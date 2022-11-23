Льорис – рекордсмен по матчам за Францию. Назовете, кто больше всех играл за топ-сборные?

По 5 лучших из 12 сборных.

Уго Льорис на этом чемпионате мира догнал и перегнал Лилиана Тюрама по числу матчей за сборную Франции. А Антуан Гризманн вошел в топ-5. Это хороший показатель – настоящие звезды играют в сборной долго.

А вспомните игроков, которые больше всех играли за топ-сборные? Надо вспомнить всего 5 лучших (иногда 6 – у двух команд пятое место поделили два игрока) у 12 команд. Вписывайте фамилии, а потом рассказывайте в комментариях, кого забыли. Удачи!

Если тест не отображается, переходите по ссылке.

Фото: REUTERS/Dylan Martinez