по крайней мере не мой
И не мой.
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BeastI666I
Ответ мопс 19
Не уверен что спортс наш по крайней мере не мой
турбо патриот?
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мопс 19
Не уверен что спортс наш по крайней мере не мой
+4
-5
-1
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encaro_one
Не уверен, что Захарова и Матыцин это "наш". По крайней мере не мой.
+5
-4
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