В НХЛ появился парень, который убегает от всех в меньшинстве. Никто не забил больше него в этом сезоне

Меньшинство – время для быстрых молодых нападающих. В этом сезоне своим временем в бригаде меньшинства лучше всех пользуется Симон Хольмстрем – 22 летний шведский форвард «Айлендерс».

Сегодня он забил четвертый гол в меньшинстве – больше всех в лиге в этом сезоне. А вот как выглядит топ-15 по голам в меньшинстве:

На 59-й минуте матча с «Анахаймом» (4:3) Хольмстрем убежал от защитника по внешней и переиграл вратаря.

В 27 матчах этого сезона Хольмстрем набрал 11 (8+3) очков.