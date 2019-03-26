Роб Гронковски завершил карьеру в НФЛ – уже 2-й раз. Кто такой «Гронк» и почему он лучший в своем амплуа?

От редакции: вы в блоге sportsiView, здесь много интересных текстов о топовых американских лигах (и не только). Этот текст про легенду НФЛ Роберта Гронковски впервые опубликован три года назад. В 2019-м он объявил о завершении карьеры, но уже через год вернулся. Теперь один из лучших тайт-эндов снова уходит.

Случилось то, о чем давно ходили слухи: Роб Гронковски завершил карьеру в НФЛ. Гронковски, также известный как «Гронк», заявил о своем решении в соцсетях.

Роб провел девятилетнею карьеру в «Нью-Ингленд Пэтриотс». За эти годы Гронк зарекомендовал себя одним из лучший тайт-эндов в истории НФЛ и одной из самых ярких личностей Лиги.

После прошлогоднего Супербоула Гронковски долго раздумывал над завершением карьеры, но в итоге решился на еще один сезон.

Этот сезон стал настоящим испытанием для Роба. Его успехи в регулярном чемпионате оставляли желать лучшего. Статистически это был один из худших сезонов в его карьере. За весь сезон он заработал всего три тачдауна. Это худший результат с сезона-2016, когда он сыграл лишь в восьми играх. Травмы оставили отпечаток, и обычно жизнерадостный Гронковски по всем признакам перестал получать удовольствие от футбола.

Но в плей-офф в самых критичных моментах Том Брэди опирался именно на него. Важность его пойманных мячей на последних минутах против «Канзас-Сити Чифс» и в Супербоуле против «Лос-Анджелес Рэмс» нельзя недооценивать.

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Кто такой Гронковски? Бил рекорды еще в студенческом спорте, но команды боялись его травм

Гронковски, уроженец пригорода Баффало (официально пишется Буффало), штата Нью-Йорк. Может быть, многие сразу не вспомнят этот город, но вы о нем непременно слышали. Баффало находится в 30 минутах езды от всемирно известного Ниагарского водопада.

Именно в Баффало в 2011-м наша хоккейная молодежка отыгралась со счета 0:3 против канадцев и стала чемпионом турнира.

Гронковски польского происхождения, сын бывшего студенческого футболиста и правнук Игнатиуса Гронковского – члена олимпийской сборной США по велоспорту на Олимпийских играх-1924 в Париже и обладателя множества мировых рекордов тех времен.

У Гронковского четыре родных брата: Горди, Дэн, Крис и Гленн. Все – отличные атлеты. Горди – бейсболист, был задрафтован «Лос-Анджелес Энджелс». Остальные – футболисты, которые в тот или иной момент играли в НФЛ, а Гленну даже довелось поиграть с братом в «Нью-Ингленде».

В 2006-м Гронковски переехал в Питтсбург после развода родителей и закончил школу там.

Роб провел студенческую карьеру в Университете Аризоны «Уайлдкэтс». В течение двух сезонов в «Аризоне» он был ключевым игроком команды. Будучи первокурсником, Гронковски поставил рекорды по количеству ярдов на приеме на его позиции за один сезон.

На втором курсе Гронковски, несмотря на пропущенные первые две игры, побил практически все рекорды на его позиции (по совокупности всей студенческой карьеры): количество пойманных мячей, ярды на приеме (побил свой же рекорд, поставленный годом раньше) и количество тачдаунов.

Его склонность к травмам проявилась еще в университете. Гронковски был фаворитом в гонке за приз Ломбарди, который присваивается лучшему игроку офенсив-лайн, но пропустил весь третий курс после операции на спину.

После этой операции команды стали опасаться Гронковского, и в итоге в драфте в прошлом стопроцентный пик первого раунда скатился аж до середины второго раунда. Там его и задрафтовали «Пэтриотс».

Чем он велик? Чувство игры и уникальные данные: мощный, но быстрый

Чтобы оценить величие Гронковского, нужно для начала понять на какой позиции он играл, и какой отпечаток он оставил на этой позиции. Кто же такой тайт-энд?

Тайт-энд играет на фланге офенсив-лайн. Офенсив-лайн – группа игроков атаки, чья работа защищать квотербэка (или распасовщика).

Так выглядит традиционная схема атакующих игроков:

В традиционном понимании, первостепенная задача тайт-эндов – защита квотербэка. Хотя в некоторых случаях эти игроки задействовались в пасовой атаке.

Применение тайт-эндов полностью изменили такие игроки, как Тони Гонсалес и Антонио Гейтс.

В какой-то момент на позицию тайт-энд стали претендовать бывшие баскетболисты, кем собственно и являлись Гонсалес и Гейтс. Их преимущество было в росте, а также в атлетизме и навыках обработки мяча, причем на высоте.

У Гронковского тоже есть баскетбольное прошлое, только на школьном уровне, а не университетском, как у Гонсалеса и Гейтса.

Гронковски, если подумать, чудо природы (в хорошем смысле). У него рост 1,98 м и вес 122 кг. Бегает чуть медленнее чем ребята, у которых вес на 20 с лишним килограммов меньше. Он силен, быстр, у него сумасшедшая маневренность для столь крупного игрока. Ловит мяч как ресивер и защищает квотербэка не хуже, чем «шкафы», которые стоят по центру.

По оценкам многих, он GOAT (Greatest of all time – пер. «Величайший всех времен») на своей позиции. Его часто сравнивают с Леброном Джеймсом и Шакилом О’Нилом, потому что его крайне трудно остановить, несмотря на схемы защиты.

Он был быстрее крупных игроков, которых пытались приставить к нему. Был в разы сильнее более быстрых, но меньших габаритов корнербэков и сейфти, и просто принимал мяч, как центр под кольцом в баскетболе. Когда его пытались остановить после приема мяча, он часто отмахивался от защитников как от мух.

Но помимо его физических качеств, он безупречно понимал игру. Всегда выделялся своим выполнением маршрутов (траекторий, по которой бежит игрок и куда квотербэк бросает мяч). Он хорошо разбирался в схемах защиты, поэтому до Тома Брэди редко добирались защитники со стороны Гронковского.

По этим причинам он стал своего рода «палочкой-выручалочкой» для великого квотербэка. И по этим же причинам он наверняка в скором времени отправится в зал славы американского футбола.

«Гронк» – марвеловский Халк для НФЛ

Если у доктора Джекила был мистер Хайд, то альтер-эго Роба Гронковского – «Гронк». Только, в отличие от демонического образа Эдварда Хайда, Гронк – это душа любой компании. После поражения в Супербоуле-46 Гронк танцевал обнаженным выше пояса со звездами LMFAO и Maroon 5, несмотря на травму щиколотки, которая мешала ему весь Супербоул.

И таких моментов было много.

Также Гронк стал известным своим празднованием тачдаунов, когда он будто бы хотел продырявить поле мячом.

Это породило мемы «Гронк смэш» (анг. Gronk smash) с отсылкой на известного супергероя Халка.

В первый раз Гронк ушел рано

Заметно и то, насколько рано Гронковски ушел из спорта. Ему всего 29 лет (в 2022-м – 33). Для сравнения: Гонсалес завершил карьеру в 38 лет. Почти 37-летний Джейсон Уиттен и 38-летний Гейтс до сих пор играют.

Но после обнародования исследований о последствиях футбольной карьеры для здоровья игроков спортсмены все чаще завершают карьеру досрочно.

Лучший пример – Калвин Джонсон, который отошел от спорта тоже лишь после 9 лет в НФЛ при этом был в отличной форме.

Тренд последних лет указывает на то, что все больше звезд спорта будут чаще задумываться о будущем в футболе и о здоровье.

Фактор Эрнандеса: напарник покончил с собой в 2017-м

Один вопрос, который меня всегда завораживал, а как бы сложилась судьба «Пэтриотс» и Гронка, если бы не события с Аароном Эрнандесом, который получил пожизненный срок за убийство в 2015-м, а в 2017-м покончил с собой?

Лучший сезон Гронка был именно в сезоне-2011, когда «Пэтриотс» использовали схему с двумя тайт-эндами. Надо заметить, что ни одна команда до того момента не имела таких успехов с этой схемой, как «Нью-Ингленд» имел с Гронком и Эрнандесом.

Также два тайт-энда не только дополняли, но и подстрахововали друг друга. После ареста Аарона «Пэтриотс» все чаще опирались на Гронка, что привело, естественно, к большой нагрузке и растущему количеству травм.

Что дальше?

Для «Пэтриотс» начинается поиск нового тайт-энда. Хороших тайт-эндов на свободном рынке не так много. Лучший тайт-энд на рынке – Бенджамин Ватсон, бывший игрок «Пэтриотс», но ему уже 38. Есть также Остин Сеферян-Дженкинс, но у него был провальный прошлый сезон, а в прошлом были серьезные проблемы с алкоголем.

Наверняка «Нью-Ингленд» пойдет путем драфта. В этом году есть несколько перспективных игроков, включая Ноа Фанта и Ти Джея Хоккенсона из Университета Айовы.

То, что оба – выходцы из Айовы, важно из-за близких отношений тренера «Пэтриотс» Билла Беличика и тренера «Айовы Хокайс» Кирка Ференца. Но оба игрока с большой вероятностью будут задрафтованы до конца первого раунда («Нью-Ингленд» владеет правом на 32-й выбор в драфте), так что «Пэтриотс», по всей вероятности, придется сделать обмен, чтобы завладеть пиком повыше. Хотя для «Нью-Ингленда» это было бы большой редкостью. Зная «Пэтриотс» и их способность удивить всех, я не бы не удивился, если бы они задрафтовали обоих и повторно внедрили схему с двумя тайт-эндами, которая так хорошо когда-то работала с Гронком и Эрнандесом.

Для Гронка это начало новой жизни. Он может дальше развивать бизнес с автобусами для вечеринок (анг. party bus).

Гронк также запомнился своими выступлениями в WWE и многие полагают, что будущее Гронка именно в реслинге.

Достижения: четыре Супербоула и куча рекордов

Гронковски покидает игру одним из самых заслуженных игроков на своей позиции. Он является:

четырехкратным чемпионом Супербола

пятикратным пробоулером (игроком избранным в игру всех-звезд)

четырехкратным членом символической сборной лучших игроков на своей позиции (анг. All-Pro)

За карьеру он:

поймал 621 пас

9286 ярдов на приеме

сделал 92 тачдауна

Гронковски был первым тайт-эндом, который стал лидером по пойманным тачдаунам в регулярном чемпионате (17)

больше всего сезонов с 1000+ ярдов на приеме среди тайт-эндов (4)

больше всего приемов в Супербоуле среди тайт-эндов (23)

больше всего ярдов на приеме в Супербоуле среди тайт-эндов (297)

Фото: Gettyimages.ru/Mike Ehrmann, Rick Stewart, Mike Ehrmann, Gregory Shamus, Christian Petersen, Barry Chin, Matthew Holst; Instagram/gronk; commons.wikimedia.org; theathletic.com/courtesy of the Gronkowski family