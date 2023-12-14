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В НХЛ появился парень, который убегает от всех в меньшинстве. Никто не забил больше него в этом сезоне

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Симон Хольмстрем
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Меньшинство – время для быстрых молодых нападающих. В этом сезоне своим временем в бригаде меньшинства лучше всех пользуется Симон Хольмстрем – 22 летний шведский форвард «Айлендерс».

Сегодня он забил четвертый гол в меньшинстве – больше всех в лиге в этом сезоне. А вот как выглядит топ-15 по голам в меньшинстве:

На 59-й минуте матча с «Анахаймом» (4:3) Хольмстрем убежал от защитника по внешней и переиграл вратаря.

В 27 матчах этого сезона Хольмстрем набрал 11 (8+3) очков.

2 комментария
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Рекорд у Марио Лемье - 13 таких голов за сезон
Среди россиян у... Павла Буре - 7
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Ответ АРХАТ
Рекорд у Марио Лемье - 13 таких голов за сезон Среди россиян у... Павла Буре - 7
у Буре целых 7 за сезон?! много хайлайтов видел с ним убегающим 1 на 1, но как-то не задумаывался даже что всё это на постоянной основе в меньшинстве было
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