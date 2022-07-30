Вспомните всех чемпионов UFC в легком весе? Тут не только Хабиб и Конор
Их 14 – вместе с временными.
В эти выходные пройдет главный бой года – Ислам Махачев и Чарльз Оливейра подерутся за титул легкого дивизиона UFC. А у нас для вас не самый простой тест: вспомните всех чемпионов этой категории?
Изучайте подсказки (гражданство бойца и год чемпионства) и вводите фамилии. И, конечно, хвастайтесь результатами в комментариях. Удачи!
Если тест не отображается, переходите по ссылке.
Фото: Gettyimages.ru/Ed Mulholland / Stringer
Комментарии